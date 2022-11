`` Violations flagrantes de la confiance du public '': la mise en service précipitée du TLR, selon la commission

Les responsables de la ville et les entreprises qui ont construit la ligne de la Confédération en difficulté d’Ottawa ont commis des erreurs « flagrantes » lors de la construction et des essais du TLR de 2,1 milliards de dollars – des erreurs qui soulèvent des questions quant à savoir si la ville est apte à superviser des projets d’infrastructure aussi massifs, selon la finale rapport de l’Enquête publique sur le transport léger sur rail d’Ottawa.

La ville et Rideau Transit Group (RTG), qui comprend SNC-Lavalin, ACS Infrastructure et Ellis Don, ont perdu de vue l’intérêt du public dans leur course pour terminer le TLR, qui a pris plus de 15 mois de retard, selon le rapport.

Il est clair que la Ligne de la Confédération “a été mise en service à la hâte” par RTG, qui subissait des pressions financières en raison des retards de construction et des pressions politiques de la ville, indique le rapport.

Le juge William Hourigan, le commissaire de l’enquête, a publié mercredi matin son rapport de 664 pages, accompagné de 103 recommandations sur la manière de prévenir des problèmes similaires à l’avenir.

C’est l’aboutissement de près d’un an de travail de la commission, qui a reçu un million de documents, interrogé plus de 90 témoins et entendu plus de 40 d’entre eux au cours des 19 jours d’audiences publiques de l’été dernier.

Dans sa conclusion, Hourigan a écrit : “Bien que les erreurs humaines soient compréhensibles et attendues, les malversations délibérées sont inacceptables dans un projet public. Lorsque les participants trompent délibérément le public sur le statut d’une entreprise publique, ils violent une obligation fondamentale qui sous-tend toute entreprise publique. “

Hourigan a déclaré que de nombreux problèmes ont conduit au large éventail de problèmes rencontrés par la Ligne de la Confédération, y compris les deux déraillements survenus l’année dernière.

Cependant, il a distingué deux cas dans le projet “qui se distinguent comme des violations flagrantes de la confiance du public”.

Le commissaire d’enquête souligne les «échecs persistants» de la direction du TLR Le juge William Hourigan a déclaré que la ville et le Rideau Transit Group (RTG), dans le but de protéger leurs propres intérêts, avaient créé une « atmosphère de méfiance ».

Des délais trompeurs “inadmissibles”

Il a fustigé RTG et son bras de construction, OLRT-C, pour avoir donné à plusieurs reprises à la ville des dates d’achèvement qu’il savait être “totalement irréalistes”.

“Il était inadmissible que RTG et son principal sous-traitant aient sciemment donné à la Ville des informations inexactes sur le moment où ils termineraient la construction du LRT”, a écrit Hourigan dans son rapport, ajoutant que le stratagème avait échoué sur le plan commercial et avait encore tendu la relation déjà tendue de RTG. avec la ville.

Pire, a déclaré Hourigan, c’est que le public a souffert de la désinformation répétée.

« La direction de RTG et d’OLRT-C semble n’avoir prêté aucune attention au fait que la diffusion de ces informations erronées a eu un impact négatif sur la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes. Les habitants d’Ottawa ont fait confiance à RTG et à OLRT-C pour être honnêtes avec la Ville et leur dire honnêtement quand le système sera prêt.

“La Commission conclut que RTG et OLRT-C ont trahi cette confiance”, a-t-il écrit.

L’ancien directeur municipal Steve Kanellakos a annoncé sa démission lundi, deux jours avant la publication du rapport. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Mots durs pour l’ancien maire, directeur

Hourigan a également eu des mots durs à la fois pour l’ancien directeur municipal Steve Kanellakos, qui a démissionné lundi, et pour l’ancien maire Jim Watson pour avoir caché des informations au reste du conseil sur la phase finale de test de la Ligne de la Confédération, connue sous le nom de procès en cours.

Le Conseil n’a pas été informé que les critères d’essai du TLR avaient été abaissés pour lui permettre de passer sa phase d’essai finale.

“Cette conduite a irrémédiablement compromis la capacité de surveillance légale du Conseil et soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de la Ville d’Ottawa à mener à bien d’importants projets d’infrastructure”, a écrit Hourigan.

Cela a également « empêché les conseillers de s’acquitter de leurs obligations légales envers la population d’Ottawa. De plus, cela fait partie d’une approche inquiétante adoptée par les hauts fonctionnaires de la Ville pour contrôler le récit par la non-divulgation d’informations vitales ou une fausse déclaration pure et simple », a-t-il constaté.

REGARDER | La commission LRT a produit cette vidéo en tant que résumé des conclusions du rapport :

“Pire, parce que la conduite était volontaire et délibérée, cela suscite de sérieuses inquiétudes quant à la bonne foi des cadres supérieurs de la ville et soulève des questions sur leur loyauté.

“Il est difficile d’imaginer la réussite d’un projet important alors que ces attitudes prévalent au sein du gouvernement municipal.”

Il a ajouté qu’il n’y avait aucune raison de croire que la conduite pendant le procès était une “aberration ou que la transparence s’est améliorée dans la ville”.

Une litanie de problèmes

Hourigan a constaté que les problèmes de la Ligne de la Confédération étaient la conséquence d’une myriade de facteurs. Ceux-ci incluent :

La ville a choisi un train Alstom doté d’une technologie non éprouvée qui a repoussé les limites de ce qu’un système LRT pouvait faire.

RTG n’a pas coordonné le travail de ses sous-traitants et n’a pas assuré l’intégration des différents systèmes et composants.

La relation entre la ville et RTG est devenue trop conflictuelle, et les résidents d’Ottawa « font face au spectre d’un partenariat largement dysfonctionnel exploitant et entretenant son système de train léger sur rail pendant des décennies ».

La Ville a précipité la mise en service du système de TLR avant qu’il ne soit prêt, en grande partie à cause des pressions politiques et publiques.

RTG et ses sous-traitants n’ont pas assuré la maintenance adéquate.

Les recommandations incluent également qu’un contrôleur indépendant tienne le conseil municipal et la commission de transport en commun informés des changements et des problèmes en cours.

Hourigan recommande également que tous les ordres de gouvernement examinent si un modèle de contrat de partenariat public-privé (P3), utilisé ici pour la première fois dans un projet de transport en commun en Ontario, est approprié.

Une bande de mise en garde est accrochée à côté du site d’un déraillement de train TLR sur la Ligne de la Confédération d’Ottawa le 19 septembre 2021. Deux déraillements majeurs l’an dernier ont contribué à la décision de la province d’ouvrir une enquête publique. (Nicholas Cléroux/Radio-Canada)

Défaut de collaboration

Lors d’une conférence de presse mercredi matin, Hourigan et les avocats de l’enquête ont martelé un thème clé : que la ville et RTG n’ont pas réussi à travailler en collaboration, au détriment du projet et des résidents d’Ottawa.

« Les gens qui vivent dans cette ville, qui la visitent, méritent d’avoir confiance que le système de TLR est sûr et qu’il les amènera là où ils doivent aller, à temps, de manière fiable, chaque fois qu’ils monteront dans le train », a déclaré la co-avocate principale Kate McGrann.

“Les personnes et les entités engagées dans des projets d’infrastructure publique comme celui-ci doivent toujours, toujours garder cet intérêt public au premier plan de tout ce qu’elles font”, a-t-elle déclaré. “Et cela, en tant que principe directeur, manquait parfois – des moments très clés – dans ce projet.”

Les contribuables provinciaux méritent qu’on rende compte de leur argent. – La ministre des Transports, Caroline Mulroney

McGrann a déclaré que la commission espérait que les 103 recommandations garantiraient non seulement le bon fonctionnement du réseau LRT existant, mais guideraient également les extensions de la phase 2 de la ligne.

Le gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario a appelé l’enquête publique en novembre 2021, après que le conseil municipal d’Ottawa a voté contre une enquête judiciaire et s’est prononcé sur une enquête du vérificateur général de la ville.

Dans un communiqué, la ministre des Transports, Caroline Mulroney, a déclaré que la province examinerait de près les conclusions au cours des prochains jours.

« En tant que partenaire financier, les contribuables provinciaux méritent d’être tenus responsables de leur argent », a écrit Mulroney. “Nous continuerons de veiller à ce que les contribuables ontariens et les usagers du transport en commun obtiennent le meilleur rapport qualité-prix possible.”

Les conservateurs et le gouvernement libéral précédent ont investi des centaines de millions de dollars dans la conception et la construction des deux étapes du réseau de TLR, tout comme le gouvernement fédéral.

Suite à la première réunion du nouveau mandat du conseil municipal mercredi matin, le maire nouvellement élu Mark Sutcliffe a déclaré qu’il n’avait pas encore vu le rapport.

Sutcliffe doit s’adresser aux médias plus tard cet après-midi.