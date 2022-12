Violation du portail du vaccin COVID-19 : l’Ontario révèle qu’il est touché

Une faille de sécurité liée au portail ontarien de vaccination contre la COVID-19 a exposé les renseignements personnels d’environ 360 000 personnes dans la province.

Les personnes concernées commenceront à recevoir des notifications par e-mail vendredi si leurs informations personnelles faisaient partie de cette violation.

« Dans plus de 95 % des cas, seuls les noms et/ou les numéros de téléphone ont été touchés », a déclaré vendredi le ministère de la Prestation des services publics et commerciaux de l’Ontario dans un communiqué.

Le 16 novembre 2021, la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a lancé une enquête après la publication de rapports faisant état de spams reçus par des personnes qui avaient pris rendez-vous ou accédé à des certificats de vaccination via le système de vaccination COVID-19.

Depuis lors, les enquêteurs s’efforcent de déterminer l’ampleur et l’impact de la violation.

Une semaine plus tard, deux personnes ont été inculpées – l’une d’entre elles était un employé du gouvernement.

Ayoub Sayid, 21 ans, résident d’Ottawa, et Rahim Abdu, 22 ans, du Québec, ont tous deux été accusés d’utilisation non autorisée d’un ordinateur contrairement à l’art. 342.1(1)c) du Code criminel.

« Le système de réservation des vaccins COVID-19 de l’Ontario est régulièrement surveillé et testé dans le cadre des protocoles de cybersécurité du ministère de la Santé et nous restons convaincus que le système de réservation continue d’être un outil sûr et sécurisé à utiliser par les Ontariens », a déclaré le ministre.



Avec des fichiers de Katherine DeClerq de CTV News Toronto.