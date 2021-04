Ivan Miroshnichenko, le leader de l’équipe nationale junior, sera contraint de sauter le Championnat du monde des moins de 18 ans de l’IIHF 2021 au Texas après que les autorités américaines aient rejeté sa demande de visa sans clarifier la raison du refus.

« Je le traite négativement, tous les événements internationaux, en particulier les grandes compétitions, devraient accorder la participation à tous les concurrents», A déclaré Pozdnykaov à propos de la situation à Miroshnichenko.

« Un pays hôte est obligé de donner accès à tous les participants, mais dans ce cas, nous constatons que cette règle a été violée. C’est dommage que des pays aussi respectueux enfreignent les règles internationales», A ajouté le quadruple vainqueur olympique.

L’attaquant d’Avangard Omsk devait devenir capitaine de l’équipe nationale lors du tournoi mondial avant que les autorités américaines ne lui interdisent l’entrée dans le pays.

« Nous avons reçu une lettre disant qu’Ivan Miroshnicheno ne pouvait pas traverser la frontière américaine. La décision a été rendue par le US Citizenship and Immigration Service (USCIS) et ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une annulation » a déclaré la Fédération russe de hockey sur glace.

« Auparavant, Ivan a fait face à des problèmes similaires lorsqu’il voulait jouer dans des ligues nord-américaines, mais s’est vu refuser un visa canadien. Maintenant, l’USCIS lui a refusé l’entrée au pays.«

Le Championnat mondial des moins de 18 ans de l’IIHF 2021 se déroulera aux États-Unis du 26 avril au 6 mai.