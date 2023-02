Viola Davis rejoint le groupe d’élite avec la victoire aux Grammy Awards : “Je viens d’EGOT !”

Viola Davis a obtenu le statut EGOT.

Davis a obtenu l’honneur – qui nécessite également un Tony Award, un Emmy Award et un Academy Award – dimanche avec sa victoire aux Grammy pour la meilleure catégorie d’enregistrement de livre audio, de narration et de narration.

Elle a reçu le Grammy pour sa narration dans ses mémoires, “Finding Me”, lors de la 65e cérémonie des Grammy Awards.

Davis a partagé son enthousiasme dans son discours d’acceptation dimanche soir.

GRAMMYS 2023 : BEYONCE ÉTABLIT UN RECORD, SHANIA TWAIN PRÉSENTANT ET LUKE COMBS À PERFORMER

“Oh mon Dieu ! J’ai écrit ce livre pour honorer Viola, 6 ans, pour honorer sa vie, sa joie, son traumatisme, tout”, a déclaré Davis. “Et ça vient d’être un tel voyage. J’ai juste EGOT!”

L’actrice a remercié “tous ceux qui ont fait partie de mon histoire, et le meilleur chapitre à ce jour, mes amours [husband Julius Tennon and daughter Genesis]. Tu es ma vie et ma joie, le meilleur chapitre de mon livre. Merci!”

La victoire de Davis aux Grammy Awards était également la première fois que l’actrice recevait une nomination. Elle a battu Jamie Foxx, Lin-Manuel Miranda, Questlove et l’un des 17 autres membres du club EGOT, Mel Brooks, pour le prix.

Le célèbre acteur a deux Tonys, le plus récemment pour “Fences” en 2010, elle a remporté un Emmy en 2015 pour “How to Get Away with Murder” et a remporté un Oscar en 2017 pour la version cinématographique de “Fences”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Oh, mon Dieu,” dit-elle. “J’ai écrit ce livre pour honorer Viola, 6 ans, pour l’honorer, sa vie, sa joie, son traumatisme, tout. Et ça a été un tel voyage.”

La catégorie des livres audio a vu des gagnants très célèbres, dont Michelle Obama et les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les autres gagnants de l’EGOT incluent Jennifer Hudson, John Legend et Rita Moreno.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.