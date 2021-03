Bien que «Les États-Unis contre Billie Holiday» aient reçu des critiques mitigées, Day a été salué par la critique pour ce que le critique de cinéma en chef du New York Times, AO Scott, a appelé sa performance «rusée et charismatique». Sa voix, a-t-il écrit, «a un peu de la râpe haletante et du rythme délicat de Holiday, et suggère sa capacité à passer de la fantaisie à l’angoisse et de revenir dans l’espace d’une phrase.

Day a dit à Variety en janvier qu’elle a adopté une approche immersive à son personnage, y compris perdre près de 40 livres et commencer à boire et à fumer des cigarettes. «J’ai simplement demandé à Dieu de me donner toute la douleur et le traumatisme», a-t-elle dit. C’était son premier rôle d’acteur dans un grand film.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy