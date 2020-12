Ma Rainey dit aux gens exactement ce qu’ils peuvent faire avec ses fesses noires.

Gertrude « Ma » Rainey, la vraie chanteuse sudiste interprétée par Viola Davis, demande ce qui lui est dû alors qu’elle chante le blues dans « Ma Rainey’s Black Bottom » de Netflix (en streaming vendredi).

«Ils ne se soucient pas de moi», dit Ma dans le film. «Tout ce qu’ils veulent, c’est ma voix.

Dans le film réalisé par George C. Wolfe, adapté par Ruben Santiago-Hudson de la pièce de théâtre d’August Wilson en 1982, les tensions éclatent alors que la chanteuse titulaire et son groupe enregistrent de la musique par une chaude journée dans un studio de Chicago en 1927. Surnommée la Mère de la Blues, Ma Rainey est audacieusement sans excuse, ce que Davis a adopté lors de la création de sa performance.

«Ma Rainey avait sa propre autonomie, connaissait sa valeur, était à l’aise avec sa valeur (et) la possédait», a déclaré Davis à USA TODAY.

Wolfe dit qu’ils n’avaient que sept photos de la vraie Ma, une femme noire ouvertement queer, à utiliser comme référence, notant qu’il y avait des «centaines» de photos de Bessie Smith contemporaine de Ma en comparaison.

Donning rembourrage pour remplir sa silhouette ainsi qu’un maquillage qui ressemblait à une «peinture à la graisse qui fondait sous les lumières» et une véritable perruque en crin de cheval «se sentait libératrice» pour Davis, qui se transforme en Ma avec l’aide de la costumière Ann Roth.

«Je me sentais plus sexuel. Je me sentais plus habilitée à posséder la pièce », dit-elle. «Je me sentais plus comme si je me transformais en elle et cela m’a donné la permission de laisser chaque morceau de Viola derrière moi.

Une fois qu’elle est devenue physiquement Ma Rainey, Davis pourrait devenir Ma, l’interprète. Davis chante elle-même une chanson, «These Dogs Of Mine» (le chanteur de soul Maxayn Lewis est derrière le reste de la voix).

Dans la scène d’ouverture du film, les fans viennent en masse pour voir Ma se produire sous une tente devant une foule animée à Barnesville, en Géorgie. «Cette scène de tente a probablement été l’expérience la plus incroyable de toute ma carrière», dit Davis. «Pour marcher jusqu’à cette tente avec toutes ces meules de foin, et ces figurants vêtus de costumes d’époque avec leur pop-corn, hurlant à pleins poumons, le groupe sur scène, puis moi en train de jouer – c’était un voyage dans le temps.

Davis reconnaît comment l’agence sexuelle dans la musique de Ma Rainey sert de précurseur à la musique moderne, y compris la chanson phare de cet été «WAP».

«Je suis fan de Cardi B et de Megan Thee Stallion. Je pense que chaque génération a un problème avec la musique trop sexualisée basée sur (des idées de) la génération précédente », dit Davis. «Mais il y a une libération à prendre notre sexualité et à ne pas laisser quelqu’un d’autre la définir à sa place.»

Alors que le blues tourbillonne tout au long de l’histoire, la liberté et le respect sont au cœur, des principes incarnés de manière experte par Chadwick Boseman en tant que joueur de cor fougueux Levee dans son dernier rôle au cinéma.

Levee affronte Ma et ses camarades de groupe, le tromboniste Cutler (Colman Domingo), le bassiste Slow Drag (Michael Potts) et le pianiste Toledo (Glynn Turman). Des conversations intenses sur la foi, la race et les expériences de l’enfance traversent le sous-sol du studio alors que le groupe se débat verbalement.

Au fur et à mesure que l’après-midi avance, Levee s’agite avec une porte dans le sous-sol, finalement tellement frustré qu’il fait une percée. Il a rencontré un mur littéral, bien que son objectif soit métaphorique, dit le réalisateur.

«C’est une métaphore du racisme en Amérique», dit Wolfe. «Vous franchissez la porte et de l’autre côté de la porte se trouve un mur, juste au point où le personnage avait désespérément et émotionnellement besoin d’un soulagement, d’un sentiment de possibilité.

Le film, produit par Denzel Washington, se déroule il y a près de 100 ans, mais se sent aujourd’hui douloureusement émouvant.

Lorsque Ma Rainey entre dans une courbure d’aile, un policier n’écoute qu’une fois que ses dirigeants de disques blancs Irvin (Jeremy Shamos) et Sturdyvant (Jonny Coyne) entrent dans la mêlée. Irvin et Sturdyvant tentent plus tard de réduire la paie du neveu de Ma, Sylvester (Dusan Brown), et d’escroquer Levee de la propriété de sa musique. Insérez l’une de ces scènes en 2020 et elles ne sont pas à leur place.

Domingo, qui a vu la «lutte» se dérouler au cours de ses 30 ans de carrière, espère que le film continuera à «faire bouger l’aiguille sur notre humanité et sur notre lutte pour une juste représentation d’être entendu, ou d’être perçu comme humain et complexe. «

«Quand vous regardez au sein de la communauté noire en privé, il y a beaucoup de Ma Raineys», dit Davis.

«Les Blancs ont été en charge de nos images à l’écran et de nos récits. Dans toutes ces images et histoires, nous n’avons pas notre agence. Nous n’avons aucun sentiment de posséder notre pouvoir et notre valeur », poursuit Davis, ajoutant que les créateurs blancs derrière ces histoires« n’ont aucune compréhension de qui nous sommes en dehors d’eux.

Même en tant que talent de premier plan pour son label, Ma est une femme noire qui n’a d’autre choix que d’exiger ce qu’elle mérite, que ce soit un Coca Cola demandé ou un salaire adéquat. Personne d’autre ne le fera pour elle.

«Le pouvoir de Ma vient d’où vient le pouvoir de ma mère, d’où vient le pouvoir de ma belle-mère. Et c’est soit nous avons le pouvoir, soit nous mourons », dit Davis. «La seule chose que Ma avait dans sa vie – la seule chose pour laquelle elle vivait et qui la rendait digne – était sa voix.

