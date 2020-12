Viola Davis réfléchi sur sa co-star décédée Chadwick Bosemanla vie incroyable à la suite de sa mort à 43 ans d’un cancer du côlon.

Viola, qui a joué avec le Panthère noire acteur dans Fond noir de Ma Rainey, Raconté Yahoo Entertainment que même si elle n’était pas au courant des luttes de santé privées de Chadwick, elle était toujours aussi impressionnée par la façon dont il vivait sa vie.

«Je me suis effondrée quand j’ai appris qu’il était décédé. Seigneur sait que nous aurions tous voulu qu’il vive encore 50 ans», a-t-elle expliqué. « Nous voulons tous la longévité. Mais je ne peux pas du tout voir sa vie de façon tragique. Parce que j’avais l’impression qu’il vivait toujours dans le moment présent, évacuant chaque morceau de vie. Ce que cela me fait penser, c’est que ce n’est pas la quantité, c’est la qualité. »

L’acteur, devenu une icône lorsqu’il a endossé le rôle de prince de Wakanda et de super-héros T’Challa dans Panthère noire en 2018, n’a jamais révélé publiquement qu’il luttait contre le cancer. En plus de son temps à dépeindre le super-héros Marvel, ce qu’il a également fait dans le plus récent Avengers films, il a joué dans des films comme Da 5 Bloods, 42 et Marshall. Fond noir de Ma Rainey, une adaptation d’une pièce d’August Wilson, était son dernier film.