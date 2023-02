Viola Davis, Ben Affleck et d’autres racontent l’histoire de Nike In AIR

Viola Davis, Ben Affleck, Matt Damon, Chris Tucker, Marlon Wayans, Jason Bateman et bien d’autres racontent les origines de Nike dans la bande-annonce de AIR.

Nike est une entreprise avec laquelle chaque personne en Amérique a dépensé de l’argent au moins une fois dans sa vie. Vous pourriez même parier qu’une personne moyenne dépensera des milliers d’euros dans l’entreprise au cours de sa vie. Nike a été créé par Bill Bowerman et Phil Chevalier le 30 mai 1971. La marque a révolutionné les chaussures et les vêtements et comme tout, elle est partie d’une idée simple. Bien sûr, nous avons des livres détaillant comment la domination de la marque s’est concrétisée, mais pas sur grand écran, mais cela est sur le point de changer.

Amazon publie la première bande-annonce de “Air” avec Viola Davis, Ben Affleck, Matt Damon, Chris Tucker et plus encore.

Ben Affleck s’est associé à Amazon Studios pour leur première grande sortie en salles. Affleck dirige AIR qui détaillera l’histoire d’origine de Nike et son partenariat avec Michael Jordan. Matt Damon incarnera Phil Knight face à Affleck qui jouera Sonny Vaccaro. Le casting de soutien est étoilé avec l’entraîneur de basket-ball de Marlon Wayans, George Raveling. Jason Bateman jouera Rob Strasser tandis que la gagnante de l’EGOT Viola Davis incarnera la mère de Michael Jordan, Deloris Jordan. Chris Tucker est chargé de jouer le représentant de Nike Howard White tandis que Chris Messina joue l’agent David Falk.

AIR sortira en salles le 5 avril, mais vous pouvez voir la première bande-annonce ci-dessous.