Deuxième entrée dans son American Century Cycle de 10 pièces, relatant l’expérience des Noirs dans chaque décennie du 20e siècle, «Rainey» a remporté trois Tonys pour sa course originale à Broadway. L’adaptation cinématographique est déjà en lice pour un prix pour l’année prochaine, grâce à une performance de premier plan brûlante de Viola Davis et à une puissante performance de Chadwick Boseman, dans son dernier rôle au cinéma avant sa mort d’un cancer en août.

L’histoire de «Ma Rainey’s Black Bottom», la pièce acclamée d’August Wilson en 1982 sur la fierté noire, le pouvoir blanc et le blues à Chicago en 1927, est aussi incendiaire aujourd’hui que le jour où elle a été écrite. Une nouvelle adaptation de long métrage, dû sur Netflix le 18 décembre , fait revivre le récit historique de Wilson à un moment contemporain où tant et si peu de choses ont changé.

Une nation déchirée par la violence raciale, une industrie avec une histoire d’exploitation de la culture noire, des cadres blancs désireux de se présenter comme des alliés, et des artistes noirs au centre de tout, aux prises avec un système qui leur ferait griller d’un bras et choisirait leur poches avec l’autre.

Davis joue Ma, une interprète indomptable basée sur la vraie vie «Mother of the Blues», dont la superstar sans précédent l’a emmenée de spectacles sous tente à Barnesville, en Géorgie, à une session d’enregistrement à Chicago. Les hommes blancs qui supervisent la session, des visions de signes dollar dansant dans leur tête, craignent et respectent Ma comme tout le monde dans son orbite de flexion gravitationnelle, y compris sa petite amie Dussie Mae (Taylour Paige) et le quatuor de musiciens chevronnés: Levee (Boseman) , Cutler (Colman Domingo), Toledo (Glynn Turman) et Slow Drag (Michael Potts). Mais lorsque les propres ambitions de carrière de Levee le mettent en désaccord avec le groupe, sa fragile infrastructure menace d’imploser.

GEORGE C. WOLFE Je me souviens d’une fois, alors que le groupe était juste assis pendant les répétitions, il a commencé à se lancer dans l’un de ses derniers monologues. Tout cela avait été très décontracté. Et puis, à un certain moment, ce n’était pas occasionnel – c’était un moment pleinement investi, plein d’énergie, d’intensité et de vérité. Je me souviens juste d’avoir pensé: «Oh, on y va?» Et il y est allé. Nous étions tous en quelque sorte la moitié des personnages et la moitié de ce que nous étions, puis, à ce moment-là, la moitié qui était le personnage a pris le relais. Et c’était plutôt glorieux.

Le gagnant du Tony George C. Wolfe («Angels in America») a réalisé le film à partir d’un scénario adapté par Ruben Santiago-Hudson. Lors d’une récente table ronde, menée par chat vidéo, Wolfe, Davis, Domingo, Turman et Potts ont discuté de travailler avec Boseman, le puissant héritage de Rainey et d’affirmer votre valeur dans un monde construit sur votre dévaluation. Ce sont des extraits édités (et sans spoiler) de notre conversation.

GLYNN TURMAN J’ai adoré la façon dont il avait toujours son cornet à proximité. Il faisait toujours quelque chose avec, se familiarisant avec lui, découvrant comment un musicien et son instrument ne font plus qu’un. Chaque fois qu’il le ramassait, il était dans la bonne position. Chaque fois qu’il le posait, il était dans la bonne position. Chaque fois qu’il le portait à sa bouche, il était dans la bonne position. Il est devenu musicien. C’était merveilleux de regarder ça. Nous avons tous pris cette réplique pour ne pas être en reste, comme le font les acteurs. [Laughter]

COLMAN DOMINGO C’est la vérité.

WOLFE Qui, ce groupe? Je suis confus. [Laughter]

Je me demande, quand vous regardez sa performance maintenant ou quand vous regardez le film, est-ce que cela joue différemment pour l’un d’entre vous à la lumière de son décès? Sa signification a-t-elle changé d’une manière ou d’une autre pour vous?

DOMINGO Absolument. Je l’ai regardé l’autre soir et j’ai entendu la langue de Chad d’une manière différente. Vous voyez sa force et son humour. Cela m’a fait pleurer très tôt, sachant ce que je sais maintenant. Et sachant que nous étions tous des personnes très valides et que nous faisions ce travail formidable, nous montrant et luttant avec la langue d’August. Cet homme a eu une autre lutte massive en plus de cela. Je ne sais pas comment il l’a fait. Je me suis assis avec moi-même pendant 15 bonnes minutes après l’avoir regardé et j’ai eu un petit cri, surtout quand j’ai vu la dédicace. Cela m’a vraiment frappé qu’il ne soit pas avec nous. Je savais que ce n’était pas le cas, mais voir cela écrit, ça m’a un peu décimé.

VIOLA DAVIS Il y avait une transcendance dans la performance de Chad, mais il devait y en avoir. C’est un homme qui fait rage contre Dieu, qui a même perdu sa foi. Alors [Boseman has] doit en quelque sorte aller au bord de l’espoir, de la mort et de la vie pour faire fonctionner ce personnage. Bien sûr, vous regardez en arrière et voyez que c’est là qu’il était.

Je dis toujours, un menuisier ou n’importe qui d’autre qui travaille, ils ont besoin de certains outils pour créer. Notre outil, c’est nous. Nous devons nous utiliser. Il n’y a aucun moyen de lier ce que vous traversez et de le laisser dans votre hôtel. Vous devez apporter cela avec vous et vous avez besoin d’une autorisation pour le faire. Et il y est allé, il l’a vraiment fait.