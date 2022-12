VIOLA Brands met la cuisine de grand-mère sur le marché dans de nouveaux produits comestibles

Les marques VIOLA ont continué d’être l’une, sinon la première marque de cannabis appartenant à des Noirs sur le marché. L’enfant du cerveau d’Al Harrington a continué à repousser les limites de ce que peut être une marque de cannabis maintenant et à l’avenir. Nous avons vu la marque s’associer à la légende de la NBA Allen Iverson pour fournir du cannabis et du contenu de qualité supérieure. Plus récemment ALTO a organisé le concert 313 Day à Detroit et a également lancé la variété Iverson ’01 dans la ville.

VIOLA Brands annonce la gamme de produits comestibles végétaliens ‘Grandma’s Kitchen’

Al Harrington étend enfin la marque aux produits comestibles et offre une délicieuse concurrence sur le marché. Avant son décès, grand-mère Viola ne pouvait se soigner que par le biais de divers aliments infusés. La ligne comestible ‘Grandma’s Kitchen’ est végétalienne et sans gluten tout en étant inspirée par le chef avec des ingrédients à base de plantes. Les comestibles seront disponibles en quatre saveurs différentes.

Rêve de grosse pomme: Les gommes à saveur de pomme verte vous donnent ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes prêt à zoner. tout le chemin. Dans une ville qui ne dort jamais, cela vous assommera. Le coup de poing de tante: Tout comme tante faisait. Ces gommes à saveur de punch aux fruits offrent l’ambiance parfaite pour s’assurer que les bons moments continuent à venir. Aucune réunion de famille chez grand-mère n’était complète sans un grand pichet de punch de tante pour arroser le repas Expresso du centre-ville: Tout comme votre tasse de café du matin. Ces gommes aromatisées au café sont l’ambiance ultime lorsque vous êtes prêt à vous sentir énergisé. Levez-vous et partez. Allez-y directement. Chaque matin pour grand-mère commençait par une tasse de café chaud avec juste un peu de sucre. Île paradisiaque: Faites un voyage au paradis sans jamais quitter l’endroit où vous êtes. Ces gommes à saveur de punch tropical offrent la bonne ambiance pour vous aider à vous détendre et à vous détendre. L’un des plus beaux souvenirs d’Al avec grand-mère était leur voyage dans les îles.

Puff Cannabis sera le partenaire de lancement officiel du produit. Sortie dans leurs emplacements de Madison Heights, Hamtramck et Utica. Le 16 décembre, le site de Madison Heights accueillera une activation en magasin avec un DJ en direct. Les produits seront étendus à l’Arizona, à la Californie et au Colorado au début de 2023.