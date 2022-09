Viol et exceptions d’inceste retirées du projet de loi sur l’avortement en Caroline du Sud

COLUMBIA, SC (AP) – Un groupe de sénateurs de Caroline du Sud a voté mardi pour supprimer les exceptions pour viol et inceste d’une proposition d’interdiction de l’avortement, les démocrates choisissant de ne pas voter dans ce qui semblait être une stratégie pour tenter d’empêcher le projet de loi de passer par le Corps législatif.

Le vote 7-3 au Comité sénatorial des affaires médicales a impliqué tous les hommes républicains. Le comité a ensuite fait une pause avant d’envisager d’autres changements alors qu’il décide d’envoyer ou non le projet de loi au Sénat.

Le même projet de loi sans les exceptions a semblé échouer à la Chambre d’État la plus conservatrice la semaine dernière avant que certains républicains ne manœuvrent à travers une série de votes pour autoriser les avortements pour les victimes de viol et d’inceste jusqu’à la 12e semaine de grossesse.

Les démocrates ne vont pas aider les républicains à sortir d’une boîte de leur propre fabrication en faisant “d’un projet de loi affreux un très mauvais projet de loi”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Brad Hutto.

«Nous pensons qu’en soulignant le fait qu’un groupe d’hommes républicains extrêmes essaient de contrôler les décisions des femmes en Caroline du Sud – ils doivent s’approprier cela. Le gouverneur doit en être propriétaire », a déclaré Hutto aux journalistes pendant la pause.

Les républicains ont dit à leurs collègues démocrates que leur stratégie était à courte vue.

“Il semble que lorsqu’ils ont eu la chance d’aider les femmes, ils ne l’ont pas fait”, a déclaré le sénateur républicain Michael Gambrel.

Plusieurs sénateurs républicains ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas soutenir le projet de loi sans les exceptions pour les grossesses causées par le viol et l’inceste. Il y a 30 républicains et 16 démocrates au Sénat de l’État.

Deux des républicains font partie du comité sénatorial des affaires médicales composé de 17 membres – les sens. Tom Davis et Sandy Senn. Six démocrates siègent également au comité.

Davis a déclaré au comité qu’il pensait que les droits d’une mère enceinte à contrôler son propre corps devaient être équilibrés avec les droits des fœtus à leur vie, il considère donc à la fois l’interdiction de tous les avortements ou l’autorisation des avortements à tout moment pendant les grossesses trop extrême .

Davis a également déclaré que si l’État allait exiger que plus de femmes aient des bébés, alors ils leur devaient de leur donner de meilleurs soins prénataux, de meilleures opportunités d’éducation pour leurs enfants et des options de contrôle des naissances afin qu’elles ne tombent pas enceintes.

Le projet de loi interdit tous les avortements en Caroline du Sud, sauf lorsque la vie de la mère est en danger. Avant leur suppression, le projet de loi prévoyait également des exceptions pour les grossesses causées par le viol et l’inceste. Dans ces cas, le médecin devrait dire à la femme que le viol sera signalé et son nom donné au shérif du comté dans les 24 heures suivant la procédure. Le projet de loi n’aurait autorisé les avortements dans ces cas que jusqu’à 12 semaines après la conception.

La proposition commence également le paiement de la pension alimentaire pour enfants à la date de conception et oblige le père à payer la moitié des dépenses liées à la grossesse, y compris sa part des primes d’assurance. Le père d’un enfant conçu à la suite d’un viol ou d’un inceste doit également payer l’intégralité des frais de consultation mentale à partir de l’attaque.

La Caroline du Sud interdit actuellement les avortements une fois qu’une activité cardiaque chez un fœtus est détectée, ce qui est généralement d’environ six semaines. Mais cette loi a été suspendue alors que la Cour suprême de Caroline du Sud examine si elle viole le droit constitutionnel de l’État à la vie privée. Cela laisse l’ancienne interdiction de l’avortement de 20 semaines en Caroline du Sud comme référence actuelle.

Les interdictions d’avortement ont eu un succès mitigé dans les législatures des États depuis l’annulation de Roe v. Wade. L’Indiana a adopté une interdiction en août qui entrera en vigueur plus tard ce mois-ci à l’exception du viol, de l’inceste et de la vie de la mère. La législature de Virginie-Occidentale n’a pas pu s’entendre sur des règles plus strictes lors d’une session spéciale en juillet.

Et les législateurs de Caroline du Sud ont soudainement commencé à accorder beaucoup plus d’attention au Kansas lorsque près de 60% des électeurs ont rejeté une mesure de vote qui aurait permis à la législature de l’État d’interdire l’avortement. Les États ont voté pour le républicain Donald Trump dans des pourcentages presque identiques lors de l’élection présidentielle de 2020.

Jeffrey Collins, l’Associated Press