Deux adolescentes auraient été violées collectivement par dix hommes dans un parc de banlieue après avoir été droguées et menacées de verre brisé.

Quatre hommes âgés de 19 à 22 ans ont maintenant été accusés de 40 infractions chacun pour l’attaque présumée écœurante dans le sud de Brisbane le 28 décembre.

La police allègue que deux filles de 15 ans ont rencontré deux des hommes à la gare de Woodridge pour boire de l’alcool et fumer du cannabis.

Les filles auraient été conduites à la carrière de Karawatha où deux voitures pleines de huit autres hommes attendaient.

Mais quand ils ont demandé à rentrer chez eux, ils auraient été emmenés au parc du district de Calamvale et violés par dix hommes.

La police a également allégué que les victimes avaient reçu des « drogues stupéfiantes » pendant l’épreuve.

L’homme sur la photo, accusé d’une litanie d’accusations de viol, ne peut être nommé pour des raisons juridiques

Les deux jeunes de 15 ans sont allés rencontrer l’accusé de 19 ans et un jeune de 21 ans à la gare de Woodridge dans le sud de Brisbane le 28 décembre pour boire de l’alcool et fumer du cannabis.

« C’est là que les actes de viol se sont produits entre les trois délinquants connus, ainsi qu’entre les sept autres personnes », a déclaré samedi matin le procureur de la police Peri Cardiff à Brisbane Magistrates Court, a rapporté le Courier Mail.

«Ces actes de viol, je crois, se sont produits dans un parc du district de Calamvale après que les deux enfants aient demandé à être ramenés chez eux.

Mme Cardiff a également déclaré au tribunal que les adolescentes auraient été menacées de « verre et de bouteilles brisés », mais on ne sait pas encore qui en était responsable.

Vendredi, un homme de 19 ans de Woodridge et un réfugié de Hillcrest de 20 ans ont été accusés de 40 infractions, dont le viol et le traitement indécent d’un enfant de moins de 16 ans.

Le jeune de 19 ans a été placé en détention provisoire jusqu’au 1er février et le jeune de 20 ans a été placé en détention provisoire jusqu’au 22 février.

Deux autres hommes, âgés de 21 et 22 ans, ont également été accusés de 40 infractions chacun plus tard samedi et comparaîtront devant le tribunal lundi.

La police a fait une descente au domicile de l’adolescent de 20 ans où ils ont identifié des vêtements qui correspondaient à des images de vidéosurveillance prises la nuit de l’incident.

Mme Cardiff a déclaré que l’homme était plus facilement identifiable que les autres auteurs présumés qui étaient tous d’apparence africaine.

Les adolescents se sont rendus à la carrière de Karawatha (photo) où les autres délinquants attendaient dans deux voitures

L’avocat de l’Aide juridique Megan Jones a déclaré que son client nie avoir participé à l’infraction, mais a déclaré qu’il avait accepté sa présence.

Les enquêteurs effectuent également des tests ADN sur un préservatif prétendument lié à la jeune femme de 20 ans.

Le magistrat Brian Kilmartin a déclaré que la force de l’affaire contre le jeune de 20 ans, un réfugié, était «extrêmement forte».

«Vous avez des preuves directes convaincantes de la part de la victime. Elle l’identifie clairement par cette description, le type de maillot de basket rouge. Lorsque la police se rend chez lui, cet équipement est dans la maison », a-t-il déclaré.

Le magistrat Kilmartin a refusé la mise en liberté sous caution du violeur présumé et a ajourné son affaire jusqu’au 22 février.

Il a également statué que les deux devaient entreprendre des ordonnances de tests de maladies sexuellement transmissibles.