Viol collectif à Magaluf : les touristes « ont été invités à avoir des « relations sexuelles gratuites » après que trois hommes ont délibérément bu de l’alcool à Brit, 18 ans, l’ont attaquée à l’hôtel, puis ont dit à des inconnus dans le couloir de se joindre à eux.

Trois hommes accusés d’avoir consommé de l’alcool sur une adolescente britannique avant de la violer collectivement dans un hôtel de Magaluf auraient appelé des inconnus dans leur chambre pour profiter de « relations sexuelles gratuites », a-t-on affirmé.

Au total, huit hommes sont accusés d’avoir violé la jeune femme de 18 ans, selon la police espagnole, qui a déclaré que les suspects ne se connaissaient pas avant l’attaque du 14 août.

Les enquêteurs de la Garde civile ont découvert que l’un des hommes impliqués dans le viol présumé connaissait la victime de vue et résidait dans le même hôtel.

Il se serait associé à deux des autres suspects, qui ont vu la femme ivre dans un bar tôt le matin et ont décidé de lui offrir encore plus de boissons dans le but de la neutraliser, selon les enquêteurs.

Ces trois-là auraient commencé les abus, avant d’inviter des inconnus dans le couloir à les suivre dans leur chambre d’hôtel pour du « sexe gratuit », selon les médias locaux.

La jeune fille a fui une chambre d’hôtel vers 5 heures du matin, déclarant à la police qu’elle s’était réveillée entourée de jeunes tenant des téléphones portables.

Six suspects – cinq Français et un Suisse – sont en prison à Palma, tandis que deux autres suspects ont été arrêtés dimanche en France et attendent leur extradition.

Un suspect précédemment arrêté par la police, soupçonné d’avoir participé au viol collectif présumé d’un touriste britannique

Deux hommes arrêtés par la police la semaine dernière, soupçonnés d’être impliqués dans l’incident de Magaluf

Le porte-parole a déclaré: « La Garde civile a clos l’enquête déclenchée par le viol collectif présumé qui a eu lieu dans un hôtel de Magaluf aux premières heures du 14 août.

« Les agents ont compris très tôt la complexité de l’enquête, car les agresseurs présumés ne faisaient pas partie du même groupe d’amis mais, encouragés par d’autres participants, ils auraient participé à l’action de groupe dans des actes sporadiques, ce qui signifie qu’aucun type de relation n’existait entre eux. eux», a-t-il déclaré.

Un certain nombre d’hommes ont depuis été arrêtés par la police, la police française ayant procédé aux dernières arrestations après que les flics espagnols ont découvert que les hommes s’étaient envolés pour l’Allemagne avant de traverser la frontière en direction de la ville française de Strasbourg.

Les deux hommes arrêtés dimanche risquent d’être extradés vers Majorque, tandis que des officiers de la Garde civile ont annoncé hier que leur enquête visant à identifier les hommes impliqués était désormais terminée.

Confirmant que les six premiers suspects avaient été détenus le jour de l’agression sexuelle présumée et placés en détention provisoire, la force a déclaré dans un communiqué: « L’enquête a continué d’identifier les deux jeunes hommes dont les arrestations étaient en cours ».

«Une fois identifiés, les agents ont découvert qu’ils avaient pris un vol pour Baden-Baden en Allemagne afin de pouvoir se rendre chez eux dans la région de Strasbourg.

« La Garde civile a demandé l’aide des autorités françaises par les voies normales et a émis des mandats d’arrêt européens pour éviter qu’elles ne se soustraient à la justice.

« Dimanche, la police française a confirmé avoir arrêté l’un d’entre eux dans la localité française de Scherwiller avant de confirmer par la suite une deuxième arrestation à l’aéroport Basilea Mulhouse Freiburg en France, alors que ce suspect tentait de prendre un vol pour la Turquie pour éviter la détention. »

Les policiers ont d’abord identifié trois suspects en faisant sonner le téléphone de la jeune fille, qui, selon eux, avait été volé pendant l’épreuve.

Deux des hommes arrêtés par la police soupçonnés de viol collectif arrivent au tribunal de Palma le 16 août

Un homme accusé d’être impliqué dans l’incident arrive au tribunal de Palma accompagné de deux policiers

L’homme qui a répondu et deux de ses amis ont alors été dupés en se dirigeant vers la réception de l’hôtel sans se rendre compte qu’ils allaient rencontrer la police et la jeune fille.

La victime présumée a pointé du doigt les hommes – nommés Anthony G, 20 ans, Anthony A, 20 ans et Khalil A, 18 ans – et ils ont été rapidement arrêtés.

Deux autres Français, Thomas E, 23 ans, et Romain C, 26 ans, auraient été arrêtés ultérieurement à l’hôtel en même temps que le Suisse Lucas H, 20 ans.

Les arrestations ont été effectuées après que la victime a décrit les hommes à la police et que «divers dispositifs de surveillance» ont été placés aux entrées de l’hôtel.

Les six hommes ont été arrêtés pour suspicion de viol et placés en détention provisoire mardi lors d’une audience devant le tribunal de la capitale de l’île, Palma.

Au cours du week-end, il est apparu que le juge qui avait refusé la libération sous caution des six suspects et les avait placés en prison dans l’attente d’une enquête pénale en cours avait conclu que l’adolescent britannique avait subi un « traitement vraiment humiliant et dégradant » et avait qualifié les affirmations des hommes de « complètement absurdes ». ‘.

Des images de téléphones portables de l’agression sexuelle présumée, saisies par la police sur les téléphones des suspects et remises au juge d’instruction, auraient montré que les hommes « s’amusaient et riaient ».

Dimanche, le journal espagnol Ultima Hora a publié plus de détails sur la décision de détention provisoire du juge, à laquelle il semble avoir eu accès totalement ou partiellement.

Les suspects auraient « délibérément profité » de l’ivresse de leur victime présumée pour la persuader de les accompagner dans une chambre d’hôtel avant de « l’entourer » et de « se livrer à de nombreuses pratiques sexuelles » avec elle, malgré son « manque évident de conscience et de volonté ». pour mener à bien ces pratiques.

L’enquête pénale a maintenant été transmise au tribunal d’instruction numéro deux de Palma, après avoir été traitée par un tribunal de garde dans ses premières étapes.

L’adolescente britannique, qui a fait une déclaration à la police ainsi qu’au juge d’instruction du tribunal, serait rentrée au Royaume-Uni avec une amie qui était en vacances avec elle.

Les rapports médicaux ont révélé que la jeune fille avait plusieurs ecchymoses ou marques de poigne sur son bras droit, suggérant qu’elle avait été maintenue, et une petite coupure sur le haut de sa poitrine.

La police a déjà confirmé avoir trouvé des images sur les téléphones portables des suspects montrant le viol multiple présumé qui est maintenant entre les mains du juge d’instruction et pourrait constituer un « élément clé » de l’affaire.

Le viol collectif présumé aurait eu lieu à l’hôtel BH à Magaluf le lundi 14 août

BH Mallorca Resort, l’hôtel où l’agression sexuelle présumée a eu lieu, a déclaré qu’il coopérait pleinement avec la police et a offert son soutien au vacancier anonyme.

Un porte-parole a déclaré dans un communiqué publié jeudi dernier: « Le BH Mallorca Resort regrette profondément ce qui s’est passé et souhaite manifester sa répudiation ferme et énergique de l’agression sexuelle présumée qui s’est produite aux premières heures du lundi 14 août à l’hôtel.

« L’hôtel souhaite également témoigner de sa solidarité avec la victime présumée de cette agression.

«Nous coopérons pleinement avec la Garde civile et ses enquêteurs dans tout ce qu’ils jugent nécessaire.

« Cet hôtel ratifie par cette déclaration son engagement à condamner tous les types d’agressions sexuelles portant atteinte à la dignité et à l’intégrité physique des personnes.

« Un comportement qui porte atteinte à ces droits n’a pas sa place dans cet établissement. »

L’hôtel a déclaré qu’il ne ferait aucun autre commentaire pour le moment.

Un agent de sécurité de l’hôtel serait venu à la rescousse de la Britannique de 18 ans après l’avoir trouvée en train de sangloter par terre dans le hall.

Il a appelé la police après l’avoir trouvée vers 5 heures du matin lundi, se rappelant comment il venait d’arriver pour son quart de travail du matin et décrivant la réponse de la police comme très rapide et efficace.

Les enquêteurs ont déjà examiné les images de vidéosurveillance fournies par l’hôtel et effectué une inspection de la pièce où le viol collectif présumé a eu lieu.

Les hommes détenus et placés en détention n’ont encore été inculpés d’aucun crime, comme cela est normal en Espagne, où les accusations formelles ne sont déposées que peu de temps avant le procès.

À ce stade, ils sont « investigés » dans le cadre d’une enquête criminelle en cours, ce qui signifie qu’ils font l’objet d’une enquête officielle.

On ne sait pas si l’adolescente britannique a engagé son propre avocat.

Le BH Mallorca Resort quatre étoiles réservé aux adultes se décrit comme la « meilleure option d’hébergement à Magaluf » sur son site Internet.

Il possède son propre club de plage avec plus de 100 lits VIP, une cabine de DJ et une piste de danse.