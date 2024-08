Vinylmax va ajouter 150 employés suite à l’expansion de Hamilton

26 août — Vinylmax Windows prévoit embaucher 150 employés supplémentaires après avoir doublé son empreinte à Hamilton.

L’entreprise de 40 ans a quitté Sharonville pour s’installer à Hamilton. La construction du bâtiment a commencé en 2007 et l’entreprise a emménagé dans une installation de 150 000 pieds carrés sur McBride Court à Enterprise Park l’année suivante. L’agrandissement de l’installation donne désormais au fabricant de fenêtres et de portes-fenêtres 306 000 pieds carrés, dont il avait besoin en raison de sa croissance, a déclaré la présidente de Vinylmax, Laura Doerger-Roberts.

« Nous avons connu une croissance exponentielle depuis notre déménagement à Hamilton, triplant notre production et notre capacité », a-t-elle déclaré. « Mais l’industrie a également changé et nous voulions profiter de l’occasion pour mettre en place une automatisation et une fabrication de verre de classe mondiale dans l’usine, ce qui nécessite plus d’espace et d’électricité. »

Lorsque Vinylmax a déménagé à Hamilton, elle comptait environ 65 employés. Aujourd’hui, elle en compte plus de 300 et prévoit d’en recruter 150 de plus au cours des prochaines années, a déclaré Mme Doerger-Roberts. C’est pourquoi l’entreprise a souhaité rester à Hamilton, a-t-elle ajouté.

« Il y avait une bonne base de population et nous pensions pouvoir trouver de bons employés du secteur manufacturier qui étaient intéressés à rester et à faire partie de leur communauté locale. »

Jody Gunderson, directrice du développement économique de Hamilton, a déclaré que la ville et Vinylmax avaient les mêmes objectifs, à savoir rester dans la ville et développer l’entreprise.

« C’est un complément à une ville dans laquelle une entreprise souhaite s’étendre », a-t-il déclaré. « Cela signifie simplement qu’ils sont heureux de faire des affaires dans la communauté. Les membres de leur famille ont été tout simplement fantastiques à côtoyer. »

Gunderson a déclaré que Vinylmax bénéficie également d’un abattement fiscal foncier et d’une réduction sur les terrains adjacents appartenant à la ville. Le projet a également reçu un crédit d’impôt pour la création d’emplois de l’Ohio Tax Credit Authority en 2021 pour ce projet d’expansion.

Doerger-Roberts a déclaré que les valeurs fondamentales de l’entreprise familiale sont restées inchangées au cours de ses quatre décennies d’activité.

« Nous nous consacrons à la production de fenêtres et de portes auxquelles nos clients peuvent faire confiance et qu’ils apprécient. L’héritage de notre famille repose sur la conviction que chaque maison mérite le meilleur, et cette expansion nous permet de continuer à tenir cette promesse », a-t-elle déclaré.

Dan Bates, président et directeur général de la Chambre de commerce du Grand Hamilton, a déclaré que les limites de l’entreprise sont infinies en raison de Doerger-Roberts en tant que cadre supérieur de Vinylmax, la qualifiant de « talent aux multiples facettes » et de « femme de la Renaissance » qui dirige l’entreprise axée sur la famille.

« Elle est dévouée à sa famille, c’est une artiste talentueuse, une penseuse visionnaire et une leader exceptionnelle dans l’industrie », a-t-il déclaré.

L’agrandissement comprend 20 000 pieds carrés d’espace pour le bien-être des employés, qui, selon Doerger-Roberts, comprend des installations de pause améliorées, des espaces calmes, des espaces de collaboration et un centre de conférence de haute technologie pour nos clients et nos employés pour la formation.

« Nous espérons toujours que lorsqu’un employé viendra travailler chez Vinylmax, ce sera le dernier nouvel emploi qu’il occupera », a-t-elle déclaré. « Nous voulons que les gens puissent venir ici, y rester et y faire carrière, et Hamilton est un endroit idéal pour le faire. »