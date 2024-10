Vintage Vixen : Janet Leigh (17 GIF)

Vintage Vixen, Janet Leigh, est la reine du cri la plus emblématique de l’histoire du cinéma.

La mère de Jamie Lee Curtis (avec le poids lourd hollywoodien Tony Curtis – son troisième mari de quatre enfants) est surtout connue pour avoir joué Marion Crane dans le film d’horreur acclamé par la critique d’Alfred Hitchcock, Psycho (1960). Ce rôle lui a valu un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle ainsi qu’une nomination aux Oscars.

Le rôle lui a également donné une phobie des douches.

Dans une interview avec Ed Gross pour Le monde des femmes Leigh a déclaré: «J’ai arrêté de prendre des douches et je ne prends que des bains. Et quand je me trouve dans un endroit où je ne peux que prendre un bain, je m’assure que les portes et les fenêtres de la maison sont verrouillées.

Janet Leigh a eu une carrière réussie sur grand écran pendant plus de cinq décennies, jouant le rôle d’une actrice principale et apparaissant plus tard aux côtés de sa fille, Jamie Lee Curtis, dans le film de John Carpenter. Le brouillard (1980) et HalloweenH20 (1998).