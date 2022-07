Vintage Stakes: Marbaan joue à Goodwood avec le lecteur tardif classique de Jamie Spencer pour gagner pour Charlie Fellowes | Nouvelles de la course

Les progressistes Marbaan et Jamie Spencer sont venus avec une voile mouillée pour remporter les Vintage Stakes de la Japan Racing Association à Goodwood.

Le fils d’Oasis Dream, formé par Charlie Fellowes, avait remporté deux courses novices après une troisième place prometteuse à Newbury, et a confirmé sa victoire accrocheuse à Salisbury alors qu’il montait dans la société du groupe deux.

Mysterious Night les a emmenés dans le virage de l’événement de sept stades sous William Buick et il semblait que le vainqueur de Chesham Holloway Boy et Danny Tudhope avaient couvert tous les mouvements.

Cependant, après avoir balayé l’avant d’un demi-mètre, le favori 11/8 a été immédiatement défié par Marbaan, qui était toujours plein de course, avec la chance 14/1 de gagner par une demi-longueur confortable.

Betfair a présenté le vainqueur à 20/1 pour les 2000 Guinées, et Spencer a déclaré: “Je savais par le poteau de trois stades que je m’enfuyais et Danny (Tudhope) sur Holloway Boy commençait à se serrer alors j’ai juste chronométré ma course . C’est un cheval magnifique et je suis sûr qu’il restera un mile.”

Fellowes, basé à Newmarket, a parlé de son soulagement par la suite, admettant: “Je n’en ai pas beaucoup apprécié si je suis tout à fait honnête.

“Nous avons toujours beaucoup pensé à Marbaan et c’était un vrai coup de pouce cet hiver d’être envoyé des chevaux par Cheikh Ahmed Al Maktoum. Il s’est démarqué dès le départ.

Marbaan et Holloway Boy s'affrontent jusqu'à la ligne à Goodwood





“C’était un très beau yearling qui vient de progresser et de progresser. Nous l’avons placé dans la partie profonde aujourd’hui et j’ai adoré quand nous avons été tirés au sort neuf sur neuf, ce qui est exactement ce que vous voulez voir !

“Nous avons eu une saison difficile, mais avoir un vainqueur à Goodwood pour un propriétaire aussi important lors d’une merveilleuse journée de course est phénoménal et signifie énormément pour moi et pour l’équipe qui a travaillé incroyablement dur et ce fut une course merveilleuse. de Jamie.

“En ce moment, l’entraînement est plus difficile qu’il ne l’a jamais été. Il y a aussi beaucoup de compétition et beaucoup de jeunes entraîneurs talentueux qui arrivent également. Pour une raison quelconque, cela a été une année difficile pour nous, mais tout le mérite revient à l’équipe qui a continué à livrer et j’espère que nous pourrons avoir un grand second semestre.”

Forest Falcon fonce vers la gloire de la Chesterfield Cup

Mark et Charlie Johnston ont vu leur Qatar Goodwood Festival prendre le meilleur départ possible alors que Forest Falcon a décroché le premier Coral Chesterfield Cup Handicap.

Le joueur de quatre ans a été associé à Frankie Dettori pour l’événement de 10 stades et a commencé une chance de 14/1 après avoir terminé 14e sur 22 lors de la dernière fois à la John Smith’s Cup à York plus tôt dans le mois.

Cette fois, le hongre a été un vainqueur direct, faisant la course large et prenant la tête à deux stades de chez lui pour l’emporter par une longueur et trois quarts.

Forest Falcon et Frankie Dettori remportent la Coupe Chesterfield à Goodwood





“C’est bien de sortir de la marque sur le premier coureur, c’est tout à fait le travail de Charlie”, a déclaré Mark Johnston. “Il a réservé cette course à ce cheval en début de saison et a dit tout au long que ce serait son jour J et il avait raison. Il n’aurait pas pu la gagner plus facilement.”

Dettori a ajouté: “J’ai toujours su que j’allais obtenir une bonne position, Charlie m’a dit qu’il était un bon voyageur.

“Il était un peu gazeux au début, mais il a pris un bon départ et avec une bonne avance, j’ai pensé qu’il fallait juste attendre le pan coupé et le faire démarrer, et il a juste trouvé une autre vitesse.

“En l’espace d’un demi-mètre, il a eu trois longueurs sur le terrain, il n’a jamais douté.”