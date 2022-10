Vintage Shop Hop unit les propriétaires d’entreprises locales et cherche à attirer les acheteurs dans le comté de Lake – Shaw Local

Comptez Lake County comme destination ce week-end alors que les commerçants s’unissent pour attirer les amateurs de vintage et d’antiquités.

Au moins une douzaine de boutiques locales, dont sept à Antioche, participeront à un Vintage Shop Hop vendredi et samedi.

Le neuvième événement annuel présente 400 centres commerciaux d’antiquités, boutiques, magasins éphémères, ventes de grange et magasins de décoration intérieure et de consignation dans le nord de l’Illinois et le sud du Wisconsin. Tous offriront deux jours de réductions, des prix de présence, des jeux et des friandises, des démonstrations, des sacs cadeaux, de la musique live, des food trucks et plus encore dans le cadre d’une expérience de voyage autoguidée.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Mary Dominiac, d’Antioche, associée aux ventes, aide Jennifer Dawes, de Grayslake, à choisir des décorations d’automne chez Inspired Home à Antioche. Inspired Home est l’une des boutiques participant au Vintage Shop Hop à Antioche les 7 & 8 octobre. (Candace H.Johnson)

Une carte Google interactive et une liste principale des magasins – imprimables et accessibles sur les appareils mobiles pendant que les acheteurs voyagent – peuvent être trouvées sur le blog de l’événement à l’adresse www.vintageshophop.blogspot.com. Des informations sont également disponibles via www.facebook.com/vintageshophopevent.

« Ces magasins vous déroulent littéralement le tapis rouge. Ils planifient des mois à l’avance », a déclaré Heather Fenzel, copropriétaire de Family Heirloom Antiques à Antioche avec son frère, Ben Jr.« Nous voulons offrir la meilleure expérience aux clients qui ne sont jamais allés dans notre boutique et à nos clients fidèles. Il s’agit de leur faire vivre une expérience fantastique et de mettre en valeur notre ville.

Alors que les acheteurs achètent, les personnes impliquées dans l’événement espèrent qu’elles s’arrêteront également dans les entreprises locales pour manger et boire, peut-être même en faire un week-end en passant la nuit dans un hôtel local ou une chambre d’hôtes.

Antioche a travaillé pour promouvoir à la fois l’événement et le village.

“L’astuce consiste à amener les gens à Antioche, et tous ceux qui viennent à Antioche en tombent amoureux”, a déclaré Jim Moran, spécialiste de la communication pour le village. « Les gens restent. … C’est un grand événement, et c’est formidable quand nos entreprises travaillent ensemble comme ça.

Ann Campos avait en tête le rapprochement des petites entreprises lorsqu’elle a lancé le Vintage Shop Hop il y a des années. L’événement a commencé avec 180 magasins et continue de croître. Hébergant à l’origine une boutique au printemps uniquement, Campos accueille désormais deux boutiques par an au printemps et à l’automne.

La page Facebook de l’événement est passée à plus de 47 000 abonnés depuis ses débuts, a déclaré Campos, qui a organisé le Shop Hop après avoir dépassé un événement vintage appelé Nellie’s Barn Sale dans sa ville natale de Roscoe, Illinois.

“Chaque année, il devient de plus en plus populaire auprès des acheteurs et en fait des propriétaires de magasins”, a-t-elle déclaré. «Il y a toujours de nouveaux magasins chaque année qui participent, et nous avons eu beaucoup de magasins avec nous pendant neuf ans. Cela, en soi, en dit long pour savoir que cela fonctionne pour eux.

L’événement offre un débouché en particulier aux petites villes telles qu’Antioche pour se promouvoir en tant que destinations et augmenter l’argent des impôts locaux, a-t-elle déclaré.

Les acheteurs peuvent découvrir pour la première fois les entreprises à proximité et explorer les régions de leur propre État ou de l’État voisin. Parmi les boutiques se trouvent celles installées dans des bâtiments historiques et uniques, des centres-villes pittoresques, des granges centenaires et une campagne chargée d’histoire.

On ne s’attend pas à ce que les acheteurs se rendent dans les 400 magasins en un week-end. La carte des magasins participants restera en ligne sur www.vintageshophop.blogspot.com jusqu’au prochain Vintage Shop Hop. Les acheteurs peuvent également visiter l’un des magasins à d’autres moments.

Commercialisé comme “le meilleur road trip de tous les temps”, l’événement du week-end attire toutes sortes d’acheteurs, des particuliers aux groupes d’amis.

“L’expérience, la camaraderie, les manigances qui ont lieu lorsque vous êtes avec vos copines dans la voiture, c’est de cela qu’il s’agit”, a déclaré Campos. “C’est pourquoi c’est tellement amusant et c’est pourquoi nous avons des clients qui reviennent chaque année, et les propriétaires de magasins adorent ça, et c’est pour beaucoup d’entre eux leur plus grand week-end.”

Le shopping vintage est devenu à la mode, grâce aux nombreuses émissions télévisées et magazines de relooking à domicile, a déclaré Campos, et cela a contribué à la popularité du shop hop.

“Il s’est métamorphosé et a pris sa propre vie”, a-t-elle déclaré.

Vendant “un peu de tout”, des outils vintage à la décoration de jardin en passant par les vêtements vintage, Fenzel de Family Heirloom Antiques a déclaré qu’elle organisait chaque année des jeux amusants pour la boutique. Cette année, il s’agit d’une version d’un jeu plinko, similaire au jeu présenté dans l’émission télévisée “The Price is Right”.

Les clients peuvent bénéficier d’une réduction de 10 % ou risquer de jouer au jeu plinko pour quelque chose de plus.

Avec plus de 300 vendeurs, ainsi que ses propres produits, Great Lakes Antique Boutique à Antioche et Grayslake propose des trouvailles inhabituelles et uniques, a déclaré le propriétaire Lauri Tobias.

Elle espère que le Vintage Shop Hop exposera son entreprise à davantage de clients.

“C’est un peu comme une boutique Etsy,” dit-elle. “Vous pouvez entrer dans le magasin et voir les trucs incroyables de tout le monde.”

À la boutique de Mme Peddler à Antioche, les acheteurs auront droit à des mimosas le matin, des mélangeurs de vin, du cidre et plus encore en explorant les produits faits à la main de 52 artisans locaux, a déclaré la propriétaire Laura Foster. Le magasin est spécialisé dans les meubles peints à la main.

“Vous trouverez ici des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs”, a-t-elle déclaré.

Entreprises du comté de Lake participantes :

• Antiquités familiales, 1098, rue Main, Antioche

• Great Lakes Antiques Boutique, 1615, rue Main, Antioche

• Maison inspirée, 959, rue Main, Antioche

• Marché rustique et récupéré, 927, rue Main, Antioche

• Boutique de Mme Peddler, 901, rue Main, Antioche

• Vintage Mercantile, 897, rue Main, Antioche

• Wilmot Heritage Antiques and Gifts, 400 Lake St., Antioche

• Closet Traders, 31, avenue S. Seymour, Grayslake

• Great Lakes Antiques Boutique 2, 15 Commerce Drive, Grayslake

• Boutiques d’arbres peints, 20771 N Rand Road, Kildeer

• Acostas Home, 540 Cortland Drive, Lac de Zurich

• Maison Plunder, 800 N. Milwaukee Ave., Libertyville

• Artisans récupérés Inc., 302, chemin Peterson, Libertyville