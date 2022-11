Vintage Frames Company ouvre un magasin à l’hôtel Goodtime

Vintage Frames Company se dirige vers la domination mondiale de la vente au détail en lançant son magasin phare américain dans le meilleur emplacement possible.

Si vous êtes un connaisseur de lunettes, Vintage Frames est une marque qui garde toujours l’espace excitant et élégant. La marque est basée au Canada mais a toujours été la monture de choix pour le Hip-Hop. Maintenant, la marque se développe aux États-Unis avec un magasin phare attendu depuis longtemps.

Vintage Frames Company annonce le US Flag Ship Store et révèle des collaborations avec Gary Vee et Alec Monopoly

Le magasin phare Vintages Frames arrive au Goodtime Hotel à Miami Beach en Floride. Le magasin ouvre le 30 novembre juste à temps pour Art Basel.

“J’ai passé les deux dernières décennies à organiser la collection historique de lunettes et de lunettes de soleil la plus complète jamais exposée et disponible pour un Miami Beach Flagship”, déclare Corey Shapiro, fondateur et PDG de Vintage Frames Company. “La collection organisée mélange des pièces emblématiques de la piste aux plus grands graals culturels disponibles à la possession.”

Le magasin phare lancera certaines des lignes homonymes les plus vendues de VF et une exposition organisée à la main de lunettes de soleil vintage rares de ses archives à l’achat, certaines d’une valeur de 25 000 USD. Les collaborations exclusives seront également au centre de l’ouverture du magasin. Vintage Frames collabore avec Gary Vee et l’artiste Alec Monopoly pour des exclusivités de lancement en magasin.

“Pour cette collaboration, il s’agissait de fonctionnalité et d’utiliser une toute nouvelle toile pour moi, mais une toile familière pour mes fans. Je peux emporter les lunettes de soleil Alec Monopoly x Vintage Frames partout dans le monde. Et qu’y a-t-il de plus à Miami qu’une paire de lunettes magnifiquement conçues ? », déclare Alec Monopoly. « Je suis un grand fan de ce que fait Vintage Frames. Je cherche toujours à faire des collaborations créatives qui apportent de la valeur à la communauté », déclare Gary Vaynerchuk.

Les détenteurs de VeeFriends NFT de Gary Vee auront la possibilité d’acheter ces cadres en édition limitée avant qu’ils ne soient mis à la disposition du public.

Vintage Frames Company à The Goodtime Hotel à Miami est ouvert de 11 h à 19 h du dimanche au mercredi et ferme à 20 h du jeudi au samedi. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous attend ci-dessous.