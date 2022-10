Vinny Rugai établit deux records de St. Ignatius contre De La Salle – Shaw Local

Vinny Rugai a fait face à un défi de son frère avant le match de St. Ignatius contre De La Salle vendredi. Le porteur de ballon Wolfpack avait besoin de 6 verges au sol pour établir le record de carrière du programme et le frère de Rugai voulait qu’il le brise en une seule course.

Rugai a non seulement battu le record sur une course, mais il l’a fait sur une course de 83 verges, la plus longue course de sa carrière dans un match où il a également établi le record de course en un seul match du programme.

“Pouvoir passer ce temps avec mes amis et vraiment s’imprégner du moment, c’était très spécial”, a déclaré Rugai.

Le début d’une belle soirée… Premier jeu de mêlée 83 verges TD

22 CAR 225 YDS 3 TDs ont battu le record de tous les temps de l’école

A battu le record scolaire d’un seul match pic.twitter.com/2dMzXOsFNC – Vinny Rugai (@RugaiVinny) 1 octobre 2022

L’aîné voulait donner le ton au match après la défaite de St. Ignatius contre Mount Carmel la semaine précédente. Rugai a pris le ballon et a vu un grand trou à sa gauche créé par sa ligne offensive et s’est précipité le long de la ligne de touche De La Salle. Un joueur des Meteors a tenté d’arrêter la course, mais Rugai a repoussé le tacle pour galoper le long de la ligne de touche jusqu’à la zone des buts.

Rugai est maintenant le leader de tous les temps du Wolfpack avec 2070 verges en carrière après avoir terminé vendredi avec 225 verges au sol, battant le précédent record en un seul match de 3 verges.

L’entraîneur de St. Ignatius, Matt Miller, a été impressionné par Rugai depuis qu’il a commencé à jouer au football universitaire à la fin de sa première saison. Rugai n’a pas eu trop d’occasions de se précipiter au cours de sa deuxième année en raison de la saison raccourcie du COVID-19, une grande partie de ses verges est survenue au cours de ses saisons junior et senior.

“C’est formidable qu’il réalise ces réalisations et qu’il soit reconnu pour cela et qu’il soit inscrit dans le livre des records parce qu’il a tout fait correctement”, a déclaré Miller. “C’est un très bon modèle pour nous, que si vous faites les bonnes choses et que vous travaillez très dur, vous pouvez vraiment réussir. Cela signifie beaucoup.”

Bien que Rugai soit fier de faire partie de l’histoire de Saint-Ignace, il souhaite marquer davantage l’histoire en aidant le programme à remporter son premier titre d’État.

“Je me suis amusé à le célébrer, mais je dois m’inquiéter des trois prochains matchs, puis des séries éliminatoires”, a déclaré Rugai. “Au début de la saison, notre objectif était d’obtenir une bague de championnat d’État et c’est toujours l’objectif.”

Loyola a fait face à l’adversité pour la première fois cette saison lors de sa victoire 28-17 contre Marist vendredi.

Les Ramblers ont surmonté leur premier déficit de la saison et les partants ont disputé leur premier match complet. L’entraîneur de Loyola, John Holecek, était fier de la réaction de son équipe et valorise l’importance de jouer dans un match comme celui de vendredi.

“Apprendre à gagner, apprendre à se battre dans l’adversité, apprendre à faire confiance à votre système lorsque les choses ne vont pas bien”, a déclaré Holecek. “Toutes ces leçons sont d’excellentes leçons d’apprentissage.”

Loyola a remporté ses cinq premiers matchs avec une moyenne de 33,6 points, la plupart des partants ne jouant pas plus de trois quarts. Les Ramblers se sont regroupés après un déficit de 7-0 au premier quart pour mener 14-7 à la mi-temps et ont obtenu un gros quatrième sac et deux interceptions de la défense en fin de match pour sceller la victoire.

“C’était notre premier vrai match, et venez Mount Carmel, ce ne sera pas une éruption complète, nous allons devoir jouer un match complet”, a déclaré Brooks Bahr. “Nous avons donc de la chance d’avoir traversé cela au début de la saison et maintenant nous devons en tirer parti.”

Mount Carmel a joué au moment où cela comptait le plus lors de sa victoire 28-21 contre Brother Rice vendredi.

Le quart-arrière Blainey Dowling s’est précipité pour un score de 15 verges pour donner à son équipe une avance avec un peu moins de deux minutes à jouer dans le match et la défense a empêché les Crusaders de marquer après avoir atteint le Mount Carmel 27 pour remporter la victoire.

“Quand c’était important pour l’attaque, nous avons eu un touché, quand c’était important pour la défense, nous avons eu un arrêt”, a déclaré l’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch. “C’était bon à voir.”

La Caravane a fait face à sa première adversité de la saison lorsque l’attaque a retourné le ballon sur ses deux premières possessions et que la défense a permis à Brother Rice de marquer sur sa première possession. Les deux équipes étaient à égalité 14-14 à la mi-temps et 21-21 après trois quarts avant que Dowling ne marque et que la défense ne fasse ses derniers arrêts.

Mount Carmel a remporté ses cinq premiers matchs avec une moyenne de 35,4 points et Lynch était fier de son leadership, qui a réuni tout le monde pour aider à remporter le premier test de la Caravane de l’année.

“Il découvre où nous sommes en matière de leadership pour notre équipe”, a déclaré Lynch. « Allons-nous casser, allons-nous nous coucher, allons-nous nous serrer les coudes et continuer à grignoter ? Cela a montré que c’est une très bonne équipe senior pour nous en termes de leadership et que nos capitaines ont fait du bon travail. Ils sont restés ensemble et ont continué à pousser l’équipe.

Ryan Sims a trouvé les points positifs après la défaite de Marist contre Loyola vendredi.

Les RedHawks ont donné aux Ramblers leur premier vrai test de la saison après la défaite de Marist contre Mount Carmel, 42-7, lors de la semaine 4.

“Nous venons de combattre l’une des meilleures équipes de l’État et cela en dit long”, a déclaré Sims. «Nous sommes revenus en perdant 42-7 contre la meilleure équipe de l’État contre 28-17 contre la deuxième meilleure équipe de l’État. Cela montre comment nous progressons en tant que programme, en tant qu’équipe.

Sims pensait que son équipe communiquait et s’exécutait mieux au fil de la saison et que les RedHawks seraient mis à l’épreuve avant la dernière ligne droite de la saison et les séries éliminatoires.

“Au fur et à mesure que nous avançons”, a déclaré Sims, “nous allons continuer à nous améliorer.”

Brother Rice a montré une croissance dans sa défaite contre Mount Carmel vendredi, mais l’entraîneur des Crusaders Casey Quedenfeld sait que son équipe doit jouer presque parfaitement si elle veut éliminer l’une des meilleures équipes de l’État.

“Nos gars ont fait beaucoup de bonnes choses, mais en fin de compte, nous avons fait trop d’erreurs”, a déclaré Quedenfeld. “Vous ne pouvez pas faire d’erreur contre des équipes et des programmes de football vraiment, vraiment de qualité.”

Marcus Brown a fait son premier départ comme quart-arrière pour Brother Rice en raison de sa capacité à utiliser ses jambes lorsque les choses se décomposent. Brown a utilisé ses compétences de précipitation pour donner aux Crusaders une avance de 7-0 et pour rester à égalité avec Mount Carmel après trois quarts. Ryan Hartz est entré dans le match pour le dernier entraînement après que Brown ait quitté le match avec une blessure et se soit rendu au Caravan 27, mais n’a pas pu marquer pour égaliser le match.

Quedenfeld espère que des matchs comme vendredi et d’autres affrontements difficiles comme Loyola et St. Rita montreront la croissance constante de son équipe et pourront mener à une forte poussée en séries éliminatoires compte tenu des meilleures équipes qu’ils ont affrontées.

“Je pense que seuls des adversaires de qualité vous aident”, a déclaré Quedenfeld. “Certaines personnes disent de programmer certaines équipes pour s’assurer que vous obtenez vos cinq, beaucoup de gens me l’ont dit. Nous essayons de construire une équipe de football de qualité que vous voulez non seulement faire les séries éliminatoires, mais essayer de faire certaines choses dans les séries éliminatoires.