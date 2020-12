Vinny Guadagnino s’ouvre sur son parcours en santé mentale.

Sur un épisode récent de la Cliquez sur l’appât Podcast, la Jersey Shore La star se souvient avoir lutté contre l’anxiété lors du tournage de l’émission de télé-réalité à succès. Au cours de l’épisode, la star de télé-réalité a parlé de ses batailles avec anxiété lors du tournage de l’émission emblématique dans les années 2000.

«J’avais de l’anxiété à la télévision, avant que ce soit cool, d’accord? J’avais de l’anxiété à la télévision avant que ce ne soit, genre, une chose», a ri la star. «J’avais l’habitude de crier que j’avais de l’anxiété et que tout le monde me regardait bizarrement, » Qu’est-ce qui ne va pas avec ce gamin? » Mais maintenant, il y a beaucoup plus de prise de conscience derrière cela et beaucoup de gens en parlent. «

Le joueur de 33 ans a en outre expliqué que les fans qui ont regardé la série MTV grandir la revisitent maintenant à l’âge adulte. Comme il l’a noté, «les gens sont comme, ‘Oh, je comprends maintenant.’ Quelqu’un a tweeté l’autre jour, comme: « J’ai totalement regardé ça différemment quand j’étais adolescent. » Et tu regardes Jersey Shore juste pour l’aspect de la fête, regarder maintenant en tant qu’adulte et se dire: ‘Je me familiarise avec certaines choses.’ «