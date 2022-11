Vinny Guadagnino éliminé sur ‘DWTS’ avec Heidi D’Amelio: récapitulation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Disney+

C’est officiellement la nuit des années 90 Danser avec les étoiles! Sel-N-Pepa et En vogue lancez l’épisode de retour avec une performance incroyable de “Whatta Man”. Il reste 8 couples et ils interpréteront certains des plus grands succès des années 90. En fin de soirée, il y aura un double élimination.

Avant le début des représentations, Tyra Banks et Alphonse Ribeiro prenez un moment pour vous souvenir du concurrent de la saison 9 Aaron Carterdécédé à 34 ans le 5 novembre. Tyra dit qu’Aaron a apporté “de l’énergie et du plaisir” au spectacle pendant son séjour dans la salle de bal.

Trevor Donovan et Emma Slater commencez par une salsa épique sur “Barbie Girl” de Aqua déguisé en Ken et Barbie. Il y a un ascenseur fou dans la pièce qu’ils ont cloué. Len Goodman appelle la performance “tellement amusante” et “pleine de rythme”. Derek Hough admet qu’il y a eu “quelques moments gênants”, mais il a remarqué la “confiance” de Trevor. Bruno Tonioli dit que “la chorégraphie et la structure” étaient comme “regarder une sitcom mise en musique”. Il ajoute que c’était la performance “la plus accomplie” de Trevor à ce jour. Les partitions de Trevor et Emma : Carrie Ann = 8 ; Len = 9 ; Derek = 8 ; Bruno = 9. Note totale = 34 sur 40.

Shangela et Gleb Savchenko retour dans la salle de bal après leur premier score parfait la semaine dernière. Ils pimentent la pièce avec leur performance entraînante de samba sur « Spice Up Your Life » de Les filles aux épices. Derek s’extasie sur leur performance “incroyable, incroyable”, mais il souligne que “le jeu de jambes de Shangela est encore un peu bâclé par endroits”. Carrie Ann Inaba fait une standing ovation à Shangela et Gleb. “C’était allumé !” elle dit. Len note que Derek a raison en ce qui concerne le jeu de jambes, mais dit que la performance avait ce facteur “wow”. Les notes de Shangela et Gleb : Carrie Ann = 10 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 37 sur 40.

Wayne Brady et Witney Carson tuer avec leur salsa à “Motownphilly” par Boyz II Hommes. “Lorsque vous entrez dans le rythme, vous êtes imparable”, déclare Bruno. Carrie Ann dit à Wayne que c’est sa “meilleure danse jusqu’à présent”. Len qualifie la performance de “vraiment, vraiment de premier ordre”. Les notes de Wayne et Witney : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Score total = 40 sur 40. Son premier score parfait depuis Prom Night !

Daniel Durant s’ouvre à Britt Stewart à propos de sa mère biologique, qui est malheureusement décédée après leur reconnexion. Daniel et Britt étourdissent la salle de bal avec leur puissante performance sur “Enjoy The Silence” de Depeche Mode. A mi-parcours de la danse, la musique est éteinte pour montrer ce que c’est pour les personnes sourdes.

Carrie Ann dit que la performance n’était pas seulement “éducative et profonde”, mais qu’un “nouveau Daniel est sorti”. Len dit à Daniel: “Tu ne manques jamais de m’étonner.” Derek déchire la performance et la qualifie de “incroyablement puissante”. Bruno s’extasie sur le fait que la performance était “comme par magie… nous avons senti le son du silence”. Les partitions de Daniel et Britt : Carrie Ann = 10 ; Len = 9 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Score total = 39 sur 40. Ses premiers 10 de la saison !

Heidi D’Amelio et Artem Chigvintsev ne veux plus être dans les deux derniers. Heidi essaie de tout laisser sortir pendant son contemporain de “Ironic” par Alanis Morissette. Len admet que le contemporain n’est pas une danse qui convient à sa personnalité. Derek suit les commentaires de Len et dit à Heidi qu’il a réellement ressenti son “émotion” dans la performance. Carrie Ann ajoute qu’il y a eu “des moments de beauté et de vulnérabilité absolues”. Les partitions de Heidi et Artem : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 35 sur 40.

Gaby Windey et Val Chmerkovskiy mettre le feu à la salle de bal avec leur samba électrisante sur “Livin’ La Vida Loca” de Ricky Martin. Derek, avant de se déshabiller, se lève et dit que c’était la “meilleure samba de tous les temps”. Bruno souligne que “la technique et la quantité de contenu” que Val donne à Gabby est “fou”. Il pense que les compétences de Gabby sont “parmi les meilleures que nous ayons jamais vues”. Les notes de Gabby et Val : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Vinny Guadagnino et Koko Iwasaki jam avec leur tango sur “What Is Love” par Haddaway. Bruno note qu’il n’y a «pas de saut dans le tango», et Vinny glissait à travers. Carrie Ann apprécie la façon dont Koko a poussé Vinny cette semaine, mais il y a “encore une technique qui a besoin de travail”. Len dit qu’il a aimé le “montant de la nuit en attente”. Les notes de Vinny et Koko : Carrie Ann = 8 ; Len = 7 ; Derek = 7 ; Bruno = 7. Note totale = 29 sur 40.

Charli D’Amelio et Marc Ballas porter la compétition à un nouveau niveau avec leur tango sur “Song 2” de Se brouiller. Carrie Ann fait une standing ovation à Charli et Mark. Elle dit “c’était au-delà de tout ce que j’ai l’impression d’avoir jamais vu” dans l’émission. Elle ajoute que la performance avait “toute la lumière et l’ombre d’un chef-d’œuvre”. Len dit à Charli que “pour une jeune femme, tu danses avec une grande maturité”. Les juges ont prêché sur la “qualité du mouvement” toute la nuit, et Bruno dit “ça y est”. Les notes de Charli et Mark : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

C’est maintenant l’heure des danses relais ! Shangela/Gleb et Daniel/Britt sont les premiers. Ils interprètent un cha-cha sur “Ice Ice Baby” de Glace à la vanille. Len accorde 5 points à Shangela. Viennent ensuite Vinny/Koko et Trevor/Emma, ​​qui interprètent « My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It) » d’En Vogue. Carrie Ann donne 5 points supplémentaires à Trevor. Heidi/Artem affrontent Wayne/Whitney avec une samba sur « Shoop » de Salt-N-Pepa. Bruno donne 5 points à Wayne.

Le dernier relais de la soirée oppose les duos de tête Charli/Mark et Gabby/Val. Ils dansent la salsa sur “Ain’t Gonna Hurt Nobody” de Kid ‘N Play. Derek choisit Charli pour recevoir les 5 points supplémentaires.

Une double élimination choquante pour terminer la nuit

Après les danses individuelles et les relais, place aux résultats de la ’90s Night. Le premier couple qui danse en demi-finale est Wayne et Witney. Les autres couples sûrs sont Daniel et Britt, Gabby et Val, Shangela et Gleb, et Charli et Mark. Les trois derniers couples sont Trevor et Emma, ​​Vinny et Koko, et Heidi et Artem.

La première paire à être éliminée uniquement en raison des votes est Heidi et Artem. C’est au juge de sauver Trevor et Emma ou Vinny et Koko. L’un de ces couples sera envoyé en demi-finale. Derek choisit de sauver Trevor et Emma. Bruno suit l’exemple de Derek et sauve Trevor et Emma. Carrie Ann est d’accord avec ses collègues, ce qui signifie Vinny et Koko ont également été éliminés.