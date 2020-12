Le cœur brisé Vinnie Jones a quitté la maison qu’il partageait avec sa défunte épouse Tanya, mais admet qu’il lui parle toujours tous les jours pendant qu’il fait le lit.

L’ancienne star de Wimbledon dit qu’il a dû quitter la maison qu’ils partageaient car il ne pouvait pas y faire face sans elle.

L’ancien joueur de football vit maintenant près de ses amis et de l’un de ses terrains de golf préférés à Los Angeles, mais a avoué franchement qu’il discute avec l’esprit de Tanya chaque matin dans son nouvel endroit.

Il a perdu la femme de 53 ans d’un cancer en juillet 2019 et est ouvert sur son combat depuis sa mort.

La star de cinéma Vinnie s'est entretenue avec le Daily Star – et a déclaré qu'il avait récemment pris la grande décision de déménager.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



«Chaque matin, je me lève, je fais mon lit et je discute un peu avec Tan de ce que je fais et à quel point elle me manque», a déclaré la jeune femme émue de 55 ans.

La brave star a ajouté: « Il ne sert à rien de le combattre. Tan était une femme incroyable et remarquable et je ne me remettrai jamais de la perdre. »

«Je dois suivre le courant et accepter qu'il me faudra du temps pour accepter mon chagrin.







(Image: Tim Graham / Getty Images)







(Image: Mirrorpix)



Mais à son honneur, Vinnie pense à l’avenir.

Il se considère comme le prochain David Attenborough après avoir révélé ses projets de télé après avoir raconté comment il avait un certain nombre de projets de petits écrans en préparation.

« J'essaie de faire des documentaires », a déclaré Vinnie. « Je veux aussi faire des choses sur la faune et la conservation. »







Il a également révélé son intention de travailler à nouveau avec Simon Cowell.

Le couple est devenu ami lorsque la star de Snatch, Vinnie, était sur Celebrity X Factor l’année dernière.

«J’ai quelques projets avec Simon Cowell en cours», a-t-il déclaré. « Nous avons parlé de certaines choses et quand il a eu une blessure au dos, cela a tout mis en attente. »