Vinicius vs Dembele clé au Real Madrid, Barcelone El Clasico

À la fin de la dernière visite triomphale de Barcelone au Santiago Bernabeu en mars, Ousmane Dembele a dû avoir l’impression de marcher dans les airs; le monde à ses pieds. Vinicius Jr., en comparaison, aurait pu être pardonné de gémir qu’il venait de subir un coup de poing, que la vie venait de le faire dévier de sa trajectoire de manière assez brutale.

Étant donné que les deux ailiers sont susceptibles d’être la clé de leurs équipes respectives en tant que le classique atteint à nouveau le stade majestueux du Real Madrid ce week-end, il vaut la peine de regarder leurs réactions à cette remarquable victoire 4-0 à Barcelone, comment ils ont joué, développé et traité l’impact d’une nuit aussi dramatique dans le plus grand match de football du monde.

En mars, alors que Barcelone tentait d’organiser une poussée tardive improbable pour le titre et avait l’air bien pour battre le modeste Eintracht Francfort en quarts de finale de la Ligue Europa, Dembele était sous une forme scintillante et un facteur déterminant contre Los Blancos. Deux passes décisives pour briser le match, grâce à des centres dirigés par Pierre-Emerick Aubameyang et Ronald Araujo, et un bon rôle dans le troisième but signifiaient que la confiance répétée, courageuse mais quelque peu surprenante, aveugle de Xavi dans l’international français était récompensée.

Vincius, clair sur le but de Marc-André ter Stegen à un moment donné et généralement l’un des joueurs les plus vifs de Madrid, s’était préparé à jouer contre Barcelone – qu’il avait déchiré en lambeaux lors d’une victoire 2-1 au Camp Nou six mois plus tôt – – avec deux buts et quatre passes décisives lors des cinq derniers matches de Madrid en Liga.

Maintenant, commencez les comparaisons frappantes d’alors jusqu’à maintenant – avec Vinicius stellaire, grandissant en autorité et en assurance; Dembele a l’air prévisible, bâclé et donne tellement le ballon qu’il est sur le point d’être un handicap. Le Français vainqueur de la Coupe du monde a enchaîné avec seulement deux passes décisives et deux buts lors des 11 matches restants de Barcelone – perdant contre Francfort et observant l’écart de 12 points entre l’équipe de Xavi et Los Blancos cette nuit de mars jusqu’à 13 heures à la fin de la saison. Profondément décevant.

Vinicius ? Le joueur de 21 ans (il y a quatre ans entre ces deux ailiers mercuriels, divertissants mais très différents) a montré qu’il était fait du “bon truc”. Alors que Madrid n’a atteint que son deuxième doublé en Liga et en Ligue des champions en 64 ans, le gamin de Sao Goncalo près de Rio de Janeiro a marqué ou créé 11 autres buts après le Classique débâcle – dont le vainqueur contre Liverpool en finale de la Ligue des champions.

Cette saison, Dembele a retrouvé la forme avec deux passes décisives et deux buts, jusqu’à il y a un mois. Il est allé en service international avec la France, a joué 12 minutes, a contracté une légère surcharge musculaire et, entre-temps, sa femme a donné naissance à leur premier enfant. Depuis lors, sa forme s’est évaporée. De plus, sur toute la saison jusqu’à présent, il n’a inscrit qu’un seul but pour l’attaquant Robert Lewandowski. Ce qui aurait dû être un partenariat fertile, potentiellement primé, est actuellement aride.

Qui brillera entre Vinicius et Dembele lorsque le Real Madrid et Barcelone s’affronteront dimanche ? (Photo de Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Retour sur l’homme madrilène du moment. Dans une situation où le milieu de terrain Casemiro est parti, l’attaquant Karim Benzema n’a joué que deux fois en cinq semaines, l’équipe n’arrête pas d’encaisser au niveau national, et le gardien Thibaut Courtois, à l’improviste, a été écarté à cause de maux de dos, beaucoup de responsabilité est tombé sur cette fantastique superstar émergente.

En réponse à l’appel, Vinicius a marqué ou aidé dans tous les 12 matches de Madrid sauf deux cette saison. Il y a des preuves, si vous voulez additionner les faits et les statistiques susmentionnés, pour suggérer que Dembele n’est pas dans la bonne forme pour avoir un impact sur l’arrière latéral madrilène Dani Carvajal ou Ferland Mendy – ni pour arracher le Classique en direction de Barcelone.

Preuve, aussi, que Vinicius, sans la présence du blessé Araujo, avec qui Xavi a marqué le Brésilien pendant les 180 dernières minutes de Classique le football au cours duquel Madrid n’a pas marqué, pourrait sans doute maintenant lâcher prise et produire une performance de l’homme du match battant Barcelone. Mais ce n’est pas nécessairement mon point clé.

Il est important, en comparant les deux, de voir à quel point chaque joueur est représentatif de l’état actuel de ses clubs respectifs. Particulièrement Dembele. Xavi était sans aucun doute un joueur dont la vision, le talent, la détermination, l’audace et les compétences techniques montaient en flèche lorsqu’ils étaient alliés à un système astucieux, organisé et intelligent. Pourtant, son équipe, en ce moment, joue à un football qui semble dépourvu de système. C’est une collection de bons joueurs, certains d’entre eux excellents, où le ballon est dirigé vers l’avant dans l’espoir que l’un des joueurs spéciaux fera quelque chose de spécial.

Barcelone, depuis des semaines, n’a pas réussi à produire un football de possession de haute qualité et ne joue certainement pas le genre de football de position que Pep Guardiola a introduit au Camp Nou et que Xavi, pendant la majeure partie de son an à la tête, a essayé d’enseigner aux élèves actuels.

Dembele est essentiel à cet égard. Depuis le moment où il est arrivé, jusqu’à présent, personne ne s’est interrogé sur son talent, son rythme, ses dribbles et ses tirs à deux pieds, ou comment il peut soit passer d’un départ arrêté à une vitesse surprenante avec le ballon à ses pieds ou, sur la course , glissez devant les défenseurs comme s’ils n’étaient pas là. Mais lui demander d’être cohérent ? Le faire match après match ? Pour couronner le tout avec un approvisionnement constant en objectifs? Être impitoyable ? Assumer la responsabilité des buts meurtriers alors que le reste de l’équipe souffre ? Même lui demander d’expliquer ce qu’il a dans la tête quand il essaie de tromper, ou de couper à l’intérieur, le troisième ou le quatrième rival alors qu’un, ou deux au plus, aurait été l’option la plus efficace ? Eh bien, rejoignez la file d’attente.

Presque tous les entraîneurs de Dembele, la plupart des fans et la plupart des médias ont été laissés perplexes quant à la raison pour laquelle il ne se développe pas ou ne s’améliore pas. Le Français a récemment déclaré aux médias catalans : “Je suis gaucher mais je joue avec les deux pieds. Ces jours-ci, je préfère diriger avec ma gauche et tirer avec ma droite.





“Xavi aime que ses ailiers soient très ouverts et affrontent des rivaux un contre un. A part Thomas Tuchel [at Dortmund], Xavi est le seul autre entraîneur avec qui j’ai eu une relation aussi étroite. Ils sont tous les deux totalement francs et honnêtes avec vous. Je ne doute jamais de l’opinion que Xavi a de moi. Il me dit directement s’il pense que je dois travailler sur quelque chose et est totalement clair dans ses commentaires sur ma condition physique et s’il m’inclut ou non dans la formation de départ. Il m’apporte un énorme soutien.

“Il est vraiment dur avec nous à l’entraînement et ne se retient pas s’il pense que ce n’est pas assez bon. Il parle beaucoup de l’importance de travailler dur non seulement sur le terrain mais aussi en dehors et m’a dit que, si je veux pour être le meilleur, je dois marquer plus de buts, donner des passes décisives, maintenir une attitude mentale forte et être totalement concentré. Il a vu dès le début qu’il voulait que je fasse plus pour l’équipe, que je sois un joueur plus complet.

En ce moment, qu’il s’agisse d’un plongeon physique, d’une perte de confiance ou simplement d’un jeune homme fatigué souffrant de l’impact d’avoir un premier nouveau-né à la maison et du sommeil étant une denrée en voie de disparition, Dembele a régressé. Mal. Et, comme l’équipe de Xavi, il n’a pas d’habitudes exceptionnelles et rigoureuses sur lesquelles se rabattre.

Si Dembele n’est pas en forme, il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre qu’il clique à nouveau. Ce n’est pas sain pour le Barça. L’équipe qui l’entourait, autrefois solide, divertissante et redoutable parce qu’elle s’en tenait à certains principes de jeu exigeants et importants encore et encore, jusqu’à ce que l’opposition ne puisse plus suivre, produit maintenant des loques, des maquillages au fur et à mesure. le long du football si leurs joueurs superstars ne sont pas en forme.

Vinicius est une étude de cas très différente. À son arrivée, et pendant ses premiers mois, il était sauvage, amusant, doté de capacités exceptionnelles et rares – mais ni bien ordonné mentalement ni à l’aise dans l’éventail des tâches d’équipe requises d’un attaquant du côté gauche dans un 4-3 -3 équipes pleines de gagnants de classe mondiale et intrépides.

Le contraste avec Dembele étant que Vinicius a appris. Le Brésilien a écouté, il s’est assimilé, il a travaillé plus dur, il a appliqué les leçons de l’entraînement, de Luka Modric, de Benzema, de Casemiro. Le jeu de Vinicius n’a rien perdu de la beauté technique intuitive, à grande vitesse et d’une fraction de seconde, mais il a exploité tout cela pour améliorer ceux qui l’entourent et faire en sorte que l’équipe gagne.

C’était merveilleux à regarder et, franchement, Xavi pourrait faire bien pire que de donner des DVD de Vinicius au pauvre vieux Dembele. Un loin Classique serait le moment idéal pour le Français de se réveiller à nouveau et d’éblouir le monde entier. Mais, à cette distance, il semble que Vinicius pourrait être richement récompensé pour la manière dont il a su allier talent, vitesse athlétique magnifique, apprentissage et développement personnel pour le plus grand bien du Real Madrid. Dimanche pourrait bien être le jour de Vinicius.