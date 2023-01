Vinicius se venge, le Real Madrid avance en Copa del Rey

Le Real Madrid est revenu pour battre l’Atletico Madrid, 3-1, en quarts de finale de la Copa del Rey jeudi. Le derby de Madrid est historiquement l’un des rivaux les plus féroces du football interclubs.

Le match de jeudi n’a pas déçu. Le match comportait trois buts brillants, ainsi qu’un carton rouge.

Le battage médiatique d’avant-match pour le match massif a été gâché par un incident de la part de certains fans d’Atleti. Des ultras de droite ont suspendu une poupée portant le maillot de Vinicius Junior à un pont près du terrain d’entraînement du Real. Les deux clubs, ainsi que LaLiga, ont condamné l’acte raciste.

Morata marque à nouveau contre l’ancienne équipe

Atleti a marqué le premier du match avec un but dans les 20 premières minutes. Koke a joué une balle lobée parfaite sur la ligne arrière de la défense du Real contre un Nahuel Molina pressé. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a ensuite envoyé une passe directement à Alvaro Morata pour une finition facile. C’était un but d’équipe magnifiquement travaillé pour les visiteurs et leur première frappe sur la route dans le Derby de Madrid depuis 2018.

Le but était la troisième frappe de Morata en sept matchs contre son ancien club. Il a également déjà marqué contre le Real dans les deux manches d’une demi-finale de la Ligue des champions alors qu’il jouait pour la Juventus. Morata a disputé 95 matchs au total pour le club au cours de deux séjours distincts.

Les blessures du Real se sont un peu aggravées lorsque Ferland Mendy a été contraint de quitter le terrain. Le milieu de terrain Dani Ceballos est entré dans la mêlée pour le défenseur, ce qui a fait passer Eduardo Camavinga au poste d’arrière gauche. L’équipe de Carlo Ancelotti est déjà privée de David Alaba, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Eden Hazard et Lucas Vazquez.

Rodrygo égalise le score avec un étourdissant dans le derby de Madrid en Copa del Rey

Les hôtes ont augmenté la pression en seconde période et ont finalement trouvé une percée à la 79e minute. Le remplaçant Rodrygo a marqué un incroyable but en solo après une course en maraude dans la surface d’Atleti pour égaliser le score.

Le match étant à égalité 1-1 au coup de sifflet à temps plein, le match est entré en prolongation. Les chances d’Atleti d’avancer ont chuté à la 99e minute. Le défenseur central Stefan Savic a reçu un carton rouge pour un défi tout simplement stupide alors qu’il était sur un jaune. C’était deux jaunes en deux minutes, mettant l’Atletico à terre pendant les 20 minutes restantes.

Benzema et Vinicius mettent la touche finale à Atleti

L’attaquant vedette du Real, Karim Benzema, a donné l’avantage à son équipe cinq minutes plus tard. L’international français a placé un tir bien placé entre Jan Oblak et le poteau après que le ballon lui soit tombé à l’intérieur de la surface. C’était le 13e but de Benzema cette saison.

Vinicius, la cible de ces attaques racistes d’un petit contingent de supporters de l’Atletico, a pris sa revanche pour glacer le match. Un autre Brésilien qui a marqué un brillant but en solo pour le Real Madrid a fourni le troisième pour Los Blancos. Le magicien a organisé une course labyrinthique à travers la défense de l’Atletico avant de passer calmement devant Oblak.

Les 19 fois vainqueurs de la Copa del Rey affronteront désormais Osasuna, l’Athletic Club ou leurs rivaux de Barcelone en demi-finale.

PHOTO : IMAGO / Lagencia