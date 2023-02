Vinicius pense que le ciblage et les abus racistes ont atteint un stade critique

Vinicius Junior pense que l’atmosphère qui l’entoure avec l’attaquant du Real Madrid ciblé par les joueurs de l’opposition et les fans a atteint un stade critique, ont déclaré des sources proches du joueur à ESPN.

L’international brésilien a été pris dans une bataille en cours avec les joueurs du Real Mallorca lors de la défaite 1-0 de Madrid en Liga dimanche, après avoir affronté les défenseurs Antonio Raillo et Pablo Maffeo lors des deux rencontres précédentes entre les équipes.

Vinicius a également été victime d’insultes racistes à plusieurs reprises cette saison – y compris par un fan lors du match de Majorque – et c’est l’absence de punition pour les auteurs qui le préoccupe le plus, ont déclaré des sources à ESPN.

Les proches de Vinicius pensent que les arbitres et une partie des médias espagnols ont joué un rôle décisif dans la création d’une atmosphère de tension autour de l’attaquant.

Vinicius a été victime d’une faute 10 fois lors de la défaite contre Majorque – plus que dans tout autre match cette saison – et s’est affronté à la fois à Raillo et à Maffeo.

Après le match, les plaintes privées de l’attaquant portaient davantage sur le manque de protection qu’il avait reçu de l’arbitre Alejandro Hernandez que sur le comportement de ses adversaires.

Des sources proches du vestiaire du Real Madrid ont déclaré à ESPN que Vinicius avait été affecté par les insultes racistes qu’il avait reçues dans les stades – à l’extérieur du Real Valladolid et de l’Atletico Madrid, ainsi qu’à Majorque – cette saison.

LaLiga a publié lundi une déclaration décrivant l’incident de Majorque comme “intolérable” et indiquant qu’elle ouvrirait une enquête sur les abus racistes des fans subis par Vinicius. La ligue a également mis en place une adresse e-mail, StopRacismo@laliga.espour aider les fans à signaler les incidents racistes.

Avant le match du Real Madrid contre l’Atletico lors de la Copa del Rey il y a deux semaines, un mannequin portant un maillot Vinicius a été suspendu à un pont près du terrain d’entraînement de Madrid.

Le capitaine de Majorque, Raillo, a déclaré que Vinicius n’était pas un modèle approprié pour les enfants avant le match de dimanche.

“Si demain je devais choisir un modèle pour mes enfants, je choisirais peut-être [Luka] Modric ou [Karim] Benzema, mais jamais lui”, a déclaré Raillo.

Vinicius est mécontent de la façon dont les médias ont traité ces problèmes, ont indiqué des sources, se concentrant sur lui plutôt que sur ceux qui l’ont ciblé.

“Tout ce qui se passe n’est pas la faute de Vinicius”, a déclaré dimanche l’entraîneur Carlo Ancelotti. “La seule chose que Vinicius veut faire, c’est jouer au football. Les adversaires font pression sur lui, le provoquent, l’encrassent… Je pense que l’accent doit changer.”

Alex Kirkland d’ESPN a contribué à ce rapport.