Vinicius n’est pas à blâmer pour avoir provoqué des tacles

Carlo Ancelotti a défendu Vinicius après que l’attaquant ait été impliqué dans des échanges plus houleux avec les joueurs de Majorque lors de la défaite 1-0 du Real Madrid en Liga à Son Moix, affirmant que “la seule chose que Vinicius veut faire, c’est jouer au football”.

Le défenseur Nacho a marqué un but contre son camp en première mi-temps avant que Marco Asensio n’ait un penalty arrêté par le gardien Predrag Rajkovic, laissant Madrid à cinq points de Barcelone, qui accueillera Séville plus tard dimanche.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Vinicius s’était affronté avec des joueurs de Majorque lors de leurs deux rencontres précédentes, le capitaine de Majorque Antonio Raillo affirmant cette semaine que l’international brésilien n’était pas un bon modèle.

“Tout ce qui se passe n’est pas la faute de Vinicius”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. “La seule chose que Vinicius veut faire, c’est jouer au football. Au-delà, il y a une atmosphère. Les adversaires lui mettent la pression, ils le provoquent, ils l’encrassent.

“Je pense que l’attention doit changer. Tout le monde pense que c’est la faute de Vinicius, mais nous devons regarder le match d’aujourd’hui et ce qui s’est passé.”

Madrid aurait huit points de retard sur le leader Barcelone s’il battait Séville, menacée de relégation, au Camp Nou.

– Le Real Madrid trébuche alors que la querelle Vinicius-Majorque continue

– Cahier : la confiance du Real Madrid en Mendy mise à l’épreuve

“C’est une défaite qui fait très mal”, a déclaré Ancelotti. “Mais c’était le match qu’on attendait et on s’y était préparé, un match difficile avec beaucoup de fautes, beaucoup d’arrêts… On n’a pas mal joué, surtout en deuxième mi-temps. Encaisser tôt nous a beaucoup touchés, et nous avons raté un penalty.”

Il a ajouté: “Nous nous battrons pour la ligue jusqu’à la fin. Ce n’est pas encore fini. Il reste beaucoup de matchs, et ce qui nous est arrivé aujourd’hui peut arriver dans n’importe quel match.”

Ancelotti a déclaré que le gardien Thibaut Courtois subirait des tests médicaux lundi après s’être retiré du match contre Majorque lors de l’échauffement.

Madrid se rend au Maroc cette semaine pour participer à la Coupe du monde des clubs, à commencer par la demi-finale de mercredi contre Al Ahly.