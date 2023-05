Vinicius Junior témoignera devant le tribunal dans l’affaire d’abus raciaux à Valence

L’attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, témoignera par vidéoconférence devant un tribunal d’instruction de Valence, où trois personnes accusées de l’avoir agressé racialement lors du match de LaLiga de dimanche à Valence témoigneront également dans le cadre de l’enquête.

Trois fans âgés de 18 à 21 ans ont été détenus par la police plus tôt cette semaine dans le cadre de l’épisode raciste présumé qui a conduit au match de championnat de dimanche entre les équipes au stade de Mestalla a fait une pause en seconde période alors que Vinícius a signalé les supporters de l’opposition à l’arbitre.

Un tribunal de Valence vendredi a ouvert une enquête dans l’épisode raciste présumé.

En tant que victime, Vinícius témoignera par vidéoconférence à une date encore à déterminer tandis que les trois individus ont également reçu l’ordre de témoigner.

Le dernier cas d’abus raciste subi par l’international brésilien en Liga a suscité une réaction généralisée de la part des responsables gouvernementaux en Espagne et dans le monde.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a quant à lui rencontré vendredi l’ambassadeur du Brésil en Espagne, Orlando Leite Ribeiro, à Madrid et tous deux ont exprimé leur engagement à lutter contre le racisme.

« L’ambassade du Brésil et la Liga condamnent fermement toute manifestation raciste et s’engagent à continuer à lutter contre ce fléau qui affecte le sport et compromet l’image de l’Espagne, un pays accueillant où les athlètes de toutes origines, croyances et ethnies peuvent s’épanouir », indique un communiqué de LaLiga. .

Tebas a déclaré jeudi qu’il soutiendrait les clubs touchés par des déductions de points en guise de punition pour des épisodes racistes.

Le Valencia CF, quant à lui, a vu son interdiction contre la fermeture des tribunes du stade Mestalla réduite à trois matchs en appel.

La Fédération espagnole de football (RFEF) a initialement ordonné la fermeture partielle de la tribune sud de Mestalla pendant cinq matchs après l’incident, mais Valence a remporté un appel vendredi et vu l’interdiction réduite à trois matchs et l’amende également réduite de 45 000 € à 27 000 €.