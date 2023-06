Vinicius Junior s’indigne du traitement raciste d’un ami lors d’un match amical contre le Brésil à Barcelone

Vinicius Junior a porté plainte dimanche pour un prétendu acte raciste de la sécurité du stade visant l’un de ses collaborateurs avant le match amical entre le Brésil et la Guinée à Barcelone.

La Selecao portait des chemises noires lors de la victoire 4-1 au stade de l’Espanyol samedi soir, pour protester contre la discrimination raciale après que l’ailier du Real Madrid Vinicius ait été abusé par des supporters de Valence, provoquant l’indignation mondiale en mai. C’était l’un des nombreux incidents au cours desquels Vinicius a été victime d’abus racistes en Espagne.

« Pendant que je jouais sous le maillot noir déjà historique et que je devenais émotif, mon ami a été humilié et moqué à l’entrée du stade », a écrit Vinicius sur Twitter tôt dimanche.

« Le traitement était triste… pour tout rendre public, je demande aux responsables : où sont les images des caméras de sécurité ? »

Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto… https://t.co/41RIJIJiuZ– Vini Jr. (@vinijr) 17 juin 2023

Lors d’une perquisition à l’entrée du stade, un agent de sécurité aurait abusé de l’ami et conseiller de Vinicius, Felipe Silveira, 27 ans.

« Haut la main, c’est mon arme pour toi », lui est-il reproché d’avoir lancé, en sortant une banane de sa poche, selon un extrait de la plainte déposée par l’ami du joueur, publié par le site d’information brésilien Globo Esporte.

Silveira et trois autres membres du personnel de Vinicius se sont plaints et ont appelé la police sur les lieux, a ajouté le site Internet brésilien.

Des images diffusées par la chaîne brésilienne SporTV montrent des échanges houleux entre les amis du joueur et le personnel du stade.

Le garde et la société de sécurité ont nié les allégations, ont rapporté les médias brésiliens.

La fédération brésilienne de football (CBF) a déclaré avoir pris des mesures dès qu’elle a eu connaissance de la plainte et a appelé la police et les organisateurs du match à « apporter tout leur soutien et leur protection à une énième victime du racisme, un crime qui doit être combattu ». avec véhémence et acharnement ».

« Aujourd’hui, une fois de plus, un autre criminel a été dénoncé publiquement », a déclaré le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

Vinicius, 22 ans, a été victime d’insultes racistes à de nombreuses reprises au cours des deux dernières saisons.

Le Brésil a décidé que le match amical était une bonne occasion de riposter car le match se déroulait sur le sol espagnol.

Dans un mouvement puissant, le Brésil a abandonné ses chemises jaunes et vertes emblématiques et a plutôt été équipé d’une bande entièrement noire dans une position contre le racisme pendant la première moitié du match.

La Confédération brésilienne de football était à l’origine du geste accompagné du slogan « Com racismeo nao tem jogo » (Avec le racisme, il n’y a pas de jeu).

Vinicius lui-même, portant le maillot numéro 10, s’est inscrit sur la feuille de match avec un penalty à la 88e minute, alors équipé aux couleurs habituelles du Brésil.

Plus tôt dans la semaine, les fédérations espagnole et brésilienne de football ont présenté leur plan pour un match amical au Santiago Bernabeu en mars 2024 pour lutter contre le racisme suite à l’indignation mondiale face aux abus de Vinicius.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a également annoncé son intention de créer un groupe de travail contre le racisme dans lequel Vinicius aurait un « rôle de premier plan ».

