Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a déclaré que les abus racistes subis par l’ailier du Real Madrid Vinicius Junior étaient « dévastateurs » et « fait remonter des émotions » à partir de ses propres expériences.

L’international brésilien s’est adressé aux médias sociaux pour s’exprimer après avoir été maltraité lors du match de dimanche à Valence, affirmant que la Liga « appartient aux racistes » et que c’était un problème qu’il avait enduré tout au long de la ligue.

Hamilton, qui est devenu le premier pilote noir de F1 lorsqu’il est entré dans le sport en 2007, a déclaré que la situation avait évoqué des souvenirs d’incidents où il avait subi des abus racistes au cours de sa carrière en sport automobile.

« C’est dévastateur de penser qu’en 2023, nous voyons encore ces choses et entendons ces choses », a-t-il déclaré jeudi à Monaco avant le Grand Prix de ce week-end.

« Cela me touche vraiment, cela évoque vraiment des émotions, des choses que j’ai vécues – que ce soit au Royaume-Uni, ou que ce soit lorsque je courais en Italie, en France ou en Espagne.

« Cela peut être tellement blessant ce que les gens disent. »

Vinicius a été ciblé par des chants de sections de la foule lors du match de dimanche, le match étant arrêté en seconde période pendant 10 minutes alors que le joueur de 22 ans, visiblement en colère, attrapait l’arbitre et pointait du doigt les fans qui, selon lui, l’avaient abusé.

Il a ensuite été expulsé pour conduite violente dans le temps additionnel à la suite d’une altercation avec l’attaquant Hugo Duro, mais le carton rouge a depuis été annulé par LaLiga.

Real, qui a déclaré que l’incident constituait un « crime de haine », a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général de l’État espagnol.

Valence s’est vu imposer une interdiction partielle de stade pour cinq matches et une amende de 39 000 £ – une punition que le club a qualifiée de « totalement disproportionnée » car ils ont confirmé qu’ils feraient appel, tandis que l’entraîneur-chef Ruben Baraja a juré de lutter contre les « diffamations ».

Pendant ce temps, le président de la Liga, Javier Tebas, s’est excusé pour son affirmation initiale selon laquelle Vincius était « manipulé ».

« Je pense qu’il a été incroyablement courageux », a déclaré Hamilton, qui a été une figure de proue de son sport dans la campagne contre le racisme.

« Je pense que c’est incroyable ce que tant d’entre eux vivent sur le terrain en se tenant debout, en restant forts, en continuant à être humbles dans leur approche – ne pas être réactifs mais être responsables quand ils avancent parce qu’ils savent que il y a beaucoup de jeunes enfants qui regardent.

« Il n’y a pas de place pour la discrimination dans la société aujourd’hui, donc le sport doit faire plus, nous devons tous continuer à faire plus, et si nous le voyons, l’entendons, nous devons faire quelque chose à ce sujet.

« J’espère qu’à un moment donné, je pourrai venir au Brésil et soutenir. »