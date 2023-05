Vinícius Júnior, le scandale raciste du Real Madrid et du football, expliqué

Commentez cette histoire Commentaire

Le monde du football est à nouveau aux prises avec le racisme dans le sport après que la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, a été la cible d’abus lors d’un récent match. « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga », a écrit le joueur brésilien noir, qui a été confronté au racisme des officiels ainsi que des supporters rivaux depuis son arrivée en Espagne en 2018 – y compris plus tôt cette année, lorsqu’une effigie de lui a été accrochée à un pont à Madrid.

Le dernier scandale a suscité un soutien et des réactions négatives contre la star du football, ainsi que plusieurs arrestations. Voici ce qu’il faut savoir.

Lors d’un match de dimanche entre l’équipe de Vinícius, le Real Madrid et Valence, Vinícius – également connu sous le nom de Vini Jr. – s’est dirigé vers les tribunes derrière le but de Valence et a indiqué l’endroit où il a dit que les fans lui criaient des injures raciales. Le match s’est brièvement arrêté, les arbitres activant un protocole antiraciste et avertissant les fans que le match serait suspendu s’ils continuaient.

Après le match, l’ailier brésilien de 22 ans a écrit sur Instagram que le racisme s’était normalisé en Liga, la meilleure ligue de football espagnole.

« Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes », a-t-il écrit en portugais.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. »

Le Real Madrid a déposé une plainte pour crime de haine auprès du bureau du procureur général de l’État espagnol, tout comme le Mouvement contre l’intolérance basé en Espagne et l’Association des footballeurs espagnols.

La police nationale espagnole a depuis arrêté sept personnes en lien avec deux incidents d’abus racistes visant Vinícius, dont trois étaient liés à des chants et autres abus lors du match de Valence. La police a déclaré que l’enquête visant à identifier d’autres auteurs possibles restait ouverte.

Comment les gens ont-ils réagi ?

Le soutien à Vinícius a afflué du monde entier, y compris de son pays d’origine, le Brésil, tout comme les réactions négatives.

« Tolérance zéro pour le racisme dans le football », a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez écrit sur Twitter. « La haine et la xénophobie ne devraient pas avoir leur place dans notre football ou notre société. »

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva tweeté qu’il « voulait faire un geste de solidarité » avec Vinícius, qu’il a décrit comme « un jeune homme qui est certainement le meilleur joueur du Real Madrid, et qui souffre d’offenses à répétition ».

Les lumières de la statue du Christ Rédempteur, qui surplombe Rio de Janeiro, ont été éteintes pendant une heure « en solidarité avec le joueur et avec tous ceux qui subissent des préjugés dans le monde ».

Vinícius s’est dit « ému » par le geste et a remercié ses partisans, écrire sur Twitter: « Si je dois souffrir de plus en plus pour que les générations futures n’aient pas à vivre des situations similaires, je suis prêt et préparé. »

Lors d’un match de mercredi, que Vinícius a sauté à cause de ce que le club a qualifié de douleur au genou, ses coéquipiers du Real Madrid sont entrés sur le terrain en portant son maillot numéro 20 en signe de solidarité.

Le géant du sport Nike a également publié une image de Vinícius sur Instagram avec les mots : « Arrêtez de regarder ailleurs. »

Suite à ses commentaires, plusieurs personnalités espagnoles de premier plan ont cherché à nier ou à minimiser l’existence du racisme dans le pays. Certains ont même semblé blâmer Vinícius pour les insultes qu’il avait reçues.

Le journaliste sportif espagnol Pipi Estrada a déclaré à plusieurs reprises « qu’il n’y a pas de racisme en Espagne », déclarant à une émission de radio que les Noirs peuvent « marcher librement » et que « j’ai des amis noirs ». selon les médias espagnols.

Et tandis que la Liga dit qu’il continuerait à soutenir Vinícius et tous les autres joueurs victimes d’attaques racistes, son président, Javier Tebas Medrano, a déclaré sur Twitter qu’il était « injuste » de qualifier le pays ou la ligue de raciste.

« Au lieu de critiquer les racistes, le président de la Liga apparaît sur les réseaux sociaux pour m’attaquer », a répondu Vinícius.

Qu’est-ce que cela montre sur le racisme dans le football ?

Le racisme dans le sport, en particulier le football, « est le reflet » de la société, a déclaré Raúl Martínez-Corcuera, professeur qui étudie le discours de haine dans les médias à l’Université espagnole de Vic.

« Dans le cas espagnol, nous critiquons depuis longtemps le fait que le football a normalisé les discours de haine », y compris le racisme, le sexisme et les sentiments anti-LGBTQ, a-t-il écrit jeudi dans des commentaires par courrier électronique.

Les études universitaires ont depuis longtemps reconnu le football « comme un espace pour les hommes blancs hétéronormatifs, et tout ce qui ne répond pas à ces caractéristiques est attaqué », a-t-il dit, ajoutant que les discours de haine et autres formes de préjugés sont « trop courants dans tous les stades, par les fans de toutes les équipes de football. Et ce sont des actes rarement censurés ou sanctionnés par les institutions sportives ou les médias.

Esteban Ibarra, président du Mouvement contre l’intolérance, a écrit que si la législation espagnole interdit le racisme et d’autres formes d’intolérance, y compris dans le sport, la loi n’est pas appliquée de la même manière.

Il a déclaré au journal espagnol El Mundo qu’il ne croyait pas que son pays soit raciste : « L’Espagne, selon des sondages, a l’un des niveaux de tolérance les plus élevés de l’Union européenne. Ce qu’il y a, c’est un comportement raciste.

Cependant, a-t-il dit, « il y a beaucoup de commentateurs, de journalistes et d’utilisateurs des réseaux sociaux qui contribuent à un climat d’intolérance ».

Est-ce un problème mondial ?

Mais le racisme dans le football, ou dans le sport en général, n’est pas propre à l’Espagne.

En décembre de l’année dernière, trois footballeurs noirs français ont déclaré avoir été victimes d’abus racistes en ligne après la défaite de leur équipe contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

Le même mois, la star italienne du rugby Cherif Traoré a révélé qu’il avait reçu une banane lors d’un échange de cadeaux « Secret Santa » avec ses coéquipiers. Le joueur de 28 ans, qui est né en Guinée et a déménagé en Italie à l’âge de 7 ans, a déclaré que la partie la plus difficile de l’incident était de « voir la plupart de mes amis présents rire. Comme si tout était normal. »

Et en 2021, trois footballeurs noirs ont dû faire face à des attaques racistes après avoir raté des tirs au but lors de la finale du Championnat d’Europe.

