Vinícius Júnior du Real Madrid accuse la Liga de “ne rien faire” face aux abus racistes

L’attaquant du Real Madrid Vinícius Júnior a accusé la Liga de “ne rien faire” à propos des abus racistes depuis les tribunes lors des matches, après avoir été pris pour cible par les supporters du Real Valladolid vendredi. Vinícius a publié une déclaration en ligne après que des vidéos sur les réseaux sociaux aient montré des fans criant des injures et lui lançant des objets lors de la victoire 2-0 du Real Madrid à l’extérieur. L’attaquant brésilien semble avoir été victime d’abus au stade José Zorrilla après avoir été remplacé. Barcelone ne parvient pas à s’éloigner du Real Madrid après un match nul contre l’Espanyol Lire la suite “Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire”, a écrit Vinícius sur Twitter. “Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid.” La Liga a publié une déclaration condamnant toutes les formes de discours de haine et affirmant qu’elle faisait le suivi des cas de racisme lors du match. Le président de la Liga, Javier Tebas, a répondu à Vinícius avec un tweet fort qualifiant ses accusations de “injustes et fausses”. “En Liga, je combats le racisme depuis des années”, a écrit Tebas. “@vinijr, il est injuste et faux de publier que ‘@laliga ne fait rien contre le racisme’. Nous sommes à votre disposition pour qu’ensemble, nous puissions marcher dans la même direction. Tebas a également publié un lien vers le communiqué officiel, qui comprenait des exemples d’actions antérieures prises par la ligue. “La Liga a détecté des insultes racistes de la part de quelqu’un [in] les tribunes du stade Zorrilla, publiées sur les réseaux sociaux », lit-on dans le communiqué. “Ces événements seront signalés à la Commission anti-violence et au Bureau du procureur chargé des crimes de haine, comme cela a été fait à d’autres occasions.” Sur les six cas précédents d’abus raciaux présumés mentionné dans la déclaration, trois chants impliqués dirigés vers Vinícius. Le premier a eu lieu au Camp Nou alors que le Real Madrid battait Barcelone 2-1 en octobre 2021, le second au Real Majorque en mars 2022. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Le troisième cas est survenu en septembre, lorsque des supporters de l’Atlético Madrid ont été filmés en train de diriger des chants racistes contre le joueur de 22 ans avant et pendant le match à domicile de l’équipe contre le Real Madrid.