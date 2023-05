MADRID (AP) – Vinícius Júnior a de nouveau été victime d’insultes racistes dimanche, la star brésilienne affirmant que la ligue espagnole « appartient désormais aux racistes ».

Le dernier abus contre Vinícius est survenu lors de la défaite 1-0 du Real Madrid à Valence, un match qui a dû être temporairement arrêté après que l’attaquant brésilien a déclaré avoir été insulté par un fan derrière l’un des buts du stade Mestalla.

« Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c’est normal, tout comme la fédération, et les adversaires l’encouragent », a déclaré Vinícius sur Instagram et Twitter. « La ligue qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) et (Lionel) Messi appartient désormais aux racistes… Mais je suis fort et je me battrai jusqu’au bout contre les racistes. Même si loin d’ici.

Vinícius, 22 ans, qui est noir, a été victime d’insultes racistes depuis son arrivée en Espagne il y a cinq ans.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a envisagé de remplacer l’attaquant vedette après que Vinícius a déclaré que les fans de Mestalla avaient scandé « singe » vers lui. Il a dit que Vinícius ne voulait initialement pas continuer à jouer.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui ne devrait pas arriver », a déclaré Ancelotti. « Quand un stade crie « singe » à un joueur et que l’entraîneur envisage de le faire sortir du terrain à cause de cela, cela signifie qu’il y a quelque chose de mauvais dans cette ligue. »

L’entraîneur vétéran a refusé de parler du match après ce qui s’est passé, affirmant que la défaite de son équipe ne signifiait rien.

« Le match aurait dû être arrêté », a déclaré Ancelotti. « Cela ne devrait pas arriver. Ce n’était pas une seule personne, comme cela s’est produit dans plusieurs stades. Ici, c’était un stade insultant racialement un joueur, le jeu devait s’arrêter. J’aurais dit la même chose si c’était 3-0 pour nous. Vous devez arrêter le jeu, il n’y avait pas moyen de le contourner.

Ancelotti a déclaré qu’il avait demandé à l’arbitre d’arrêter le match, mais on lui a dit que le protocole consistait d’abord à faire une annonce aux fans, puis à prendre d’autres mesures si le problème persistait.

Ancelotti a déclaré que Vinícius ne voulait pas continuer à jouer mais il a dit au joueur qu’il n’était coupable de rien et qu’il était la victime. Le gardien madrilène Thibaut Courtois a déclaré qu’il aurait quitté le terrain avec Vinicius si son coéquipier avait décidé d’arrêter de jouer.

« Vinícius est contrarié, évidemment, mais plus que contrarié, il est triste », a déclaré Ancelotti.

Selon les médias espagnols, Valence a identifié deux supporters qui auraient insulté Vinícius derrière l’un des buts.

Certains commentaires sur les réseaux sociaux ont affirmé que les fans disaient le mot espagnol « tonto » (idiot) au lieu de « mono » (singe).

Valence a déclaré plus tard qu’il s’attendait à ce qu’Ancelotti s’excuse auprès des supporters de Valence pour les avoir accusés de racisme après avoir mal compris ce qui avait été dit. L’entraîneur a déclaré lors d’une conférence de presse que l’arbitre n’aurait pas lancé le protocole anti-racisme s’il ne pensait pas qu’il y avait du racisme dans le stade.

Vinícius a ensuite été expulsé après une altercation avec des joueurs de Valence et a fait signe aux supporters locaux de la lutte de leur équipe contre la relégation alors qu’il quittait le terrain. Valence a fait un grand pas en avant pour éviter la chute avec la victoire 1-0 ouvrant un écart de cinq points avec les trois dernières équipes entrant dans les trois derniers tours.

« La récompense pour les racistes a été mon expulsion ! » Vinícius a déclaré sur Instagram, avec le slogan de la ligue espagnole « Ce n’est pas du football, c’est LaLiga ».

Vinícius avait appelé l’arbitre vers la 70e minute et avait commencé à désigner une personne assise parmi les supporters de Valence. Le joueur s’est approché des tribunes et a affronté les supporters tandis que les joueurs des deux équipes tentaient de rétablir le calme.

La police est finalement arrivée dans les tribunes pour s’occuper des supporters. Une annonce a été faite demandant aux fans de bien se comporter.

Le match à Mestalla a été arrêté pendant environ sept minutes, et peu de temps après sa reprise, Vinícius a affronté des joueurs de Valence et a été expulsé pour avoir repoussé l’un de ses adversaires avec une main sur son visage.

Après que la décision de son expulsion ait été prise à la suite d’une revue vidéo, Vinícius a commencé à applaudir ironiquement. Alors qu’il quittait le terrain, il a fait un geste de « descente » au-dessus de la relégation. Cela a bouleversé les joueurs sur le banc de Valence et certains ont chargé Vinícius alors qu’il quittait le terrain, provoquant à nouveau l’arrêt temporaire du match.

L’entraîneur de Valence, Rubén Baraja, a condamné le comportement des supporters de Valence, mais a également critiqué Vinícius, affirmant qu’il aurait dû respecter le club et ses supporters.

Le coéquipier de Vinícius, Dani Ceballos, a critiqué les fans mais a déclaré qu’il s’attendait également à ce que Vinícius s’excuse pour ses gestes après avoir été expulsé.

Ancelotti a déclaré que la réaction de Vinícius était normale compte tenu de ce qu’il avait vécu quelques instants plus tôt.

La ligue espagnole a déclaré qu’elle avait demandé des images du match pour enquêter sur ce qui s’était passé. Il enquêtera également sur d’éventuelles insultes contre Vinícius à l’extérieur de Mestalla, lorsqu’un grand groupe de fans aurait également traité le joueur de singe à l’arrivée du bus madrilène.

Le président de la ligue, Javier Tebas, a critiqué Vinícius pour avoir attaqué la ligue sans bien comprendre ce qu’elle a fait récemment pour lutter contre le racisme, et a déclaré que le joueur ne s’était pas présenté aux discussions sur le sujet qu’il avait lui-même demandées.

La ligue a déposé neuf plaintes officielles pour abus racistes contre Vinícius au cours des deux dernières saisons, de nombreuses affaires étant classées. Un fan de Majorque pourrait finir par être jugé après avoir prétendument insulté racialement le Brésilien lors d’un match.

Le premier procès contre un fan accusé d’abus raciaux dans le football professionnel espagnol devrait avoir lieu à un moment donné cette année dans une affaire impliquant l’attaquant de l’Athletic Bilbao Iñaki Williams, qui a été insulté par un supporter de l’Espanyol lors d’un match en 2020.

