L’attaquant du Real Madrid Vinicus Junior a comparé Jude Bellingham à la légende des Blancos Cristiano Ronaldo après les exploits du milieu de terrain anglais lors du Clasico contre Barcelone samedi.

Bellingham a annulé la frappe précoce d’Ilkay Gundogan alors qu’il frappait une frappe dans la lucarne supérieure à 30 mètres à la 68e minute et marquait un but vainqueur pour Madrid dans le temps additionnel après que Luka Modric ait mal contrôlé un ballon et qu’il ait dévié sur son chemin.

C’est la première fois ce siècle qu’un joueur marque deux fois lors de son tout premier Clasico et voit le Real prendre quatre points d’avance sur le Barça en tête de la Liga.

Le joueur de 20 ans compte désormais 13 buts lors de ses 13 premiers matchs avec l’équipe espagnole et Vinicius a ensuite fait l’éloge de son coéquipier.

“Incroyable, il fait toujours la différence, les supporters étaient habitués à Cristiano et Jude est maintenant arrivé pour nous”, a déclaré le Brésilien aux journalistes à Montjuic.

“Nous sommes beaucoup de jeunes joueurs, nous sommes toujours ensemble sur et en dehors du terrain. Cela crée de l’unité et fait de nous une bonne équipe qui veut s’améliorer et gagner beaucoup de choses.”

Le prochain match du Real Madrid aura lieu contre le Rayo Vallecano au Santiago Bernabeu le 5 novembre.

