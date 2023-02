Vinicius Jr, une rivalité personnelle avec Majorque et un autre revers pour le Real Madrid

Le Real Madrid menait le Real Majorque 1-0 à la sixième minute du temps d’arrêt lorsque Vinicius Junior a tenté une compétence de marque, soulevant le ballon au-dessus de la tête de Pablo Maffeo.

Maffeo est resté avec lui et Giovanni Gonzalez s’est penché pour relever un défi alors que Vinicius Jr levait sa botte avant de tomber au sol. Un coup franc de Majorque a été donné et l’attaquant du Real Madrid n’a pu que rire en secouant la tête.

Cela résumait un match dans lequel Vinicius Jr et Madrid n’ont pas pu trouver un moyen de dépasser une équipe de Majorque bien organisée et ont perdu du terrain sur Barcelone au sommet de la Liga. Mais le rire du Brésilien aurait facilement pu être réservé à toute l’attention qu’il a reçue avant – et pendant – la défaite à Son Moix dimanche.

Vinicius Jr a été victime de 10 fautes, aucun autre joueur des cinq meilleures ligues européennes n’a subi autant de fautes en un seul match cette saison et c’est le plus grand joueur du Real Madrid en Liga depuis 2013, selon Opta.

L’un d’eux a conduit au penalty de Marco Asensio à la 60e minute, sauvé par le gardien de Majorque Predrag Rajkovic. Mais la menace offensive du Brésilien a été émoussée par le capitaine de Majorque Antonio Raillo et l’ancien arrière droit de Manchester City Maffeo – deux joueurs qui ont eu des mots forts à dire sur Vinicius Jr dans la préparation de ce match.

Il y avait plus de frustration pour l’attaquant sous la forme de son cinquième carton jaune de la saison, ce qui signifie qu’il manquera le prochain match de championnat du Real Madrid contre Elche le 15 février.

“Je pense qu’une atmosphère se crée avec la question de Vinicius qui ne favorise personne, ni Vinicius ni personne d’autre”, a déclaré le coéquipier de Vinicius Jr, Nacho, après le match. “Le public s’implique avec le garçon sans savoir pourquoi. Nous devons laisser de côté la controverse et les absurdités.

Mais il y avait toujours une polémique contre Majorque. C’est un match qui est devenu le derby personnel de Vinicius Jr : il a été victime d’injures racistes depuis les tribunes ici l’année dernière, alors qu’il a appris à s’attendre à de multiples fautes et sifflets de la part de la foule lorsque Madrid se rend aux Baléares. L’expression sérieuse sur son visage alors qu’il montait sur le terrain dimanche, accompagné de l’entraîneur-chef madrilène Carlo Ancelotti pour éviter de nouvelles provocations, était le résultat de toute cette histoire récente entre les deux équipes.



Dimanche, Vinicius Jr s’est battu avec Pablo Maffeo (Photo : Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images).

Les tensions ont commencé lorsque les équipes se sont rencontrées à Son Moix en mars de l’année dernière. Vinicius Jr a ressenti toute la force des défis de Majorque cette nuit-là, en particulier de Maffeo. Le défenseur a échappé à un carton rouge après un dur tacle sur l’attaquant madrilène ; Vinicius Jr, quant à lui, a reçu un carton jaune pour avoir protesté contre la décision de l’arbitre.

Ensuite, Vinicius Jr a été la cible de cris racistes et de bruits de singe depuis l’un des stands de Son Moix. Celles-ci n’ont pas été enregistrées par l’arbitre dans son rapport du match, mais elles ont été captées par des caméras de télévision. Le Brésilien a mis Madrid en tête en seconde période et a célébré en dansant, à la grande colère des supporters locaux.

Les tensions ont augmenté en septembre lorsque Majorque a visité le Santiago Bernabeu tandis que la controverse couvait sur les célébrations de buts dansants de Vinicius Jr et sur le manque de respect envers les équipes adverses. Le Real Madrid est revenu par derrière pour gagner 4-1, Vinicius Jr marquant pour leur donner l’avantage à la 72e minute.

Il y a eu plusieurs incidents avec des joueurs de Majorque, mais le plus controversé a impliqué l’entraîneur des visiteurs, Javier Aguirre. En seconde période, Vinicius Jr l’a confronté après avoir dit avoir entendu le Mexicain dire à l’un de ses joueurs : “Frappe-le, frappe-le !”. Aguirre a préféré ne pas en parler lors de sa conférence de presse d’après-match, affirmant que “ce qui se passe sur le terrain y reste”.

Vinicius Jr n’a plus parlé de Majorque – il ne l’a jamais fait. Mais les joueurs de Majorque ont parlé de lui. Ce même septembre, Raillo a déclaré au journal espagnol Diario de Mallorca : « Vinicius peut danser mais il ne devrait pas être impoli, il ne devrait pas insulter et il ne devrait pas sous-estimer ses collègues de la profession ; puis quand il est appelé provocateur, il utilise la carte de la race.

Le mois dernier, Maffeo a également parlé de Vinicius Jr dans une interview avec la station de radio Cope Baleares. « À l’école, ils m’ont dit que je me comportais mal, et ma mère a dit que ce n’était pas possible que tous mes professeurs s’en prennent à moi », a-t-il dit. “‘Tu dois aussi faire de mauvaises choses’, m’a-t-elle dit, et je pense qu’avec Vinicius, la même chose se produit un peu. Ce n’est pas que nous en ayons tous pour lui, il doit y avoir quelque chose là-dedans.

Raillo a créé une nouvelle controverse cette semaine lorsqu’il a accordé une interview à DAZN dans laquelle il a de nouveau fait référence à Vinicius Jr. “Si je dois donner un exemple à mes enfants, je mettrai (Luka) Modric ou (Karim) Benzema, mais jamais Vinicius”, a-t-il déclaré.



Le capitaine de Majorque Antonio Raillo a dit à Vinicius Jr d’embrasser l’insigne de son club en un seul point d’éclair (Photo : JAIME REINA/AFP via Getty Images).

Face à tant d’attention, Vinicius Jr est resté silencieux. Ancelotti a pris sa défense lors de la conférence de presse de samedi avant le déplacement de son équipe à Majorque.

“Il n’a pas besoin que je lui parle, il est très concentré sur ce qu’il a à faire”, a déclaré Ancelotti. « Les paroles de Raillo sur ses fils et Vinicius ? Pour moi, Vini est un grand footballeur. C’est un joueur pour mes petits-enfants, tous les jeunes comme lui. J’ai quatre petits-enfants et ils ont tous le maillot de Vinicius et ils n’en veulent pas d’autres.

Comme prévu, Vinicius Jr est entré dimanche dans une ambiance de feu. L’attaquant vedette du Real Madrid a été hué et sifflé dès l’échauffement et tout au long du match. Lorsqu’il a touché le ballon pour la première fois à la quatrième minute, Dani Rodriguez de Majorque lui a donné un avant-goût de ce qui l’attendait en le foulant. Le but contre son camp de Nacho à la 13e minute a donné le ton à Madrid, qui a été largement limité aux tirs à distance pour le reste du match, à l’exception du penalty manqué d’Asensio.

Des sources du Real Madrid, qui ont préféré rester anonymes pour protéger leur position, ont souligné le fait que Majorque avait commis presque le triple de fautes commises par l’équipe d’Ancelotti (29-10) mais avait reçu le même nombre de cartons jaunes (cinq). Ils soulignent également le fait que le premier carton jaune de Majorque n’est arrivé qu’à la 20e faute, commise par Jaume Costa à la 61e minute.

Majorque a également commis beaucoup plus de fautes que lors de n’importe lequel de ses matches précédents en 2023. Ils en ont commis 14 contre le Real Valladolid, 10 contre Osasuna, 15 contre le Celta Vigo et sept contre Cadix.

Les plus gros problèmes de Vinicius Jr étaient avec Raillo. Alors qu’il se dirigeait vers le vestiaire à la mi-temps, il a pointé l’écusson du Real Madrid sur son maillot tout en regardant les gradins. Le capitaine de Majorque a imité ce geste en seconde période, disant au Brésilien d’embrasser le blason de Majorque sur son maillot. Maffeo, quant à lui, a également tenté de provoquer le Brésilien en imitant un geste de pleurs alors que la paire conversait hors du ballon.

Les mots d’après-match de Nacho rappelaient ce qu’Ancelotti avait dit avant le match et ce que Thibaut Courtois avait dit à la fin de leur victoire 2-0 contre Valence en milieu de semaine, lorsque Vinicius Jr a été piraté par Gabriel Paulista, qui a été montré un carton rouge. « Vinicius doit être protégé », a déclaré Courtois. “Je suis heureux qu’un arbitre ait eu le courage d’expulser un joueur pour ce coup de pied.”



Le Real Madrid n’a pas réussi à combler l’écart entre lui et le leader barcelonais après sa défaite à Majorque (Photo : Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images).

Ce besoin de protection devient clair lorsque vous regardez les statistiques de Vinicius Jr. Il a été victime de 79 fautes en Liga, plus que n’importe quel joueur des cinq meilleures ligues européennes (Neymar, deuxième, a été victime de 59 fautes en Ligue 1). Il a également réalisé le plus de dribbles en Liga (55).

Au Real Madrid, ils trouvent le problème fatigant, tout comme Vinicius Jr lui-même. Les joueurs blessés s’accumulent – Courtois est devenu le dernier lorsqu’il s’est arrêté lors de l’échauffement à Majorque – et la situation en Liga exige une amélioration immédiate. La prochaine étape est la Coupe du monde des clubs au Maroc, où gagner un titre renforcerait leur confiance et calmerait quelques doutes.

Mais il y a aussi une prise de conscience que le problème avec Vinicius Jr est loin d’être résolu. C’est pourquoi Ancelotti s’est à nouveau exprimé après la défaite à Majorque. “Tout ce qui se passe et s’est passé n’est pas la faute de Vinicius”, a-t-il déclaré. “Il veut jouer au football et il y a un environnement de rivaux qui le provoquent et le souillent. C’est ce qui arrive. Tout le monde doit changer d’orientation. Nous devons regarder ce qui s’est passé avec lui dans le match d’aujourd’hui.

L’utilisation de “tout le monde” par Ancelotti n’était pas une coïncidence. Le Real Madrid, comme Vinicius Jr, pense que l’attention générale de tout le monde est fausse – et cela inclut souvent les médias. Ils soulignent que Vinicius Jr n’a pas parlé de Majorque, Raillo ou Maffeo, alors que ces joueurs ont parlé de lui à plusieurs reprises.

Un commentaire d’Aguirre s’est démarqué. “Maffeo m’a demandé de le remplacer parce qu’il voulait une ovation debout – je le connais”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’arrière droit.

Alors que Vinicius Jr traversait la zone mixte, toujours insulté à distance par certains fans, il s’est arrêté pour signer des autographes. Il a également laissé aux journalistes réunis une pensée passagère. “La situation?” il a dit. « Il faut demander aux arbitres.

La situation devrait être différente au Maroc, mais la même image attend le retour du Real Madrid.

(Photo du haut : José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

L’athlétismeLa couverture du football espagnol s’est étendue…