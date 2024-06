Vinicius Jr : Trois personnes condamnées à huit mois de prison pour abus racistes, l’attaquant du Real Madrid

Trois personnes ont été condamnées à huit mois de prison après avoir été reconnues coupables d’abus racistes sur l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior en mai 2023.

L’Athlétisme précédemment rapporté que la police espagnole avait arrêté trois jeunes en lien avec le comportement raciste présumé envers Vinicius Jr lors du match de Liga du Real Madrid contre Valence.

Il s’agit de la première condamnation pour insultes racistes dans un stade de football en Espagne. Les individus se sont également vu interdire l’accès aux stades de football accueillant des matchs de la Liga et de la RFEF pour une durée initiale de trois ans, réduite à deux ans pour le même motif procédural, et ont été condamnés à prendre en charge les frais de justice.

Vinicius Jr a répondu au jugement en disant que le verdict « n’était pas pour moi » mais « pour tous les noirs », avant de remercier la Liga et le Real Madrid pour une « condamnation historique ».

Beaucoup ont pediram pour que vous ignoriez, d’autres tantos disent que minha luta était en vão et que vous deveria apenas « jouer au futebol ». Mais, comme toujours, il n’y a pas de vie de racisme. Tu es quelqu’un de raciste. Cette première condamnation pénale de l’histoire de l’Espagne n’est pas pour moi. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 – Vini Jr. (@vinijr) 10 juin 2024

« Beaucoup de gens m’ont demandé de l’ignorer, beaucoup d’autres ont dit que mon combat était vain et que je devrais simplement ‘jouer au football' », a posté l’attaquant sur les réseaux sociaux.

« Mais comme je l’ai toujours dit, je ne suis pas victime de racisme. Je suis un bourreau des racistes. Cette première condamnation pénale dans l’histoire de l’Espagne n’est pas pour moi. C’est pour tous les noirs.

« Que les autres racistes aient peur, aient honte et se cachent dans l’ombre. Merci à la Liga et au Real Madrid d’avoir contribué à cette conviction historique. D’autres viendront… »

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré : « Ce jugement est une excellente nouvelle pour la lutte contre le racisme en Espagne, car il répare les dommages subis par Vinicius Jr.

« Cela envoie un message clair à ces personnes qui se rendent dans un stade de football pour insulter : la Liga les détectera, les dénoncera et il y aura des conséquences pénales pour eux.

« Je comprends qu’il puisse y avoir une certaine frustration en raison du temps nécessaire pour que ces condamnations soient prononcées, mais cela montre que l’Espagne est un pays doté de garanties judiciaires.

« En ce sens, depuis la Liga, nous ne pouvons que respecter le temps de la justice et exiger une fois de plus que la législation espagnole évolue pour que la Liga dispose de pouvoirs de sanction capables d’accélérer la lutte contre le racisme. »

Madrid, quant à lui, a ajouté dans un communiqué qu’il « continuerait à travailler pour protéger les valeurs de notre club et éradiquer tout comportement raciste dans le monde du football et du sport ».

ALLER PLUS LOIN La nuit où Vinicius Jr a décidé que ça suffisait – il doute désormais de son avenir au Real Madrid

Vinicius Jr, 23 ans, a souvent été la cible d’insultes racistes de la part des supporters de l’opposition, tant dans les stades que sur les réseaux sociaux.

En mars 2024, l’international brésilien a déclaré que les abus racistes dont il était victime s’aggravaient parce que les auteurs restaient impunis, alors qu’il fondait en larmes lors d’une conférence de presse émouvante.

Intervenant avant le match amical entre l’Espagne et le Brésil au Santiago Bernabeu, organisé « pour renforcer l’engagement contre la violence et le racisme dans le football », il a déclaré : « Les choses ont empiré depuis la première fois que j’ai dénoncé ce qui m’est arrivé.

« Parce que les gens ne sont pas punis, ils ont l’impression qu’ils peuvent continuer à dire des choses sur la couleur de ma peau pour essayer d’influencer ma façon de jouer. Mais ils pourraient essayer de le faire par d’autres moyens, et cela ne me poserait aucun problème.

« Je veux juste jouer et je veux pouvoir aller dans les stades sans que personne ne me dérange à cause de la couleur de ma peau. »

ALLER PLUS LOIN Vinicius Junior et le racisme dans le football espagnol : quelque chose a-t-il changé ?

(Aïtor Alcalde/Getty Images)