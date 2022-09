Vinicius Jr. propulse le Real Madrid à rester parfait en Liga. Combien de temps cela peut-il durer ?

MADRID — Le Real Madrid a poursuivi son début de saison brûlant alors que les buts de Vinicius Jr. et Rodrygo ont suffi à voir les champions en titre de la Liga battre le Real Betis au Bernabeu samedi.

L’équipe de Carlo Ancelotti a remporté ses quatre matchs cette saison et occupe la tête du classement.

Réaction rapide

1. Vinicius Jr. ajoute de la cohérence à son jeu

Malgré toute son amélioration spectaculaire la saison dernière, qu’il a terminée en marquant le vainqueur en finale de la Ligue des champions, Vinicius Junior n’a jamais réussi à trouver le chemin des filets en trois matchs de suite. En fait, il ne l’avait pas fait en tant que joueur du Real Madrid – la dernière fois, c’était à l’adolescence pour Flamengo – avant cette série de buts contre le Celta Vigo, l’Espanyol et maintenant le Real Betis les week-ends successifs.

L’effort de samedi était également un objectif spécial – exactement le genre de finition qui lui apparaissait auparavant. Il a chronométré sa course sur la passe de David Alaba derrière la défense et a calmement levé le ballon sur Rui Silva dans le but du Betis au bon moment. Tout n’était pas parfait de sa part, remarquez – il avait une grande chance de restaurer l’avance de Madrid juste après que le Betis se soit nivelé, le faisant passer au-dessus de la barre – mais les signes sont là qu’un joueur autrefois ridiculisé pour sa finition a maintenant développé une véritable menace de but, semaine après semaine.

Les 17 buts en championnat de l’année dernière ont été extrêmement impressionnants – seuls Karim Benzema et Iago Aspas ont marqué plus en Liga – et si Vinicius peut augmenter ce total cette saison, c’est une nouvelle inquiétante pour tout le monde.

2. Les bonnes vibrations du Bernabeu de l’année dernière se poursuivent

Samedi a marqué le premier match à domicile de Madrid de la saison après le coup d’envoi de 2022-23 avec trois victoires consécutives à l’extérieur pour permettre aux travaux de réaménagement de Santiago Bernabeu de se poursuivre à toute vitesse en août. Le nouveau stade n’est pas encore près d’être terminé – il ne devrait pas être terminé avant mai prochain – mais sur le terrain, l’équipe est proche de l’article fini.

Les performances à domicile au Bernabeu ont été la clé de la victoire miraculeuse de Madrid en Ligue des champions l’année dernière. C’était une occasion très différente – un après-midi ensoleillé début septembre – mais l’amour de la saison dernière entre la foule et l’équipe de Carlo Ancelotti ne montre aucun signe de toucher les rochers pour l’instant.

Vinicius Jr. a ouvert le score pour Madrid samedi alors que les champions en titre se sont ralliés pour une victoire 2-1 à domicile contre le Real Betis. Denis Doyle/Getty Images

Il y avait une ambiance de fête avant le coup d’envoi, avec la remise des trophées de la Ligue des champions et de la Super Coupe de l’UEFA aux supporters locaux, et cette positivité s’est poursuivie lorsque Vinicius a mis l’équipe en tête dès le début. Même l’égalisation rapide du Betis n’a pas fait grand-chose pour refroidir le moral de la foule – Madrid est revenu de bien, bien pire – et le vainqueur de Rodrygo en seconde période ressemblait à quelque chose d’inévitable.

Ce sont quatre matches de championnat disputés et quatre victoires pour Madrid, l’attention se tournant vers la compétition préférée de ce club, la Ligue des champions, la semaine prochaine.

3. Les Betis sont juste en deçà, mais ils iront bien

La saison du Betis l’année dernière a été remarquable: remportant son premier trophée en 17 ans en soulevant la Copa del Rey et en terminant cinquième de la Liga, juste à l’extérieur des places de la Ligue des champions. Ce succès aurait peut-être soulevé des attentes à un niveau au-delà de ce qui est raisonnable, mais un marché des transferts d’été difficile – où le club a passé la plupart du temps à travailler pour enregistrer de nouvelles recrues et s’accrocher à des joueurs clés – était une dose nécessaire de réalisme.

Leur début de saison avait été sans faute, avec trois victoires sur trois les plaçant à égalité avec Madrid au sommet avant la défaite de samedi, et même dans cette courte défaite, ils étaient compétitifs pendant de longues périodes. Sergio Canales est l’un des meneurs de jeu les plus élégants et les plus influents de la Liga – bien qu’ils aient eu la malchance de perdre son partenaire Nabil Fekir sur blessure au début ici – et Borja Iglesias, qui a permis à Canales de marquer, est un avant-centre exceptionnel.

L’équipe a un mélange soigné de jeunesse et d’expérience – Joaquin, 41 ans, a fait une apparition tardive sur le banc – et l’entraîneur Manuel Pellegrini est une main ferme.

La saison dernière sera un acte difficile à suivre, mais courir après la quatrième place est un objectif raisonnable cette fois.

Notes des joueurs

Réal Madrid (4-3-3) : Thibaut Courtois 6 ; Dani Carvajal 6, Eder Militao 6, David Alaba 7, Ferland Mendy 6 ; Aurélien Tchouameni 8, Luka Modric 7, Eduardo Camavinga 6 ; Rodrygo va 8, Vinicius Junior 8, Karim Benzema 7.

Sous-titres : Fede Valverde 7, Dani Ceballos 6, Toni Kroos 6, Antonio Rudiger 6.

Real Betis (4-2-3-1) : Rui Silva 6; Youssouf Sabaly 6, Luiz Felipe 7, Edgar Gonzalez 6, Alex Moreno 6 ; Guido Rodriguez 6, Andrés Guardado 6 ; Sergio Canales 8 ans, Nabil Fekir 5 ans, Juanmi 6 ans ; Borja Iglesias 7.

Sous-titres : Luiz Henrique 7, Willian José 6, Aitor Ruibal 6, Joaquin Sanchez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Aurélien Tchouameni, Real Madrid

Des débuts à domicile extrêmement impressionnants, dominant le milieu de terrain. Tchouameni avait l’air aussi bien avec que sans le ballon – gagnant les applaudissements d’une foule reconnaissante de Bernabeu avec quelques touches intelligentes, des passes soignées et des interceptions au bon moment.

PIRE : Nabil Fekir, Real Betis

Fekir a tendance à exceller contre les grandes équipes, mais ici, il a à peine eu le temps d’avoir un impact sur le jeu avant d’être expulsé sur blessure.

Faits saillants et moments marquants

Comme indiqué dans les points de réaction, l’ambiance au Bernabeu semblait parfaite aujourd’hui. Une belle journée pour un grand match et ça ne fait jamais de mal quand l’équipe à domicile gagne…

Bon d’être de retour pic.twitter.com/PGniwCExpD — Alex Kirkland (@alexkirkland) 3 septembre 2022

Après le match, Carlo Ancelotti n’a pas tari d’éloges pour sa visite au Betis :

👔 @MrAncelotti: “Nous avons bien commencé la saison. Le match d’aujourd’hui a été difficile, nous avons eu du mal à récupérer le ballon, car @RealBetis_fr est un rival coriace. Plus tard, nous contrôlions bien le ballon et étions plus verticaux, et nous méritions de gagner.”#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/yKVMfz9sCB — Real Madrid CF 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 3 septembre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Nous sommes vraiment heureux. Cela ne fait que commencer. Après trois matchs à l’extérieur, nous sommes de retour avec les fans et nous avons gagné … Je suis heureux d’avoir marqué et d’avoir aidé quand nous en avions besoin. J’ai Je reviens d’une blessure et je vais mieux chaque jour… Je veux toujours (commencer) et je vais continuer à travailler, je pense que je peux être (un partant). Fede (Valverde) est un top joueur, c’est difficile de rivaliser avec lui.” – L’attaquant du Real Madrid Rodrygo

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le Real Madrid commence la saison avec 5 victoires consécutives dans toutes les compétitions pour la première fois depuis 2016-17 (a remporté les 6 premiers matchs cette saison)

– Le Real Madrid a remporté 56% de ses rencontres de Liga contre le Real Betis (63 victoires en 112 matchs). Les seules équipes contre lesquelles il a joué au moins 100 fois et avec un pourcentage de victoires plus élevé en Liga sont Saragosse (64%), l’Espanyol (61%), le Celta (59%) et la Real Sociedad (57%)

– Sur les 40 buts de Vinicius avec le Real Madrid, 30 ont été marqués du pied droit, 8 du gauche et 2 de la tête.

Suivant

Real Madrid: Ancelotti & Co. peut-il maintenir les bonnes vibrations ? Le Real Madrid affrontera trois matchs au cours des 10 prochains jours, visitant le Celtic lors de la première journée de la Ligue des champions (6 septembre) avant d’accueillir Majorque en Liga (11 septembre) puis le RB Leipzig lors de la deuxième journée de la Ligue des champions (14 septembre). Il semble raisonnable de s’attendre à ce qu’ils restent parfaits sur la saison après ce trio de matchs…

Real Bétis : L’équipe de Pellegrini a le temps d’ignorer une défaite compétitive et durement disputée contre les champions en titre de la Liga, avec leur prochain match jeudi au HJK Helsinki en Ligue Europa avant un rendez-vous à domicile avec Villarreal en championnat (11 septembre). Ils sont toujours deuxièmes de la Liga derrière Madrid après quatre matchs.