Vinicius Jr. portera le numéro 7 de Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid

Vinícius Júnior portera l’emblématique maillot n°7 du Real Madrid – précédemment porté par Cristiano Ronaldo – la saison prochaine après le départ d’Eden Hazard, a confirmé le club lundi.

Vinicius, 22 ans, est désormais classé n ° 7 de Madrid dans la section équipe première de le site du club.

De plus, son compatriote international brésilien Rodrygo Goes portera désormais le n°11, après que Marco Asensio ait quitté le club.

Vinicius portait le maillot n°20 la saison dernière, tandis que Rodrygo portait le n°21.

Les deux joueurs sont désormais des membres clés de la première équipe, marquant 19 buts combinés en Liga et 12 en Ligue des champions lors de la dernière campagne.

Hazard a porté le numéro 7 de Madrid depuis son arrivée au Santiago Bernabeu en juillet 2019 jusqu’à son départ ce mois-ci.

Le Belge a accepté de résilier son contrat un an plus tôt, après quatre années décevantes en Espagne.

Ronaldo a porté le numéro 7 pendant huit saisons entre 2009 et 2018, devenant le meilleur buteur de tous les temps de Madrid avec 450 buts et remportant quatre trophées de la Ligue des champions.

Parmi les anciens numéros 7 madrilènes de haut niveau, citons Raul Gonzalez, qui entraîne actuellement l’équipe réserve du club, Emilio Butragueño, qui est le directeur des relations institutionnelles de Madrid, Amancio Amaro, qui était le président d’honneur de Madrid jusqu’à sa mort en février, et Juan « Juanito « Gomez.

Le maillot n ° 9 de Madrid est également actuellement vacant, après que Karim Benzema a rejoint l’équipe saoudienne d’Al Ittihad.

Madrid a présenté sa première recrue de l’été, l’arrière gauche Fran García, lors d’un événement sur son terrain d’entraînement lundi.

« C’est un rêve que je poursuis », a déclaré Garcia, un produit de l’académie de Madrid qui revient après avoir passé trois ans au Rayo Vallecano.

« Mon rêve était de revenir, et je suis heureux d’avoir l’opportunité. … Le [January transfer] le marché était occupé et il y avait de l’intérêt [from Bayer Leverkusen]mais à la fin, Madrid avait la possibilité de me faire revenir, et je suis content de la façon dont cela s’est passé. »