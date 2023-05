Vinicius Jr: le Real Madrid porte plainte auprès des autorités espagnoles pour abus racistes

Le Real Madrid a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général espagnol après que Vinicius Junior a de nouveau été victime d’abus racistes lors d’un match de la Liga.

Le match du Real Madrid contre Valence dimanche a été temporairement interrompu après que l’attaquant brésilien ait été victime d’insultes racistes dans les tribunes.

Valence s’est engagé à interdire toute personne jugée responsable, la Liga confirmant également qu’une enquête est en cours.

Le club a condamné la situation et confirmé ses prochaines étapes.

Un communiqué publié lundi disait: « Le Real Madrid CF exprime sa condamnation la plus ferme et condamne les événements qui ont eu lieu hier contre notre joueur Vinicius Junior.

« Ces événements constituent une attaque directe contre le modèle de coexistence de notre État social et démocratique sous l’État de droit.

« Le Real Madrid considère que de telles attaques constituent également un crime de haine et a donc déposé la plainte correspondante auprès du bureau du procureur général de l’État, en particulier auprès du bureau du procureur contre les crimes de haine et la discrimination, afin que les faits puissent être examinés et que les responsabilités puissent être établies. .

« L’article 124 de la Constitution espagnole établit que les fonctions du ministère public sont de promouvoir l’action de la justice pour la défense de la légalité et des droits des citoyens et de l’intérêt public.

« Pour cette raison, et compte tenu de la gravité des événements survenus, le Real Madrid s’est tourné vers le parquet, sans préjudice de sa comparution en tant que procureur privé dans la procédure à engager. »

Le jeu, que Valence a remporté 1-0, a été arrêté pendant environ six minutes en seconde période alors qu’une annonce a été faite par les haut-parleurs du Mestalla.

Un message public sur le tannoy a déclaré que « le comportement raciste de certains spectateurs ne serait pas toléré ».

Vinicius Jr a été expulsé dans le temps additionnel alors que les esprits s’échauffaient des deux côtés, avec une décision de vérification VAR selon laquelle une poussée sur l’attaquant de Valence Hugo Duro justifiait un carton rouge.

Vinicius Jr a posté un message sur Instagram qui disait : « Ce n’était pas la première fois, pas la deuxième et pas la troisième. Le racisme est normal en Liga.

Il a ajouté : « Je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici. »

Le manager Carlo Ancelotti a exprimé sa ferme condamnation après le match, déclarant à Movistar TV : « Je ne veux pas parler de football aujourd’hui, mais de ce qui s’est passé. C’est plus important qu’une défaite.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui ne peut pas arriver, c’est assez évident. Crier ‘singe’ à un joueur, et un entraîneur pense à retirer le joueur, il se passe quelque chose de mauvais dans cette ligue.

« Je lui ai demandé mais il voulait continuer. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu’il était juste qu’il doive jouer à ce jeu ; vous n’êtes pas le coupable, vous êtes la victime. Il a continué à jouer. En plus de cela, ils lui montrent un carton rouge qui n’a aucun sens, car ce n’était pas une agression.

« Nous avons un problème, il n’a pas de problème. Pour moi, Vinicius est le plus grand joueur du monde, le plus fort. La Liga a un problème. Avec ce racisme, pour moi ils doivent arrêter le jeu. Il n’y a pas d’autre moyen.

« Vini est très triste, en colère, mais plus de tristesse. Cela ne peut pas arriver.

Vinicius Jr a été victime d’insultes racistes à plusieurs reprises cette saison, la Liga ayant déposé une huitième plainte pour racisme auprès du tribunal d’instruction de Barcelone fin mars.

Des centaines de fans de l’Atletico Madrid ont été filmés en train de chanter des chants de singe avant une rencontre entre les équipes en septembre, tandis qu’un match de la Copa del Rey en janvier a été gâché lorsqu’une effigie portant la chemise de Vinicius Jr a été suspendue par le cou à un pont.

Ancelotti a déclaré à l’époque : « Vinicius est victime de quelque chose que je ne comprends pas. C’est un problème du football espagnol et je fais partie du football espagnol, et c’est un problème que nous devons résoudre. »

La Liga a mis en place un processus de plainte, permettant aux fans de signaler un comportement raciste.

