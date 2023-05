Vinicius Jr: la star du Real Madrid renouvelle ses attaques contre les autorités pour abus racistes et révèle des menaces de mort | Nouvelles du monde

La star du Real Madrid, Vinicius Jr, a renouvelé son attaque contre la Liga et les autorités espagnoles, révélant qu’il avait reçu des menaces de mort cette saison.

Cela survient alors que le Real Madrid a déposé une plainte pour crime de haine auprès des procureurs espagnols après que le joueur brésilien a été la cible d’insultes racistes lors de son match à l’extérieur contre Valence ce week-end.

Dans son dernier tweet, il déclare : « La preuve est là dans la vidéo. Maintenant, je demande : combien de ces racistes ont eu des noms et des photos exposés sur des sites Web ? Je réponds pour faciliter les choses.

« Le problème est très grave et les communications ne fonctionnent plus. Ne me reprochez pas non plus de justifier des actes criminels. Vous n’êtes pas du football, vous êtes inhumain. »

Le match de Madrid contre Valence a été mis en pause dimanche soir après la pause de la mi-temps alors que le Brésilien de 22 ans a signalé des supporters qui le narguaient à l’arbitre.

Vinicius, qui a été victime d’abus racistes depuis les tribunes à plusieurs reprises cette saison, était furieux, incitant ses coéquipiers et les joueurs adverses à essayer de le calmer sur le terrain de Mestalla à Valence.

Image:

Vinicius Junior du Real Madrid, à gauche, affronte les fans de Valence alors qu’Antonio Rudiger tente de le calmer lors d’un match de football espagnol de la Liga entre Valence et le Real Madrid, au stade Mestalla de Valence, en Espagne, le dimanche 21 mai 2023.



Il a tweeté après le match : « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Dans le football, ils pensent que c’est normal, la fédération aussi – et l’adversaire l’encourage.

« Je suis tellement triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano [Ronaldo] et [Lionel] Messi appartient aujourd’hui au racisme.

« Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour quelque chose qui arrive chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je laisse faire.

« Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici. »