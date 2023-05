Vinicius Jr: Javier Tebas affirme que la Liga pourrait éradiquer le racisme en six mois si on lui donnait le pouvoir de le faire | Nouvelles du football

Le président de la Liga, Javier Tebas, affirme que son organisation pourrait éradiquer le racisme du football espagnol en six mois si elle disposait de pouvoirs de sanction adéquats.

La question a fait la une des journaux dimanche lorsque l’ailier du Real Madrid Vinicius Junior s’est exprimé après avoir été maltraité à Valence, soulignant « des épisodes continus dans plusieurs villes » et suggérant que la Liga « appartient aux racistes ».

Son club a répondu au dernier incident en déposant une plainte pour crime de haine auprès du bureau du procureur général de l’État espagnol.

Tebas a donné une réponse capricieuse à Vinicius sur les réseaux sociaux, pour laquelle il s’est ensuite excusé, et lors d’une conférence de presse jeudi, il s’est plaint que les mains de la ligue étaient liées par des lois, ce qui signifie que LaLiga ne peut actuellement identifier et signaler que les incidents et que les sanctions sont rarement infligées.

« Ce que nous voulons, c’est le pouvoir de faire plus de choses. Avec le pouvoir dont nous sommes convaincus en quelques mois, cela serait résolu », a-t-il déclaré lors de la conférence spécialement organisée.

« Nous suivons la voie légale, et je pense que dans six mois, ce sera à zéro et nous serons la meilleure ligue du monde. Les compétences que nous voulons sont pour ces comportements intolérables – le racisme, l’homophobie. »

Interrogé sur sa demande de solution de six mois, Tebas a ajouté: « Nous avons pu avoir le contrôle économique pour empêcher nos clubs de faire faillite, donc si on nous donne les compétences, nous pouvons y mettre fin car il est plus facile d’arrêter que financier contrôle.

« Demain, un communiqué sera adressé au chef du gouvernement et des partis politiques demandant que la loi soit modifiée d’urgence contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance et demandant à la Fédération (espagnole de football) et à la Liga d’avoir des compétences. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi LaLiga n’avait pas fait une telle demande auparavant, Tebas a déclaré: « C’était probablement aussi une erreur de notre part, mais nous pensions que nous faisions des progrès devant les tribunaux lorsque nous avons porté plainte directement. Nous avons vu que ce n’était pas suffisant et nous devons une plus grande agilité et plus de rapidité pour résoudre ces problèmes plus rapidement. »

Dans l’intervalle, Tebas a déclaré que Vinicius aurait tout son soutien s’il décidait de quitter le terrain face à de nouveaux abus racistes.

« S’il se sent concerné, bien sûr, je l’encourage à quitter le terrain », a-t-il ajouté. « Lui et toute l’équipe pourraient l’abandonner. C’est la décision de l’arbitre, mais je l’encourage à quitter le terrain – il sera soutenu par moi personnellement et LaLiga. »

LaLiga a mis en place des canaux de signalement dédiés, via e-mail et son site internet, afin d’accélérer l’identification des personnes se livrant à des comportements racistes mais depuis la création du département intégrité et sécurité de LaLiga en 2015, il n’y en a eu, selon la documentation fournie par LaLiga, plus d’une douzaine d’incidents racistes liés à des matches signalés – moins de deux par an.

Cependant, LaLiga répertorie également neuf incidents distincts liés à Vinicius depuis décembre 2020 – dont quatre ont été résolus et dont seulement deux ont été jugés racistes, les clubs impliqués étant autorisés à imposer eux-mêmes des sanctions.

Tebas a nié que l’Espagne était un pays raciste mais a admis qu’il était préoccupé par l’image mondiale de la ligue à la lumière des dernières accusations, même s’il ne pensait pas que cela dissuaderait les joueurs noirs de signer pour les clubs de LaLiga.

« Si je n’étais pas inquiet, je serais fou. Bien sûr, je suis inquiet et nous travaillerons pour trouver une solution pour renverser cette image. Le football espagnol n’est pas raciste », a déclaré Tebas, qui a déclaré qu’il parlerait à Vinicius quand les choses s’étaient « calmées » mais avait contacté des sponsors pour les rassurer.

« Nous pensons que cela ne reflète pas la réalité. C’est inattendu et difficile, mais nous devons faire face à quelque chose, nous ne pouvons pas nous cacher et pleurer dans le coin.

« Nous protégeons les sportifs noirs de tout racisme. Nous continuerons à les protéger de toutes les insultes qu’ils reçoivent sur le terrain, dans leur carrière professionnelle et en dehors de leur carrière professionnelle. »

Tebas « gênant » et « horriblement déconnecté »

Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett :

« Ce fut une conférence de presse extraordinaire. Tebas a répondu ouvertement à toutes les questions, mais mon interprétation était que certaines de ces réponses étaient embarrassantes, certaines d’entre elles semblaient horriblement déconnectées.

« Il y a, bien sûr, des différences culturelles et des barrières linguistiques en jeu ici, peut-être, mais cela ressemblait à Tebas essayant de faire marche arrière et de faire amende honorable pour les commentaires extrêmement préjudiciables qu’il a faits envers Vinicius Jr où il a diminué son expérience du racisme.

« Il y a eu un ou deux moments vraiment inconfortables où Tebas a parlé des commentaires racistes qu’il a entendus dans les stades du passé, et il a presque imité ce langage, en utilisant un mot qui était grossièrement offensant.

« Ce fut une montre vraiment difficile pendant la majorité de ces 86 minutes.

« Incroyablement, il a dit qu’il pourrait résoudre le problème du racisme en Espagne » en quelques mois « si la Liga avait le pouvoir de le réprimer.

« Tebas a admis que l’affaire avait été très préjudiciable à la réputation de la Liga sur la scène mondiale et vous ne pouviez pas vous empêcher de penser qu’il y avait un aspect commercial à cette conférence de presse, que Tebas parlait autant pour essayer de rassurer les sponsors autant qu’il l’était. des joueurs comme Vinicius Jr.

« Peut-être que le commentaire le plus extraordinaire de Tebas est venu à la fin de la conférence. Sa réponse, en riant, de » nous ne les comptons pas « , lorsqu’on lui a demandé combien de Noirs travaillaient avec lui à LaLiga était absolument stupéfiante et en disait long sur ce qui se passe en Liga en ce moment. »