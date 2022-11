Au lendemain de la victoire sous haute tension du Real Madrid sur Cadix la semaine dernière, le message: “Dieu merci, un autre match sans blessure”

C’était une déclaration qui était en partie un véritable soulagement compte tenu de l’état des blessures avant le tournoi de la Coupe du monde 2022, et en partie des critiques à peine voilées du traitement qu’il pense avoir subi en Liga.

Et c’est devenu un débat qui fait la une des journaux en Espagne.

Vinicius Jr. et le garçon qui criait au loup

Lors d’une émission ESPN FC, Frank Leboeuf a parfaitement résumé le problème avec Vinicius en utilisant le conte classique pour enfants “The Boy Who Cried Wolf”. À bien des égards, c’est une analyse appropriée de la situation, bien que dans le vide peut-être un peu trop simpliste.

Il y a des nuances dans cette situation, mais objectivement, Vinicius a été de loin le joueur le plus encrassé d’Espagne et l’un des plus encrassés d’Europe.

Carlo Ancelotti, comme toujours, a récemment offert son point de vue :

“Le fair-play n’est pas aussi courant dans les pays latins. C’est beaucoup plus courant dans d’autres pays. Mais le fair-play est l’un des aspects les plus importants du football. Essayer de provoquer un joueur n’est pas fair-play, que ce soit physiquement ou verbalement, mais Vinícius doit s’améliorer dans sa réponse à cela. Il est jeune, donc il va s’améliorer dans cet aspect.

Mais bien que sa colère ait du mérite face au manque de protection contre les arbitres, il a également joué un rôle avec certains de ses embellissements. C’est devenu ce cycle sans fin d’adversaires encrassant Vinicius, suivi par Vini Jr. lui-même vendant parfois le contact pour s’assurer que l’arbitre le voit, l’arbitre se lasse de l’embellissement, puis finalement les fautes légitimement médiocres ne sont pas punies.

Et c’est là que réside le hic. Vinicius n’a pas tout à fait tort. Mais jusqu’à ce qu’il approuve sa réaction et son approche, les défenseurs continueront à l’utiliser contre lui et à le dissuader de jouer. Le football, comme la vie, n’est pas juste et pour atteindre les plus hauts niveaux, il devra se concentrer sur ce qu’il peut contrôler avant tout.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto