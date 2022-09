Vous ne vous en souvenez peut-être pas tous, mais laissez-moi vous assurer que le football espagnol a été témoin de certaines des plus grandes extravagances de représailles de tous les temps.

Diego Maradona, lorsqu’il était à Barcelone, a donné un coup de pied à Miguel De Andres du Kung Fu Athletic Club à la fin de la finale de la Copa del Rey 1984. L’ailier légendaire du Real Madrid, Juanito, a frappé dans le dos, puis sur la tête, Lothar Matthaus du Bayern Munich lors de la demi-finale de la Coupe d’Europe 1987. Le magicien brésilien Djalminha claque et donne un coup de tête à son propre entraîneur du Deportivo La Corogne, Javier Irureta, alors qu’il reçoit un énorme coup de tête pendant l’entraînement. Diego Costa et Sergio Ramos se crachent dessus lors d’un Madrid Derbi. Le défenseur madrilène Pepe balançant une botte sauvage sur un Javi Casquero couché, puis ratissant ses crampons dans le dos du joueur de Getafe lorsque Madrid semblait vouloir perdre des points à domicile en 2009. La liste est longue.

À une certaine époque, ces explosions de vengeance emportées menant à des expulsions étaient si « à la mode » en Espagne que Pablo Alfaro, le tristement célèbre défenseur de Séville – juste derrière Sergio Ramos dans les cartons rouges de la Liga – a dit un jour : « Certes, je suis pas un Saint ! Mais j’ai l’impression que la couverture médiatique de mon expulsion est devenue un sport national !”

Le nom de Vinicius Junior ne figure pas actuellement sur cette liste de footballeurs de haut niveau, perpétuellement ciblés, qui succombent à la provocation, à la frustration, à la brume rouge ou qui ont simplement un peu de mal. mala leche (la méchanceté) coule dans leurs veines. Le Brésilien de 22 ans opte pour l’instant pour l’école Lionel Messi/Cristiano Ronaldo du “ne me mets pas en colère parce que je ne te donnerai pas de coups de poing ou de coups de pied en représailles… Je vais juste marquer, ou créer, plus de buts contre toi.”

Messi a joué près de 800 matchs pour Barcelone, donc s’il avait été victime d’une faute, en moyenne, six fois extrêmement conservatrices par 90 minutes, cela signifierait qu’il aurait été frappé, fait irruption, obstrué, trébuché, renversé, piraté près de 5 000 fois. Ne réagiriez-vous pas ? La plupart d’entre nous le feraient.

Seulement deux fois Messi a-t-il correctement basculé au bord d’une brume rouge complète en service de club. Lors de la finale de la Super Coupe de l’UEFA 2009 contre le Shakhtar Donetsk, lorsqu’il a dangereusement rapproché son front du nez de Darijo Srna, aucune mesure n’a été prise par l’arbitre. Et puis lors de la défaite de la Super Coupe d’Espagne 2021 contre l’Athletic Club quand, après avoir été mis en échec toute la nuit, il a balancé un crochet droit pétulant à l’arrière du cou d’Asier Villalibre et a été, correctement, carton rouge pour la seule fois de sa longue carrière à Barcelone. .

Les quatre cartons rouges de Cristiano pour Madrid, principalement des expulsions pour des pertes d’humeur momentanées et une sorte de coup de fouet, l’empêchent d’être qualifié de “Mary Poppins-exemplaire”. Mais compte tenu du traitement qu’il a lui aussi reçu tout en inspirant Madrid à de vastes réalisations nationales et internationales, sa retenue et sa capacité à rediriger la colère vers le but et la victoire étaient certainement quelque chose à admirer.

Vinicius Jr connaît un excellent début de Liga au Real Madrid, marquant pour la première fois lors de ses cinq derniers matches. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Le contexte est que Vinicius approche d’un carrefour. Il va de plus en plus être obligé de choisir comment il canalise et utilise la colère et les sentiments d’injustice passionnés qui se dirigent vers lui. Peut-il les exploiter comme carburant pour brûler l’opposition ? Ou cherchera-t-il le genre de rétribution personnelle naturelle, mais punissable, qui apporte l’opprobre médiatique, les réservations, les cartons rouges et les suspensions ?

Même s’il n’a que 22 ans, le Brésilien ultra-talentueux devient rapidement quelqu’un qui peut véritablement être considéré comme l’un des cinq ou six meilleurs footballeurs du monde. Livre pour livre au moins.

Vainqueur du titre de LaLiga, meilleur buteur lors d’une finale de Ligue des champions, partenaire de Karim Benzema dans une ligne de production de 111 buts / passes décisives la saison dernière seulement, et maintenant il a touché le filet lors des cinq derniers matches de Madrid pour la première fois de sa carrière. . Dont deux, assez important, à venir alors que Benzema était absent blessé.

C’est un sous-produit naturel, bien que malheureux, que les adversaires visent. Les entraîneurs le planifient, leurs joueurs, généralement issus d’équipes moins talentueuses, procèdent à la provocation, à l’intimidation et à l’intimidation.

C’est arrivé à nouveau, pas par hasard, contre Majorque ce week-end – dans la mesure où son coéquipier Toni Kroos a dû aller persuader Vinicius de mettre fin à sa tirade contre l’entraîneur adverse Javier Aguirre et Carlo Ancelotti a été invité à défendre son ailier après l’impressionnant 4 de Madrid. -1 victoire. Ce n’était pas une coïncidence car il y avait des traces évidentes de mauvais sang et de vendetta (retenues depuis la dernière fois que ces deux-là se sont affrontés) lors de la victoire des champions d’Espagne contre les Islanders.

Pablo Maffeo s’en est pris à Vinicius – coups de pied, trébuchements, péniches, affrontements. C’était délibéré, c’était une stratégie et c’était un petit échantillon de la magie noire qui va maintenant poursuivre ce talent rare pour le reste de sa carrière.

La raison de la chaleur supplémentaire dans cette confrontation était qu’en mars au stade Visit Mallorca, Maffeo a fauché Vinicius en prenant la jambe droite et le genou gauche, avec un défi ridicule que l’arbitre Sanchez Martinez n’a même pas réservé. Une lamentable erreur. Maffeo, avec l’aide enthousiaste de Martin Valjent en tant qu’homme de main, a participé au deuxième tour de sa mission d’intimidation.

Franchement, les réactions de Vinicius étaient absolument parfaites. Il est déjà le troisième joueur le plus fautif de la Liga cette saison, il a été violemment mis en échec par Maffeo avant qu’un quart d’heure ne se soit écoulé, et malmené au sol deux fois en seconde période avec un match équilibré à 2-1 – mais il usé de sa fureur contre l’arbitre laissez-faire attitude à bon escient.

Le temps presse, Vinicius a été assez courageux pour prendre le ballon, encore et encore, puis traîner la possession dans le coin du terrain où Maffeo s’est précipité, a raté, puis Valjent l’a écrasé – gagnant une réservation, donnant un coup franc et perdre un temps précieux dont Majorque avait besoin pour avoir la moindre chance d’obtenir un égaliseur.

Vinicius s’est relevé, a lancé un appel au clairon pour qu’une foule déjà indignée augmente ses niveaux de décibels un dimanche après-midi endormi et a fait savoir à ses deux adversaires, en pointant son badge, que s’ils voulaient à nouveau le poursuivre, il était prêt. Avec l’odeur de la bataille dans ses narines, il pressa Valjent, bloqua un dégagement et hurla de triomphe (bien que ce soit le plus simple des points positifs pour son équipe qui gagnait alors 3-1, mais le héros de cette histoire brûlait toujours de fureur alors que le carburant.)

Le style de jeu et la personnalité de Vinicius sur le terrain en font une cible pour les défenseurs. (Photo de Denis Doyle/Getty Images)

Tant que ça reste comme ça, ça va.

Ce qui a déclenché une controverse mineure et provoqué la grillade d’Ancelotti après le match, c’est lorsque Maffeo a eu une, dernière tentative désespérée de grignoter la cheville de Vinicius et que l’entraîneur de Majorque, Aguirre, a fait l’éloge de son arrière latéral. Le Brésilien a fait irruption pour avertir le manager mexicain haussier de 63 ans – à quel point les choses ont menacé de déborder. Mais, surtout, ils ne l’ont pas fait.

L’entraîneur madrilène Ancelotti a déclaré par la suite: “Vinicius est spécial pour sa façon de jouer. Les adversaires peuvent se mettre en colère parce qu’il dribble devant eux et ils sont plus en colère que jamais lorsqu’ils perdent. Mais c’est le football. Vinicius a une qualité et un talent énormes et il ne devrait jamais changer. Je pense qu’il montre du respect pour l’arbitre et ses rivaux et si jamais il ne le faisait pas, je lui rappellerais de le faire.”

Tout au long de ma carrière, j’ai pratiquement tout vu en termes de provocation et de représailles lors de reportages lors de matches : Zidane a donné un coup de tête à Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006, Dennis Wise a atteint le short de Nicky Butt, lorsque Chelsea a battu Manchester United à Stamford Bridge en 1999, s’arrachant un poil à la jambe et le milieu de terrain de United réagissant avec une colère violente avant d’être cartonné lors d’une défaite 5-0. Même calme et placide, Andres Iniesta admet qu’il a donné un coup de pied de frustration à l’ex-coéquipier Mark van Bommel lors de la finale de la Coupe du monde 2010, lorsque l’Espagne était constamment lancée de pilier en poteau par les Pays-Bas, et aurait pu être expulsée.

Quelle route Vinicius choisira-t-il maintenant? Le chemin de l’élite, de la tête dure, des “gagnants”, où seules des pertes de colère mineures entachent une longue et belle carrière ? Ou le colérique, impétueux, “se faisant justice lui-même” auquel tant d’artistes naturellement flamboyants trouvent impossible de résister lorsqu’ils sont frappés, maltraités et provoqués ? Son statut éventuel de véritable grand et ses chances de soulever le Ballon d’Or peuvent reposer sur la réponse.