Vinicius Jr. en lice pour affronter l’Atletico, déclare l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que l’ailier Vinicius Junior serait dans l’équipe pour affronter l’Atletico Madrid dimanche en Liga.

Le Brésilien est absent depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers contre le Celta Vigo le 25 août, mais s’est rétabli plus rapidement que prévu.

Vinicius, 23 ans, pourrait débuter sur le banc du derby madrilène au Metropolitano, où le leader du championnat, le Real Madrid, cherche à maintenir son début de saison à 100 pour cent.

⚪️ Carlo Ancelotti : « Vinicius a récupéré à 100 % ». « Pour moi, c'est difficile de laisser des joueurs sur le banc, la concurrence est très forte au milieu de terrain. Vous ne pouvez pas être triste si vous vous donnez à 100 % ».

« Vinicius s’est entraîné hier avec l’équipe, il est en bonne condition, la blessure est oubliée, il s’est très bien entraîné aujourd’hui, il sera dans l’équipe », a déclaré Ancelotti.

« Plus tard, nous déciderons quel rôle il aura dans le jeu demain. »

L’entraîneur italien a insisté sur le fait que le club ne prendrait aucun risque avec Vinicius.

« Il s’est entraîné hier parce que le risque était nul, il s’est entraîné aujourd’hui parce que le risque était nul », a déclaré Ancelotti.

« Si demain il y a un pour cent de risque, nous ne le jouerons pas.

« L’important c’est que Vinicius a récupéré, il manque un peu de forme physique pour le match mais c’est normal, ce sont des choses que nous évaluerons demain. »

La saison dernière, un groupe de supporters de l’Atletico a provoqué l’indignation avec des chants racistes devant leur stade visant Vinicius avant le derby de la Liga.

En janvier, des supporters de l’Atletico ont accroché une effigie de l’attaquant près du terrain d’entraînement du Real Madrid, et quatre supporters ont ensuite été condamnés à une amende et interdits de match.

« Je pense que quelque chose a changé après l’année dernière… il y a une atmosphère plus calme et respectueuse, et je pense que demain sera pareil », a poursuivi Ancelotti.

Ancelotti confirme que Vinicius sera dans l'équipe du Real Madrid pour le derby de Madrid. Le Real Madrid fera face à son test le plus difficile de la saison jusqu'à présent lorsqu'il fera le court voyage à travers la ville pour affronter l'Atletico Madrid à la Civitas Metropolitano dimanche soir.

Ancelotti a confirmé que le milieu de terrain Jude Bellingham était apte pour le match après qu’une brève maladie l’ait troublé au cours de la semaine, mais Dani Carvajal était toujours absent en raison d’un problème à la jambe.

L’Atletico, septième, a connu des difficultés en début de saison et a été battu 3-0 la semaine dernière par Valence dans ce que son entraîneur Diego Simeone a décrit comme la performance « la plus faible » de son règne.

« Les derbies sont de belles opportunités », a ajouté Ancelotti.

« Ce sont des occasions spéciales. Ce sont deux équipes de la capitale, deux équipes de grande qualité, le match sera de très haute intensité.

L’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, estime que son équipe peut rivaliser avec ses rivaux de la ville, malgré les différences entre les deux équipes.

« Madrid et Barcelone peuvent toujours se permettre d’avoir de grands joueurs, mais nous avons toujours pu rivaliser avec eux », a déclaré Simeone.

« Nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à rivaliser avec eux comme nous l’avons fait au cours des 11 dernières années. »

L’Atletico a divers problèmes de blessures, dont Thomas Lemar qui sera absent pendant des mois après s’être rompu le tendon d’Achille le week-end dernier.

« Comme l’a dit (Pep) Guardiola (le manager de Manchester City), il y a beaucoup de matches, beaucoup de voyages, trois trêves internationales avant décembre… mais nous devons nous adapter du mieux que nous pouvons à cette situation », a ajouté Simeone.

