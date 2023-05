Vinicius Jr dit que le racisme est «normal» en Liga après les chants de la foule lors du match de championnat du Real Madrid à Valence | Nouvelles du football

Vinicius Jr affirme que « le racisme est normal en Liga » et que « le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes » après avoir de nouveau été victime de chants racistes dimanche.

L’international brésilien a été la cible de chants de sections de la foule au stade Mestalla lors de la défaite 1-0 du Real Madrid contre Valence.

Le match a été arrêté en seconde période alors que le joueur de 22 ans, visiblement en colère, a attrapé l’arbitre et a pointé du doigt les fans qui, selon lui, l’avaient abusé.

Ce n’est pas la première fois cette saison que le joueur de 22 ans est victime d’abus racistes.

Vinicius Jr a ensuite été expulsé pour conduite violente dans le temps additionnel à la suite d’une altercation avec l’attaquant Hugo Duro.

Il a tweeté après le match : « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Dans le football, ils pensent que c’est normal, la fédération aussi – et l’adversaire l’encourage. Je suis si triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui au racisme.

« Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue en tant que pays de racistes. Et malheureusement, pour quelque chose qui arrive chaque semaine, je n’ai pas de défense. Je laisse faire. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici. »

Ancelotti : Le match aurait dû être arrêté

S’exprimant après le match, le manager de Vinicius Jr, Carlo Ancelotti, a déclaré que les abus visant son joueur étaient inacceptables et a déclaré à l’arbitre que le match aurait dû être arrêté.

« Ce que nous avons vu aujourd’hui est inacceptable. Un stade entier scandant des insultes racistes », a déclaré le patron du Real Madrid.

« Je ne veux pas parler de football aujourd’hui, cela n’a aucun sens de parler de football aujourd’hui. J’ai dit à l’arbitre qu’il aurait dû arrêter le match.

« LaLiga a un problème. Pour moi, Vinicius est le joueur le plus important du monde. LaLiga a un problème, ces épisodes de racisme doivent arrêter le match.

« C’est tout le stade qui insulte un joueur avec des chants racistes et le match doit s’arrêter. Je dirais la même chose si nous gagnions 3-0, il n’y a pas d’autre moyen. »

Ancelotti a ensuite ajouté sur Twitter : « Aujourd’hui a été une triste journée à Mestalla, où un groupe de fans a montré sa pire version. Il est temps d’arrêter de parler et d’agir avec force. Le racisme ne peut pas avoir sa place dans le football ou dans la société. NON À LE RACISME N’IMPORTE OÙ. »

Valence a publié une déclaration sur le site Web de son club condamnant ce qui s’est passé et confirmant qu’elle enquêtera.

« Le Valencia CF souhaite condamner publiquement les insultes et les agressions en tout genre dans le football.

« Le club est fermement attaché aux valeurs de respect et d’esprit sportif et réitère sa position contre la violence physique et verbale dans les stades. Ainsi, nous sommes attristés par les événements survenus lors du match de la 35e journée de Liga contre le Real Madrid.

« Bien qu’il s’agisse d’un épisode isolé, les insultes envers un joueur adverse n’ont pas leur place dans le football et ne correspondent pas aux valeurs et à l’identité du Valencia CF. Le club enquête sur ce qui s’est passé et prendra les mesures les plus sévères contre les auteurs. Valencia CF condamner également toute infraction et demander le plus grand respect pour nos fans.

« Tout en dénonçant fermement ces incidents isolés, le Valencia CF tient à remercier les plus de 46 000 supporters présents pour leur soutien à l’équipe. »

Lewis : le football espagnol est en crise

S’exprimant sur Sky Sports News, Darren Lewis du Daily Mirror déclare que le football européen et le football espagnol en particulier ont un gros problème après que Vinicius Junior du Real Madrid ait été victime de plus d’abus racistes de la part des supporters adverses de Valence.



Darren Lewis: « C’est très bien pour les clubs de sortir, comme Valence l’a fait, et de s’excuser après l’événement, mais le fait est qu’aucune mesure n’est prise, pas seulement pour protéger quelqu’un du calibre d’un Vinicius Jr, mais aussi les joueurs noirs en général et c’est la raison pour laquelle Vinicius Jr dit que l’Espagne est considérée comme un pays de racistes.

« Le sport n’est pas un forum où les jeunes hommes peuvent être victimes d’abus raciaux sur la base de la couleur de leur peau. S’ils sont dans une situation comme celle-là, la seule façon pour eux de conserver leur pouvoir est de quitter le terrain de jeu parce que quand Black les joueurs quittent le terrain de jeu, le jeu commencera à écouter.Les hommes noirs ne vont pas travailler en 2023 pour être victimes d’abus racistes.

« Le football espagnol est en crise parce qu’il ne peut pas gérer cela et les excuses banales après une situation comme celle-ci ne suffisent pas. »

Ferdinand : Pourquoi les autorités n’aident-elles pas Vini Jnr ?

L’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Rio Ferdinand, s’est rendu sur Instagram pour soutenir Vinicius et a remis en question la protection des joueurs.

« Bro tu as besoin de protection… qui protège Vinicius Junior en Espagne ?? » Ferdinand a posté.

« Il reçoit un carton rouge après avoir été étouffé et victime d’injures raciales pendant le match.

« Combien de fois avons-nous besoin de voir ce jeune homme soumis à cette merde ?? Je vois de la douleur, je vois du dégoût, je le vois avoir besoin d’aide… et les autorités ne font rien pour aider lui.

« Les gens doivent se serrer les coudes et exiger davantage des autorités qui dirigent notre jeu.

« Personne ne mérite cela, mais vous le permettez. Il doit y avoir une approche unifiée à ce sujet, sinon cela sera à nouveau balayé sous le tapis. »