Vinicius Jr craignait que des tacles “sales” ne mettent fin à son rêve de Coupe du monde

L’attaquant du Brésil et du Real Madrid, Vinicius Junior, a déclaré qu’il craignait de se blesser avant la Coupe du monde en raison de tacles “sales” d’adversaires en Liga.

Le joueur de 22 ans est le joueur le plus fautif de la Liga par une large marge, 10 fois de plus que Enes Unal de Getafe en deuxième sur la liste, et pense que ses rivaux l’ont poursuivi en raison de son statut.

“Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain, mais c’est allé trop loin”, a déclaré Vinicius à Reuters jeudi.

“Vous pouvez devenir fort, mais ils étaient sales avec leurs défis. Rodrygo et moi avons beaucoup souffert lors de ces derniers matchs et craignions le pire, de nous blesser et de manquer la Coupe du monde.

“Lorsque vous commencez à devenir un joueur important, les rivaux vous poursuivent plus durement. Vous devez apprendre à gérer cela.

“J’ai beaucoup appris de Neymar quand il a joué pour Barcelone, il a beaucoup souffert aussi. Cristiano [Ronaldo]lorsqu’il jouait pour le Real, a beaucoup souffert aussi.

“Mais c’était Karim [Benzema] qui m’a dit de rester calme et d’avoir l’esprit tranquille car si les rivaux te poursuivent c’est parce que tu es pertinent, parce qu’ils ont peur de toi.

“C’est pourquoi, quand je prends le ballon et que je fonce vers l’avant, je le fais avec vengeance. Oui, je peux me blesser. Mais je suis prêt à relever le défi.”

Vinicius Junior a débuté les 14 matchs de Liga du Real Madrid cette saison. Alvaro Medranda/NurPhoto via Getty Images

C’est une mentalité que Vinicius pense partager avec ses coéquipiers brésiliens en route pour le Qatar.

“Les rivaux peuvent s’attendre à une équipe forte et prête à tout donner pour tout gagner”, a-t-il déclaré.

Vinicius a marqué le vainqueur du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool et a terminé huitième du scrutin Ballon D’Or le mois dernier, l’élevant au niveau mondial lors de sa cinquième saison avec les géants espagnols.

Il a déclaré qu’il était impatient d’alléger la pression sur Neymar, 30 ans, qui a porté les espoirs d’une nation presque à lui seul tout au long de sa carrière internationale alors que le Brésil visait un premier titre de Coupe du monde depuis 2002.

“Neymar a traversé tellement de choses en tant que jeune joueur, devant jouer à un si jeune âge et avec beaucoup de pression. C’est donc lui qui s’assure aujourd’hui que tout est plus facile pour la nouvelle génération”, a déclaré Vinicius.

“C’est un rêve parce que nous avons grandi en l’idolâtrant. C’est très important ce qu’il fait en tant que leader. Il sait qu’en nous aidant, nous pouvons beaucoup l’aider aussi, faire une grande Coupe du monde.

“Et c’est bien pour nous. C’est bien pour le peuple brésilien qui veut que nous gagnions.”