Vinicius Jr. continue de danser au milieu des abus racistes dans le derby de Madrid alors que le Real Madrid reste parfait en Liga

MADRID — Si vous ne saviez pas que le match de dimanche entre l’Atletico Madrid et le Real Madrid était “El Derbi Madrileño”, vous auriez peut-être deviné qu’il se passait quelque chose.

Une affaire tendue et agitée s’est terminée par une victoire 2-1 pour le Real Madrid, qui reste parfait en Liga cette saison au milieu des moqueries de Vinicius Junior de la part des fans de l’Atletico.

Les buts de Rodrygo et Federico Valverde ont donné l’avantage au Real tôt, et un but de Mario Hermoso de l’Atletico suivi d’un carton rouge huit minutes plus tard n’a pas beaucoup aidé les hôtes.

Voici Alex Kirkland d’ESPN avec réaction et analyse de Madrid.

Réaction rapide

1. Rodrygo, Valverde et Vinicius sont l’avenir de Madrid

C’est allé vite, mais cette saison ressemble déjà au début d’une nouvelle ère au Real Madrid, avec Rodrygo (21 ans), Vinicius Junior (22 ans) et Fede Valverde (24 ans) comme nouvelles stars de cette équipe.

C’est un processus qui a commencé lors de la course de la Ligue des champions l’année dernière et qu’il est désormais impossible d’ignorer. Un ou plusieurs de Rodrygo, Vinicius et Valverde ont marqué lors de chacun des sept derniers matchs de Madrid – le premier match de Rodrygo a fait trois matchs de championnat consécutifs pour lui – et ensemble, ils résument cette équipe madrilène rapide, directe et clinique.

Des vétérans comme Luka Modric et Toni Kroos sont toujours très présents – tous deux ont été excellents contre l’Atletico – et bien sûr Karim Benzema reviendra dans l’équipe à son retour de blessure. Mais ce fut une soirée consacrée au trio de tête dynamique et irrépressible de Madrid.

Après un départ positif de l’Atletico, c’est Rodrygo qui a ouvert le score, tirant la passe flottante d’Aurélien Tchouameni au-delà de Jan Oblak, et lorsque le tir bas de Vinicius a touché le poteau et a rebondi sur le but, Valverde était là pour porter le score à 2-0 et terminer efficacement. le concours, malgré la riposte tardive de l’Atletico. Dans tout le bruit d’un derby madrilène frénétique, ces deux moments de qualité ont fait la différence.

Vinicius Junior et Rodrygo ont dansé ensemble après le premier but du Real Madrid contre l’Atletico. Tous deux sont devenus des dirigeants importants pour le club. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

2. Des chants racistes épouvantables exigent une action de l’Atletico

Les images d’un groupe de fans de l’Atletico Madrid chantant à pleine gorge “Vinicius, tu es un singe” devant le stade Metropolitano avant ce match étaient écœurantes, décourageantes et, malheureusement, rien de nouveau.

Le groupe d’ultras hardcore de l’Atletico, le Front Atlético, se sont déjà rendus coupables de tels incidents à de nombreuses reprises – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du terrain – et le club n’a pas pris de mesures décisives, malgré les sanctions de l’UEFA. Jusqu’à ce que l’Atletico fasse tout ce qui est nécessaire pour résoudre ce problème, y compris des interdictions de stade à vie si les responsables peuvent être identifiés, cela continuera à se produire.

La réponse de Vinicius aux critiques racistes de ses célébrations de buts cette semaine a été une déclaration éloquente et parfaite sur la question et ici, il a pu répondre sur le terrain. Lorsque Rodrygo a marqué, Vinicius a été le premier à le rejoindre dans ce qui ressemblait à une danse très délibérée sur la ligne de touche, et il a ensuite été le catalyseur du deuxième but du Real Madrid avec une marque déposée sur la gauche.

Après le match, Vinicius Junior a posté un photo de sa célébration avec Rodrygo avec la légende “Danse où tu veux”. Continue de danser, Vini.

3. Le premier départ de Griezmann se termine par une défaite

C’était devenu une blague courante jusqu’à présent cette saison: à la 62e, ou la 63e, ou la 64e minute, voici Antoine Griezmann – le super-sub que l’entraîneur Diego Simeone aime, mais n’a pas pu commencer – en tant qu’Atletico Madrid a cherché à éviter d’activer la clause basée sur l’apparence qui les obligerait à payer 40 millions d’euros à Barcelone pour rendre son accord de prêt permanent l’été prochain.

Ce n’était pas n’importe quel jeu cependant. C’était le derby de Madrid, et donc Griezmann a fait début. Et il a plutôt bien commencé. Jouant aux côtés de Joao Felix en attaque, c’est Griezmann qui était sans doute le joueur le plus vif de l’Atletico en première mi-temps, plongeant souvent profondément pour s’impliquer dans le jeu.

Lorsque le moment est venu pour Simeone de faire des changements en seconde période, avec l’Atletico poursuivant le match, c’est Griezmann qui est resté. Ne soyez pas surpris de le revoir sur le banc la prochaine fois.

Notes des joueurs

Real Madrid: Thibaut Courtois 7 ; Dani Carvajal 7, Eder Militao 7, David Alaba 7, Ferland Mendy 7 ; Aurélien Tchouameni 8, Toni Kroos 8, Luka Modric 7 ; Fede Valverde 8, Vinicius Junior 7, Rodrygo Goes 8.

Sous-titres : Antonio Rudiger 6, Eduardo Camavinga 6, Dani Ceballos 7, Marco Asensio 6

Atletico Madrid: Jan Oblak 5; Felipe 5, Axel Witsel 6, Reinildo Mandava 6 ; Marcos Llorente 6, Yannick Carrasco 6 ; Geoffrey Kondogbia 6, Rodrigo de Paul 6, Koke 6 ; Joao Félix 6, Antoine Griezmann 7.

Sous-titres : Matheus Cunha 6, Alvaro Morata 6, Mario Hermoso 6, Angel Correa 7, Saul Niguez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Fede Valverde, Real Madrid.

Une autre semaine, un autre objectif. De mieux en mieux. Sans doute le milieu de terrain le plus en forme d’Espagne en ce moment.

PIRE : Felipe, Atlético Madrid.

Ressemble toujours au maillon le plus faible de la défense de l’Atletico.

Faits saillants et moments marquants

Le derby de Madrid a été agité dès le coup de sifflet d’ouverture, et il n’a pas fallu longtemps pour que les esprits s’enflamment.

Mais Rodrygo a gardé son sang-froid et a trouvé l’ouverture du score sur une belle frappe ponctuelle après un ballon parfaitement pesé d’Aurélien Tchouameni.

Il a ensuite célébré en dansant avec Vinicius Junior, qui au cours de la semaine dernière a dû supporter des attaques racistes dégoûtantes lors de ses propres célébrations de danse.

RODRYGO MARQUE UNE BEAUTÉ ABSOLUE ET DANSE AVEC VINICIUS 🤩🕺 pic.twitter.com/aekxsvMsZd — ESPN FC (@ESPNFC) 18 septembre 2022

Le Real Madrid a continué à rouler après cela et Federico Valverde a doublé son avance.

Mario Hermoso de l’Atletico en a retiré un plus tard, mais cela n’a fait que tant que Hermoso a reçu un deuxième carton jaune peu de temps après.

jouer 1:03 Hermoso en retire un pour l’Atletico dans le derby de Madrid.

Après le match : ce qu’ont dit les entraîneurs

Le défenseur du Real Madrid Dani Carvajal : “Nous sommes très heureux. Nous sommes venus ici pour gagner. Je pense que nous avons joué une très bonne première mi-temps, surtout les 30 premières minutes, nous avons pris nos deux chances. En seconde mi-temps, nous n’avions pas autant de ballon pour Nous étions à l’aise à 0-2. C’est devenu plus compliqué à la fin mais ils sont à trois points.

Gardien de l’Atletico Madrid : Jan Oblak : “Cela laisse un mauvais goût. Nous avons perdu le derby, nous avons perdu un match très important. Je ne pense pas que nous étions si mauvais, nous ne méritions pas la défaite, mais c’est le football, ils ont tenté leur chance et nous ne l’avons pas fait. Le sentiment est toujours mauvais quand vous perdez. Nous sommes tous tristes.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Antoine Griezmann a effectué sa première titularisation de la saison avec l’Atlético Madrid. Avant cela, Griezmann avait quitté le banc lors de chacune de ses sept premières apparitions cette saison dans toutes les compétitions.

Rodrygo a marqué son troisième but en Liga cette saison. Lors de la saison 2021-22 de la Liga, Rodrygo n’a marqué que quatre buts.

L’Atletico Madrid n’est revenu battre le Real Madrid dans aucune compétition lorsqu’il était à la traîne depuis le Super Sup de l’UEFA 2018 lorsqu’il était mené 2-1 avant de gagner 4-2 en prolongation.

Le Real Madrid mène la Liga avec 18 points en tant que seule équipe des cinq meilleures ligues européennes à avoir remporté tous ses matchs de championnat cette saison.

Le Real Madrid a ouvert la saison avec neuf victoires consécutives dans toutes les compétitions pour la première fois depuis 1968-69 lorsqu’il a remporté un record du club de 11 matchs consécutifs pour ouvrir la saison, à égalité avec 1961-62.

Suivant

Atletico Madrid: L’Atletico aura moins de sept jours pour préparer son voyage à Séville, affrontant l’équipe de Julen Lopetegui le samedi 1er octobre à 12h30 HE.

Real Madrid: Los Blancos reviendront dans le confort du Bernabeu le dimanche 2 octobre lorsqu’ils accueilleront Osasuna à 15 h HE.