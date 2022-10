Vinícius et Foden devraient participer à la discussion sur les “meilleurs jeunes talents”

Les dernières années ont été dominées par les enfants d’or du football – Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les médias d’information et les fans de football ont couvert ces deux talents générationnels à grande échelle. Le meilleur endroit pour comparer les deux est la plus grande étape de football de club, la Ligue des champions de l’UEFA.

Dans le même temps, deux autres superstars montrent leur valeur et méritent d’être à la même table des meilleurs jeunes talents d’Europe, Vinícius Junior et Phil Foden.

Peut-être que Haaland et Mbappé gagnent plus de couverture à la suite de premières percées en avant pendant leur adolescence. Ces deux-là ont présenté des performances prolifiques pour leurs équipes respectives dans les compétitions nationales et européennes depuis la fin de leur adolescence. Par conséquent, ils se sont appuyés sur ce succès au cours des campagnes les plus récentes. Ni l’un ni l’autre n’ont baissé le rythme, alors que leurs meilleures années sont encore devant eux. Une perspective effrayante pour les autres clubs à travers l’Europe.

Cependant, ces deux-là vaquaient tranquillement à leurs occupations. Même alors, Foden et Vinícius sont apparus comme certains des meilleurs jeunes talents d’Europe. En fait, Foden, le coéquipier de Haaland à Manchester City, prend le pas sur son homologue norvégien. Parallèlement, Vinícius exerce son métier avec le Real Madrid toujours chargé. Les deux clubs peuvent être considérés comme des géants européens dans le contexte actuel avec des viviers de talents scintillants et d’énormes prouesses financières.

Foden et Vinícius sont l’un des meilleurs joueurs à leurs postes respectifs. Ceci est remarquable compte tenu du fait que les deux n’ont que 22 ans. De plus, ils jouent dans deux des plus grands clubs du monde. Ils ne feront que s’améliorer encore, avec des trophées dans leur sillage.

On pourrait dire que leurs contributions pour leurs clubs respectifs sont aussi bonnes sinon meilleures que celles de Haaland et Mbappé.

Regardons chacun d’eux individuellement.

Vinícius Jr.

Ayant rejoint le Real Madrid en 2018 en provenance de Flamengo, le prodige brésilien a connu un lent début de vie en Espagne. Suite à de mauvaises performances en Ligue des champions, des tensions ont été signalées entre lui et l’attaquant expérimenté de Los Blancos, Karim Benzema.

Cependant, tout cela a changé après deux ans lorsque Carlo Ancelotti a pris en charge Madrid. Sous la tutelle de l’Italien, Vinícius a trouvé sa place au club et n’a pas regardé en arrière depuis.

En 2020/21, Vinícius s’est avéré être un joueur hors pair. Le Real a terminé deuxième du championnat et s’est incliné face à Chelsea en demi-finale de l’UEFA Champions League. Le Brésilien était une doublure argentée dans une saison par ailleurs décevante au Santiago Bernabeu.

Campagne en petits groupes

La saison suivante cependant, porté par un Benzema renaissant, Luka Modric et Thibaut Courtois, le club de la capitale espagnole sortait plus vite des blocs. Cela a aidé Vinícius à améliorer encore son jeu. L’international brésilien s’est avéré essentiel avec plusieurs performances clés lors du triomphe de la Ligue des champions. Un gant de tours à élimination directe comprenait le PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Vinícius a marqué lors du match aller à Manchester City en demi-finale. Puis, en finale, il a marqué le seul but alors que le Real Madrid remportait son 14e titre en Ligue des champions.

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr est le troisième joueur le plus précieux au monde 🌍 Voyons comment le jeune de Sao Goncalo a réussi 🙌 pic.twitter.com/oFJqEltiBW — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) 3 octobre 2022

Vinícius a produit des performances pendant la campagne qui ont dicté le jeu. La saison 2021-2022 a cimenté une place pour Vinícius comme l’un des meilleurs jeunes talents du jeu. Le triomphe européen a ajouté un autre sceau d’approbation.

En termes de capacité technique, Vinícius apporte de la ruse et du rythme à l’équipe madrilène tout en étant décisif. Au cours des dernières années, l’ailier a gagné en stature et en maturité. Déjà, il ressemble à un joueur à son apogée. À seulement 22 ans, l’ancien joueur de Flamengo ne va que s’améliorer.

Phil Foden

Sans doute l’un des joueurs anglais les plus doués de mémoire récente, Phil Foden apporte quelque chose de nouveau à la Premier League. Sa créativité et son flair rappellent le temps passé par son manager à Barcelone une décennie auparavant. Foden possède un contrôle du ballon et une prise de décision incroyables. Cela le distingue du reste de sa génération.

Il semble que la starlette anglaise joue pour Man City depuis des lustres. Encore une fois, il n’a que 22 ans, comme Vinícius. L’Anglais a déjà fait ses preuves en Ligue des champions et en Premier League. Le joueur de Stockport apporte une immense maturité et une expérience semblable à celle des joueurs à la fin de la vingtaine et même au début de la trentaine.

Foden a profité des opportunités qui s’offraient à lui. Raheem Sterling et Leroy Sané sont partis pour de nouveaux clubs. Bernardo Silva est un nom répandu pour les transferts dans les fenêtres à venir. Jack Grealish s’adapte toujours au style de Pep Guardiola. Phil Foden s’est frayé un chemin dans la première équipe de Manchester City, ne faisant que perfectionner ses compétences.

En ce qui concerne les performances, Foden a accumulé 26 et 25 G/A au cours des deux dernières saisons alors qu’il a 8 G/A cette saison. Sur la base du nombre d’apparitions que l’international anglais a déjà faites cette fois-ci, il devrait décrocher près de 30 G / A d’ici la fin de la saison, à moins de blessures ou de sorties de choc dans les compétitions à élimination directe.

Oui, cela n’a rien à voir avec les chiffres que Haaland et Mbappé vont peut-être présenter. Cependant, il faut se rendre compte que Foden est plus un ailier / milieu de terrain tandis que les deux premiers sont des attaquants au sens le plus pur et sont souvent les points focaux de leurs équipes respectives.

Une place dans l’équipe d’Angleterre

Cependant, si vous regardez le jeu complet et les contributions clés, Foden est là juste à côté de ces deux-là. En fait, l’attaquant a récemment décroché un coup du chapeau sensationnel contre son rival Manchester United lors d’une victoire complète 6-3 pour City à l’Etihad. Fait intéressant, mais sans surprise, Haaland en a également obtenu un.

Foden devrait être l’un des premiers noms de l’équipe d’Angleterre lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Hormis Harry Kane, c’est le jeune Mancunien qui revendique le plus une place dans l’attaque des Three Lions.

En fait, sa meilleure position serait un rôle libre couvrant les deux ailes et la position de numéro 10, quelque chose comme ce qu’Eden Hazard a apprécié à Chelsea. Il est l’un des rares joueurs de l’équipe, et de l’Europe d’ailleurs, à avoir la capacité de dicter le jeu à partir de ces positions. De plus, comme plusieurs joueurs de City, Foden est un joueur complet qui peut potentiellement jouer confortablement dans de nombreux rôles différents.

Foden et Vinícius en pourparlers pour le meilleur jeune talent

Si nous examinons les contributions globales de leurs équipes respectives, on pourrait affirmer que Vinícius et Foden sont plus précieux pour eux que Haaland et Mbappé. Alors que leur position naturelle est dans les ailes, Vinícius et Foden sont connus pour dériver plus profondément dans les positions de milieu de terrain pour créer et fournir une couverture défensive. Ce sont également deux des joueurs les plus travailleurs de leurs équipes.

Haaland et Mbappé, quant à eux, opèrent principalement dans des positions avancées et sont les points focaux des attaques pour leurs équipes. Ils ne sont pas tenus de revenir en arrière lorsqu’ils défendent ou de ramasser le ballon dans des positions plus profondes. Par conséquent, ils sont naturellement tenus d’obtenir plus de buts.

Sur la base de tous ces points, Foden et Vinícius sont souvent négligés dans un contexte plus large, mais doivent être considérés non seulement comme deux des meilleurs jeunes footballeurs, mais comme deux des meilleurs footballeurs absolus.

Personne ne sait lequel de ces quatre jeunes talents sera le premier à décrocher le Ballon d’Or. Cependant, ces joueurs semblent les plus susceptibles de dominer le prix du meilleur joueur au cours des cinq à dix prochaines années.