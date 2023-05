Vinicius éblouissant, controversé dans la Copa del Rey du Real Madrid

Un doublé de Rodrygo Goes a porté le Real Madrid à une victoire 2-1 sur Osasuna lors de la finale de la Copa del Rey samedi, assurant le troisième trophée du Real Madrid de la saison.

Rodrygo a donné l’avantage à Madrid à la deuxième minute après que Vinicius Junior eut ouvert la défense d’Osasuna. Karim Benzema – à nouveau mis en place par Vinicius – a été refusé par le gardien Sergio Herrera, et à l’autre bout Dani Carvajal a dégagé un effort d’Abde sur la ligne, tandis que David Alaba a frappé la barre transversale avant la mi-temps.

Osasuna a égalisé au début de la seconde période, le milieu de terrain Lucas Torro tirant bas dans le coin inférieur, mais 12 minutes plus tard, Rodryo a rétabli l’avance de Madrid – après un autre dribble de Vinicius – pour assurer la victoire. La victoire en coupe est la 20e Copa del Rey du Real Madrid dans l’histoire, et sa première depuis la saison 2014-13.

Réaction rapide

1. Ancelotti achève de remporter le trophée en deux ans

C’est désormais un set complet pour Carlo Ancelotti. Au cours des deux années qui ont suivi le retour du manager italien pour son deuxième passage à la tête du Real Madrid, l’équipe a tout gagné, remportant une fois chacun des trophées disponibles. Le doublé 2021-22 de la Liga et de la Ligue des champions a été l’étape la plus impressionnante de ce balayage, bien sûr, mais l’ajout de la Copa del Rey 2023 – un trophée que Madrid n’avait pas remporté depuis 2014 – à la collection est une coda décente.

Cette Copa del Rey ne définira pas la saison du Real Madrid. Ce verdict arrivera assez tôt en Ligue des champions avec le Real Madrid face à Manchester City en demi-finale à partir de la semaine prochaine – en particulier maintenant que le trophée de la Liga semble destiné à Barcelone. Mais après avoir atteint la finale de la Copa del Rey, c’était l’obligation de Madrid de la gagner. C’est ce qu’ils font, leur palmarès impressionnant s’établissant désormais à 20 victoires en 24 finales toutes compétitions confondues au cours de la dernière décennie.

Ancelotti a déclaré avant le match qu’il traitait chaque finale comme « ça pourrait être ma dernière ». Si Man City élimine Madrid de la Ligue des champions par City, il pourrait bien être donné les rumeurs selon lesquelles Ancelotti est fortement poursuivi pour d’autres postes d’entraîneur. Et si oui, c’était une façon agréable de sortir. Madrid est allé de l’avant tôt, a bien joué et a créé un flux constant d’occasions, et a eu la force mentale de réagir quand Osasuna a égalisé.

La sélection de l’équipe d’Ancelotti s’est bien passée, avec un trio de tête en forme et à l’esprit offensif soutenu par l’acier d’Aurélien Tchouameni et de Federico Valverde au milieu de terrain, tandis que ses remplacements – l’introduction des expérimentés Antonio Rudiger et Luka Modric – ont aidé Madrid à voir le jeu. Quoi qu’il arrive en Ligue des champions, ce sera une nuit Madridistas gardera un bon souvenir.

2. Vinicius était le MVP de la finale et l’aimant de la controverse

C’était la finale de Vinicius Junior, dans tous les sens. Et vous avez le sentiment que ce ne sera pas la dernière. Il n’y a pas eu un moment où les projecteurs se sont éteints sur le Brésilien, qu’il batte les défenseurs, crée des occasions ou déclenche un chahut à la mi-temps dans le tunnel.

À trois reprises dans le premier quart d’heure, Vinicius a fait des ravages sur le côté gauche. Jon Moncayola d’Osasuna – chargé de l’arrêter – ne pouvait tout simplement pas faire face. Il a reçu un carton jaune à la 20e minute pour avoir repoussé le Brésilien.

Chaque fois que Vinicius recevait le ballon, il avait l’air de faire bouger les choses. Au milieu de la première mi-temps, il est de nouveau entré, préparant Benzema. À 35 minutes, il a coupé à l’intérieur et a tiré juste au-dessus.

Le Real Madrid a remporté son 20e trophée de la Copa del Rey, son premier depuis la saison 2013-14, avec une victoire 2-1 sur Osasuna le 6 mai 2023 en Espagne. EPA/Julio Muñoz

Il y avait aussi du temps pour la polémique. Vinicius a semblé éviter de serrer la main de l’équipe d’arbitrage avant le match, a été averti avant la mi-temps pour s’être plaint et a dû être calmé par ses coéquipiers Lucas Vazquez et Dani Ceballos, avec des mots durs échangés avec Chimy Avila en descendant le tunnel.

Il ne fait aucun doute que Vinicius est l’un des joueurs les plus excitants à regarder partout dans le monde en ce moment. Mais la question reste ouverte de savoir si ces affrontements avec les adversaires et les arbitres sont un obstacle inutile ou font partie de l’ensemble. Quand il joue aussi bien, peut-être que cela n’a pas beaucoup d’importance.

3. Osasuna joue son rôle dans la deuxième finale de l’histoire

Ils ne l’admettraient pas, mais pour Osasuna, se rendre à cette finale était un prix suffisant. Le club n’a jamais remporté de trophée majeur et n’a disputé qu’une seule finale de Copa del Rey dans son histoire, perdant 2-1 après prolongation contre le Real Betis en 2005.

Cette apparition phare est la preuve de la trajectoire ascendante du club sous la direction de l’entraîneur Jagoba Arrasate au cours des cinq dernières années – un voyage qui a commencé en deuxième division et les trouve maintenant comme des habitués de la moitié supérieure de la Liga – et quoi qu’il se soit passé ici à Séville, c’était une bonne nouvelle simple.

Leur parcours vers la finale n’aurait pas pu être plus épique, battant le Real Betis aux tirs au but en huitièmes de finale, battant Séville 2-1 après prolongation en quarts et battant l’Athletic Club après prolongation – à San Mames – en demi-finale.

Leur réponse ici à prendre du retard si tôt était également admirable. Certaines équipes se sont peut-être effondrées après le but du Real Madrid en deux minutes. Pas Osasuna. Ils ont creusé profondément, se sont accrochés et ont brièvement trouvé un moyen de revenir dans le match avec l’égalisation de Torro, avant que la qualité de Madrid ne soit finalement révélée.

Battre le Real Madrid n’était pas impossible – les équipes ont fait match nul trois fois en championnat au cours des deux dernières années, y compris au Bernabeu en octobre dernier – mais cela aurait nécessité une performance presque parfaite d’Osasuna. Ce n’était pas ça, mais c’était quand même honorable.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Vinicius Junior, Real Madrid

Donnez le ton dès le début avec la course électrisante qui a créé l’ouverture.

Meilleur : Rodrygo Goes, Real Madrid

A le don de marquer de gros buts lors de grandes occasions et en a marqué deux ici.

Meilleur : Lucas Torro, Osasuna

Leur a donné de l’espoir avec un égaliseur bien frappé.

Vinicius Junior a aidé le premier but du match et a été brillant pour le Real Madrid, mettant Osasuna sur ses talons. Ander Gillenea/AFP via Getty Images

Pire : Jon Moncayola, Osasuna

J’ai passé une soirée très difficile contre Vinicius.

Pire : Ante Budimir, Osasuna

N’a pas pu causer trop de problèmes à la défense madrilène.

Pire : Juan Cruz, Osasuna

Lutte avec le mouvement intelligent de Rodrygo.

Faits saillants et moments marquants

Les espoirs que les outsiders Osasuna l’emmèneraient d’abord au Real Madrid ont été rapidement anéantis dans les deux premières minutes de la finale de la Copa del Rey.

RODRYGO DONNE L’AVANCE AU REAL MADRID À DEUX MINUTES DE LA FINALE DE LA COPA DEL REY 😳 Quelle passe décisive de Vini ! 🔥 pic.twitter.com/JzmOswk4CQ — ESPN FC (@ESPNFC) 6 mai 2023

Osasuna a trouvé ses chances, mais n’a jamais pu terminer, y compris une chance en tête-à-tête d’Abdessamad Ezzalzouli à la 26e minute qui n’a pas réussi à franchir la ligne.

L’action ne se limitait pas non plus à être entre les sifflets. Alors que les équipes regagnaient le tunnel à la mi-temps, les mots s’échangeaient notamment entre Vinicius Junior et Chimy Avila, Lucas Vazquez les séparant.

Les joueurs du Real Madrid et d’Osasuna ont dû être séparés dans le tunnel à la mi-temps 😳 pic.twitter.com/009uLeDVDi — ESPN FC (@ESPNFC) 6 mai 2023

Pensiez-vous que l’excitation était terminée à ce stade? Pfft, à peine !

Lucas Torró, qui a joué pour le Real Madrid très tôt dans sa carrière mais qui a été un joueur clé pour Osasuna, a marqué un égaliseur massif.

L’ANCIEN JOUEUR DU REAL MADRID LUCAS TORRO ÉGALISE POUR OSASUNA ! Quel moment pour marquer son premier but de la saison 🔥 pic.twitter.com/I5Bh7JkNHX — ESPN FC (@ESPNFC) 6 mai 2023

Les fans d’Osasuna, comme on pouvait s’y attendre, se sont déchaînés.

Certains supporters ont allumé des fusées éclairantes dans le stade et la sécurité a dû les éteindre.

LES FANS D’OSASUNA ONT ALLUMÉ UN INCENDIE À L’EXTRÉMITÉ DU STADE APRÈS L’ÉGALISATION. La sécurité a dû l’éteindre 😳 pic.twitter.com/JYfvyscHTb — ESPN FC (@ESPNFC) 6 mai 2023

Mais le Real Madrid, étant le Real Madrid, est revenu – et c’était encore Rodrygo.

Rodrygo est devenu le premier joueur à marquer plusieurs buts lors d’une finale de Copa del Rey depuis Lionel Messi.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Le président du Real Madrid Florentino Perez sur Vinicius Junior : « Il est le meilleur au monde à son poste, c’est difficile de l’arrêter. Ceux qui le marquent doivent commettre beaucoup de fautes, il se plaint et il reçoit un carton mais je ne comprends pas cela – nous devons protéger joueurs à faire le show. »

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, sur la montée des tensions: « Nous avons bien joué pendant 30 minutes, Vinicius était imparable, puis nous avons un peu perdu nos nerfs, l’équipe n’était pas calme, je les ai un peu calmés. Cette équipe doit faire une chose, c’est jouer au football, ce qui nous faisons bien. Tout le reste signifie perdre le contrôle, la concentration. Nous devons jouer au football. La deuxième mi-temps n’a pas bien commencé, ils ont égalisé, et heureusement, Rodrygo a changé la dynamique. »

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo sur la victoire en coupe: « Je suis vraiment, vraiment heureux. Nous avons parlé cette semaine du fait que cela faisait longtemps que Madrid n’avait pas remporté cette compétition et que cela me manquait personnellement aussi. J’ai marqué deux buts – c’est une soirée très spéciale pour moi. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Le Real Madrid remporte son 20e titre de Copa del Rey, son premier depuis 2013-14. Ils rejoignent Barcelone (31), l’Athletic (23) et le Bayern Munich (20) en tant que seuls clubs des 5 meilleures ligues européennes à avoir remporté sa principale compétition de coupe au moins 20 fois.

Le but de Rodrygo à 1:47 est le plus rapide de la finale de la Copa del Rey depuis que Raúl Tamudo a marqué à 1:32 lors de la finale 2006 pour l’Espanyol contre le Real Saragosse. C’est le septième but dans les deux premières minutes d’une finale de Copa del Rey.

Le but de Rodrygo est le plus rapide de sa carrière au Real Madrid (toutes compétitions confondues). Son précédent but le plus rapide était de 3:41. contre Galatasaray en novembre 2019.

Vinícius Júnior a récolté une passe décisive en six matchs consécutifs toutes compétitions confondues et a inscrit un but en neuf matchs consécutifs toutes compétitions confondues (la plus longue séquence de ce genre de sa carrière).

Suivant

Real Madrid: Los Blancos n’ont pas beaucoup de répit alors qu’ils se concentrent sur une autre grande compétition de l’UEFA Champions League. Le Real Madrid accueille Manchester City lors du match aller de la demi-finale le mardi 9 mai. Leur campagne en Liga reprend le samedi 13 mai lorsqu’ils accueillent Getafe à Madrid (diffusé en direct sur ESPN + à 15 h HE).

Osasuna : Los Rojillos se concentrer à nouveau sur la Liga lorsqu’ils accueilleront Almeria le samedi 13 mai (diffusé en direct sur ESPN + à 10 h 15 HE).