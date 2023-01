Vinicius affirme que la Liga ne fait “rien” contre les abus raciaux

La star du Real Madrid, Vinicius Jr., a de nouveau été la cible d’abus raciaux vendredi. La starlette brésilienne a joué 88 minutes de la victoire de son équipe contre le Real Valladolid.

Vinicius a dû faire tout le tour du terrain jusqu’au banc madrilène lorsqu’il a été remplacé. Pendant ce temps, des fans rivaux ont été entendus crier des remarques envers le joueur. Une vidéo de l’incident a été publiée sur Twitter.

Vinicius a parlé des actions méprisables des fans après le match. Il a même affirmé que la Liga n’en faisait pas assez pour freiner ces incidents. “Les racistes continuent d’aller aux matchs et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire”, a déclaré Vinicius.

“Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, la faute est à moi.

La ligue espagnole affirme que le discours de haine n’appartient pas au sport

LaLiga a répondu aux commentaires de Vinicius en disant que “le discours de haine n’a pas sa place” dans la ligue. “Nous enquêtons sur le match d’hier soir et, comme toujours dans ces cas, nous travaillerons avec les clubs et les autorités compétentes pour identifier et poursuivre toute personne coupable de discours de haine”, a poursuivi un communiqué de la ligue.

“LaLiga a détecté des vidéos téléchargées sur les réseaux sociaux d’insultes racistes de la part d’une personne, et non de groupes, et elles seront facturées comme dans les cas précédents.”

Vinicius ciblé plusieurs fois cette saison

L’agent Pedro Bravo a également fait des remarques racistes à propos de Vinicius à la télévision espagnole. L’agent a dit au jeune “d’arrêter de jouer au singe” lors de ses célébrations de buts. Bravo s’est finalement excusé pour les commentaires.

Le jeune Brésilien a également été pris pour cible par les fans de l’Atletico Madrid lors d’un match en septembre. Atleti a rapidement condamné les actions après la victoire du Real plus tôt dans la saison. “Nous ne permettrons à aucun individu de se cacher derrière nos couleurs pour proférer des insultes à caractère raciste ou xénophobe”, a affirmé le club.

LaLiga a clos son enquête sur l’incident de septembre sans prendre aucune mesure. La ligue a insisté sur le fait qu’il était impossible d’identifier les coupables dans les chants racistes.

