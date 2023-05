Vinicius a montré le soutien du Real Madrid dans sa victoire contre Rayo

Les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les fans ont montré leur soutien à Vinicius Junior alors que le Real Madrid battait le Rayo Vallecano 2-1 en Liga mercredi.

Karim Benzema a marqué le premier but en première mi-temps et le remplaçant Raul de Tomas a égalisé tardivement pour Rayo avant que Rodrygo Goes n’attrape un vainqueur encore plus tard, mais toute l’attention était sur Vinicius après les abus racistes qu’il a subis à Valence dimanche.

Les joueurs du Real Madrid sont entrés sur le terrain en portant le maillot n ° 20 de Vinicius, une bannière a été dévoilée avant le match disant « Nous sommes tous Vinicius. Ça suffit » et les fans ont applaudi l’international brésilien – qui a raté le match en raison d’une blessure – en la 20e minute.

Réaction rapide

1. Le Bernabeu affiche son soutien à Vinicius

Tous les yeux du Bernabeu étaient tournés vers Vinicius Junior, et il n’était même pas sur le terrain. Après les insultes racistes qu’il a subies à Valence dimanche, le Real Madrid – le club et les supporters – a décidé d’utiliser ce match comme une opportunité pour montrer publiquement son soutien au joueur.

La suspension de Vinicius pour le carton rouge qu’il a reçu contre Valence a été annulée par le Comité de la concurrence de la fédération espagnole de football, mais un problème au genou l’a toujours empêché de jouer. Son rôle ici s’est limité à apparaître aux côtés de ses coéquipiers avant le coup d’envoi, sous les applaudissements de la foule, avant de prendre place dans la tribune des réalisateurs aux côtés du président Florentino Perez.

Parfois, ce qui se passait sur le terrain lui-même semblait secondaire. Lorsque les tableaux d’affichage du stade ont montré que le match avait atteint la 20e minute, les supporters de la tribune est du Bernabeu se sont levés et se sont détournés de l’action pour encourager Vinicius.

L’histoire est loin d’être terminée – Vinicius reste blessé et irrité par les abus racistes persistants qu’il a subis cette saison, Valence fait appel de la fermeture du stand de cinq matchs qui leur a été remise par la fédération pour les abus de dimanche, et la réaction à la saga de certains secteurs des médias espagnols ont été pour le moins déprimants – mais l’espoir est que, petit à petit, l’ampleur du problème soit enfin reconnue et que des mesures proportionnées soient prises.

Vinicius, qui a raté le match de mardi en raison d’une blessure, a reçu le soutien des joueurs du Real Madrid et de la foule de Bernabeu. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

2. Rodrygo brille comme remplaçant de Vinicius

Il est étrange de se concentrer sur le football, compte tenu de la gravité de la situation de Vinicius. Notamment parce que ce match avait la sensation d’un match de fin de saison avec peu d’enjeux pour les deux équipes, ce qui est exactement ce qu’il était.

Les ambitions de la ligue madrilène se sont réduites à battre son rival Atletico à la deuxième place, tandis que Rayo n’avait pas entièrement abandonné l’espoir du football européen. Pour Madrid, un certain nombre de joueurs doivent également faire des déclarations sur leur avenir, et pas seulement les joueurs qui n’ont plus de contrat cet été.

La forme de Karim Benzema a été critiquée ces dernières semaines – en particulier lors de la sortie en demi-finale de la Ligue des champions à Manchester City – et ici, il a répondu avec un but bien pris, bien qu’il ait été immédiatement suivi d’un arrêt avec ce qui ressemblait à un inconfort musculaire.

En l’absence de Vinicius, c’est Rodrygo qui a excité la foule de Bernabeu, avec un jeu de jambes intelligent en première mi-temps. Vinicius a fait sien la position de gauche – il est sans doute le meilleur au monde dans ce rôle en ce moment – ​​mais Rodrygo est un adjoint plus que capable, et l’a montré avec un but gagnant savamment pris tard.

3. Fran Garcia impressionne lors de la dernière audition du Real

L’arrière gauche Fran Garcia sera de retour au Bernabeu la saison prochaine, et il ne portera pas de maillot Rayo. Un accord pour ramener Garcia, 23 ans, au Real Madrid est déjà en place et sera officialisé cet été.

Garcia a toujours été considéré comme l’un des jeunes les plus excitants de Madrid lorsqu’il est passé par l’académie du club, et sa réputation n’a fait que croître au cours de ses trois années au Rayo, devenant l’un des meilleurs arrières latéraux offensifs de LaLiga.

Il reste à voir si son rôle de retour à Madrid sera celui de remplaçant de Ferland Mendy – qui n’a pas convaincu cette saison ni par ses performances ni par son bilan de blessures – ou si le club le considère comme un joueur à long terme. option de premier choix.

Quant à ses coéquipiers du Rayo, cela a été une autre saison extrêmement réussie, quelle que soit leur position finale dans le tableau. Pour Rayo, la survie en première division est un succès, et tout ce qui va au-delà est un bonus. Leur test aura lieu la saison prochaine, l’entraîneur Andoni Iraola devant relever un nouveau défi.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Rodrygo Goes, Real Madrid.

Une grande partie de l’excitation sur le terrain est venue quand il avait le ballon à ses pieds. A marqué un superbe gagnant.

MEILLEUR : Karim Benzema, Real Madrid.

A bien pris son but en première mi-temps, même s’il n’a pas l’air en pleine forme.

MEILLEUR : Raul de Tomas, Rayo Vallecano.

A saisi son opportunité sur le banc.

PIRE : Sergio Camello, Rayo Vallecano.

N’a pas obtenu beaucoup de service et a ensuite vu son rival De Tomas marquer.

PIRE : Alvaro Garcia, Rayo Vallecano.

N’a pas eu beaucoup d’occasions d’utiliser son rythme effréné.

Le pire : Antonio Rudiger, Real Madrid.

Semblait un peu inconfortable hors de position à l’arrière gauche.

Faits saillants et moments marquants

Messages de soutien à Vinicius de la part de la foule du Real Madrid après les incidents du week-end dernier à Valence.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Eduardo Camavinga du Real Madrid, sur le soutien de Vinicius : « C’était bien. Ce que nous avons fait avant le match est bon pour tout le monde, pour sensibiliser le monde entier. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Karim Benzema est désormais à un but d’égaliser Cristiano Ronaldo pour le plus de buts contre Rayo Vallecano par un joueur du Real Madrid.

– Benzema enchaîne une séquence de quatre matchs sans but avec Madrid toutes compétitions confondues, sa plus longue depuis cinq matchs entre septembre et octobre 2022

